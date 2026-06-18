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Thomas Hindle

翻訳者：

ロデオ会場を盛り上げ、カウボーイハットでオアシスを歌う――イングランドから訪れたファンたちがテキサスやアメリカの文化をどう受け入れたか。

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イングランド代表のワールドカップ初戦を観戦するため、多くのサポーターがテキサスを訪れた。彼らを待っていたのは、ロデオ、ピックアップトラック、カウボーイハット、オアシスの歌の合唱、そして今までにない大会体験だった。

ダラス発――ロデオは想像通りの光景と音と匂いだ。南部訛りの声が響き、牛が土を踏み鳴らし、大音量でカントリーミュージックが流れる。カウボーイハット、安ビールの匂い、食べ過ぎそうな料理。 

しかし火曜の夕方、わずか数分間、イングランドのサポーターが場を支配した。南部訛りの歌が途切れ、ニール・ダイアモンドの曲が流れた。大会で何度も演奏され、気まずいカバーとして知られる『スウィート・キャロライン』だ。 


やがて静寂が戻り、牛の蹄の音とカントリー音楽が再開した。 イングランドとダラスはそんな関係だ。極めてアメリカ的なこの地を、イングランドのファンはそのまま受け入れている。遠征するイングランドファンには否定的なイメージがあるが、このアメリカらしいワールドカップは、彼らにアメリカらしい体験をもたらした。 

「2.5リットルの巨大な［ダッジ］ラムトラックを借りた。今まで見た中で一番大きい。これでテキサスを走り回っている。とてもアメリカらしいと感じた」と、著名なイングランドサポーター、ハワード・テイラー氏はテキサス州ガルベストンのビーチラウンジでGOALに語った。 



大きな大会では、ファンは通常一つの拠点から短距離移動で試合を観戦する。 しかしアメリカは話が別だ。イングランドのグループリーグ3試合はダラス、ボストン、ニューヨークで開催され、最初の3試合だけで約2,000マイルも移動する。カジュアルなサッカーファンには負担だが、熱心なサポーターには長期休暇を楽しむチャンスでもある。

「長い旅だ」とテイラーは語る。「5月21日に米国入りし、イングランドが負けるまで帰らない。決勝の2、3日後にニューヨーク発の便を仮予約した」。 

彼は大会を長期休暇の口実にした。5月末、家族とオーランドへ飛び、予定を短縮してライプツィヒへ移動し、クリスタル・パレスのカンファレンスリーグ制覇を観戦した。この行動は入国審査官を困惑させた。

「60時間だけ海外へ行き、リュックサックひとつで戻った理由が分からないと彼らは首を傾げていた。取り調べ室で担当官は困惑していたが、彼はアトレティコ・マドリードのファンで、私が着ていたクリスタル・パレスのユニフォームを見て理解してくれた」とテイラーは語った。

その後キー・ラーゴ、キー・ウェスト、マイアミ、ガルベストンを巡り、今はダラスにいる。愛用のピックアップトラックも同行している。この先もテキサス各地を訪れ、州のアメリカ史を学ぶ予定だ。その後ニューヨークとボストンへ移動する。 

次はトロントだ。32強に残ればの話だが、ダメならマイアミ行きの航空券も用意する。それ以外の予定は、決勝後に帰国する便だけだ。

「正気じゃないよね？」とテイラーは笑った。

そう表現するのも一案でしょう。 だが、彼の歩みは少し常軌を逸している。初めて観戦したアウェイのドイツ戦では、ミュンヘンでイングランドが5－1で勝利する場面に立ち会った。当時離婚中で打ち込むものを探し、イングランド・サポーターズ・トラベル・クラブに入った。2007年以降、アウェイ戦を欠席したのは1回だけ。今回で6度目のワールドカップだ。テイラーは独特の評判も築いている。 

コロナ禍にはZoomでガレス・サウスゲート監督と「ロックダウン・クイズ」対決し、勝利。ユーロ2012ではフレディ・フリントストーンの仮装で、そのまま約150人の機動隊に突進した。

「生き延びてこの話を語れるんだ」と彼は指摘した。 

  • Tanya and JoshTanya Sweeney

    テキサス流の温かい歓迎

    しかし、この旅路を歩むのは彼だけではない。 ターニャ・スウィーニーのイングランドへの旅は、息子との絆を深めるためだった。11年前、彼女は当時幼かった息子を一人で育てるシングルマザーとなった。英国国外に住んでいたが、2022年カタールW杯のチケットを高いお金を払って入手した。各地を回る中で、もっと手頃なチケットを入手できると提案された。 

    「これは息子ジョシュと私の共通の趣味になりました」と彼女は語る。「ペイントボールに連れて行くよりよほどましです」。 

    こうして2人の世界ツアーが始まり、彼女はヨーロッパの果てやドイツのユーロ2024まで訪れた。今夏はアメリカへ行く予定で、サッカーが主目的ながら休暇も兼ねている。 

    今回の旅程はぎっしり。ダラスではロデオ、ニューイングランドではマーサズ・ヴィニヤードへ。さらにニューヨークのラジオ・シティで80年代バンド「ヒューマン・リーグ」のライブも楽しむ。以前も訪米しているが、アメリカにはいまだ神話的な魅力があり、休暇の口実にもなるという。  

    「ダラスもボストンも初めて。どちらでも構わないけれど、ずっと楽しみにしていたの」とスウィーニーは語った。

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    アメリカの複雑な背景

    2026年のアメリカ旅行には、いくつかの複雑な現実がある。ワールドカップは、開催国の良い面も悪い面も常に浮き彫りにしてきた。最近のアメリカに対する世界的な評価は賛否が分かれている。大会の開催を揺るがす社会政治的な問題を意識している人々もいる。 

    「慎重に行動し、誰の気分も害さないよう注意しなければならない。だから私はとても注意している。ここに来てからは何も投稿していない」とテイラーは付け加えた。

    一方で、気にしていない人もいる。

    「政治の話題は多い。 'あそこで大会？信じられない'、'なぜアメリカへ？'、'ICEに注意'といった声もある。でも私は何度も訪米しているが、正直そんなことは考えたこともない」とスウィーニーは語った。

    実際、こうした懸念は彼らにとって目新しいものではない。

    「都心のホテルを選び、多少高くても泊まります。歩く場所には注意し、移動はUberを使います。ここでも同じです」とスウィーニー氏は付け加えた。

  • BBQ signTom Hindle

    イングランドを応援する費用

    もちろん、費用も重要です。テイラー氏は「イングランド・トラベリング・サポーターズ・グループ」に加入しており、同グループはFIFAから優先的にチケットを確保しています。イングランドが決勝に進出すれば、彼の総支払額は約600ドルに抑えられ、進出できなかった試合の代金は返金されます。 

    一方、スウィーニーは自己負担で、チケットや宿泊、移動に約3万ドルを支払った（彼女はビジネスクラスを利用している）。さらに食事や飲み物に5,000ポンドを見込んでいる。 

    「外食はしたい時だけ。健康に気を遣っているので、5週間もハンバーガーばかり食べることはない」とスウィーニーは語った。 

    とはいえ、テキサスでどこでヘルシーな食事が手に入るのかは不明だ。

    「ときどきセブン-イレブンでサラダを買うくらいかしら」と彼女は語った。 

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    オアシス、カウボーイハット、そして4対2の勝利

    今週、スウィーニーやテイラーなど数千人がテキサスに到着した。

    キックオフ48時間前、アーリントンは不気味なほど静かだった。バーベキュー店2軒、スポーツバー数軒、コーヒーショップ1軒、市役所が並ぶメインストリートも静寂に包まれていた。 風には故郷の訛りが混じり、それだけが唯一の活気だった。さらに、ダラス・スタジアムは市中心部から遠く、多くの米スタジアムと同様に郊外にあるため、人の流れは限定的だった。 

    しかし翌日には活気が戻った。イングランド代表のユニフォームを着た人々が現れ、ケイン、ベッカム、ベリンガム、ジェラードなどの名前が並んだ。人出が増え、盛り上がりも高まった。特に人気だったのは、イングランド国旗をあしらったパロディのカウボーイハットで、多くの頭にコミカルに載っていた。 

    「娘が持ってきてくれたんだ」とスタジアムの外でライトビールを飲みながら語るファンもいた。 

    全体的には和やかなムードが漂っていた。前夜、ダラスのパブからイングランドファンが追い出されたという報告もあったが、例外的なケースだった。ここには帽子、ライトビール、オアシスの曲が流れるピックアップトラックが並び、異なる文化が友好的に交差していた。そして結局、それが最も重要なことだった。選手たちがピッチに現れると、スピーカーからはかつてマイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズを盛り上げた音楽が響き渡った。 誰もが立ち上がった。この光景は場違いには見えなかった。 

    試合もイングランドを後押しした。前半は2-2だったが、後半はベリンガムとラッシュフォードの得点で4-2の勝利。当然の結果だった。 

    試合後、選手たちはピッチに残り、遠征組のサポーターを見上げながらオアシスを歌った。多くの選手がカウボーイハットをかぶっていた。今後数週間、彼らはチームを見守る一方で、ロデオやコンサートへ行き、トラックを走らせ、空の旅にも出るだろう。課題は多いが、この大会は独特だ。

    とはいえ、アメリカにはやはり魅力がある。現時点の兆しを見る限り、アメリカ開催のワールドカップはイングランドのファンにも受け入れられるかもしれない。

    「イングランドから遠征するファンに聞けば、誰もが『サッカーは旅のごく一部だ。大切なのはその周りで起こる出来事だ』と言うだろう」とスウィーニーは語った。 


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