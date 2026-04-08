ロッテ・ウッベン＝モイは単なる控え選手以上の存在だ：アーセナルのDFがライオネスの先発の座を勝ち取った

イングランド代表チーム全体、とりわけ守備陣のリーダーであるウィリアムソンは、アーセナルの直近5試合をすべて欠場した状態で、この代表戦期間を迎えている。アーセナルがブライトンに衝撃的な敗北を喫した直近のFAカップ戦を彼女が欠場した後、レネ・スレガース監督は記者団に対し、「試合後、イングランド代表側と話し合い、リアのための計画を立てるつもりだ」と語った。

この発言は、同選手が代表キャンプに参加する可能性を示唆しているものの、火曜日に控えるスペイン戦への出場については、極めて不透明な状況となっている。

欧州大陸において、ラ・ロハ（スペイン代表）ほど恐ろしい攻撃陣は存在しない。この世界王者チームは、ユーロ2025で他を圧倒する得点を挙げた後、数ヶ月後にはスウェーデンとドイツを相次いで下し、ネイションズリーグのタイトルを再び獲得した。欧州のエリート2チームに対し、それぞれ合計スコア5-0、3-0で勝利を収めているのだ。いつものように、イングランドがその攻撃を封じ込めるには、並外れた努力が必要となるだろう。

幸いなことに、ライオネスのサリナ・ウィーグマン監督には、ウィリアムソンの代役として有力な選択肢が不足していない。センターバックはイングランド代表で最も層が厚いポジションの一つであり、アレックス・グリーンウッド、ジェス・カーター、エスメ・モーガン、マヤ・ル・ティシエらも招集されている。しかし、彼女の不在中に輝くチャンスに値するのは、ウィリアムソンのアーセナルでのチームメイトの一人だ。彼女はここ数週間、数ヶ月のクラブレベルでの活躍で、まさにその実力を証明している。

ロッテ・ウッベン＝モイにとって、イングランド代表での先発の座は必ずしも容易に手に入るものではなかったが、スペイン戦ではその座を勝ち取るに十分な活躍を見せている。