ダラス発――ロデオは想像通りの光景と音と匂いだ。南部訛りの声が響き、牛が土を踏み鳴らし、大音量でカントリーミュージックが流れる。カウボーイハット、安ビールの匂い、食べ過ぎそうな料理。

しかし火曜の夕方、わずか数分間、イングランドのサポーターが場を支配した。南部訛りの歌が途切れ、ニール・ダイアモンドの曲が流れた。大会で何度も演奏され、気まずいカバーとして知られる『スウィート・キャロライン』だ。





やがて静寂が戻り、牛の蹄の音とカントリー音楽が再開した。 イングランドとダラスはそんな関係だ。極めてアメリカ的なこの地を、イングランドのファンはそのまま受け入れている。遠征するイングランドファンには否定的なイメージがあるが、このアメリカらしいワールドカップは、彼らにアメリカらしい体験をもたらした。

「2.5リットルの巨大な［ダッジ］ラムトラックを借りた。今まで見た中で一番大きい。これでテキサスを走り回っている。とてもアメリカらしいと感じた」と、著名なイングランドサポーター、ハワード・テイラー氏はテキサス州ガルベストンのビーチラウンジでGOALに語った。









大きな大会では、ファンは通常一つの拠点から短距離移動で試合を観戦する。 しかしアメリカは話が別だ。イングランドのグループリーグ3試合はダラス、ボストン、ニューヨークで開催され、最初の3試合だけで約2,000マイルも移動する。カジュアルなサッカーファンには負担だが、熱心なサポーターには長期休暇を楽しむチャンスでもある。

「長い旅だ」とテイラーは語る。「5月21日に米国入りし、イングランドが負けるまで帰らない。決勝の2、3日後にニューヨーク発の便を仮予約した」。

彼は大会を長期休暇の口実にした。5月末、家族とオーランドへ飛び、予定を短縮してライプツィヒへ移動し、クリスタル・パレスのカンファレンスリーグ制覇を観戦した。この行動は入国審査官を困惑させた。

「60時間だけ海外へ行き、リュックサックひとつで戻った理由が分からないと彼らは首を傾げていた。取り調べ室で担当官は困惑していたが、彼はアトレティコ・マドリードのファンで、私が着ていたクリスタル・パレスのユニフォームを見て理解してくれた」とテイラーは語った。

その後キー・ラーゴ、キー・ウェスト、マイアミ、ガルベストンを巡り、今はダラスにいる。愛用のピックアップトラックも同行している。この先もテキサス各地を訪れ、州のアメリカ史を学ぶ予定だ。その後ニューヨークとボストンへ移動する。

次はトロントだ。32強に残ればの話だが、ダメならマイアミ行きの航空券も用意する。それ以外の予定は、決勝後に帰国する便だけだ。

「正気じゃないよね？」とテイラーは笑った。

そう表現するのも一案でしょう。 だが、彼の歩みは少し常軌を逸している。初めて観戦したアウェイのドイツ戦では、ミュンヘンでイングランドが5－1で勝利する場面に立ち会った。当時離婚中で打ち込むものを探し、イングランド・サポーターズ・トラベル・クラブに入った。2007年以降、アウェイ戦を欠席したのは1回だけ。今回で6度目のワールドカップだ。テイラーは独特の評判も築いている。

コロナ禍にはZoomでガレス・サウスゲート監督と「ロックダウン・クイズ」対決し、勝利。ユーロ2012ではフレディ・フリントストーンの仮装で、そのまま約150人の機動隊に突進した。

「生き延びてこの話を語れるんだ」と彼は指摘した。