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Lotte Wubben-Moy England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

ロッテ・ウッベン＝モイは単なる控え選手以上の存在だ：アーセナルのDFがライオネスの先発の座を勝ち取った

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イングランド 対 スペイン

来週、ウェンブリー・スタジアムにて、欧州女子サッカー界を代表する2つの強豪代表チームが再び激突する。過去2回の欧州選手権を制したイングランドが、現世界王者のスペインを迎え撃つ。 これは4年足らずで6度目となる公式戦での対戦となり、来夏のワールドカップに向けたグループステージからの唯一の自動出場権を懸けて両チームが争うため、今回も極めて重要な一戦となる。そんな中、イングランドがキャプテンのリア・ウィリアムソンを欠く可能性があることは、大きな痛手だ。

イングランド代表チーム全体、とりわけ守備陣のリーダーであるウィリアムソンは、アーセナルの直近5試合をすべて欠場した状態で、この代表戦期間を迎えている。アーセナルがブライトンに衝撃的な敗北を喫した直近のFAカップ戦を彼女が欠場した後、レネ・スレガース監督は記者団に対し、「試合後、イングランド代表側と話し合い、リアのための計画を立てるつもりだ」と語った。

この発言は、同選手が代表キャンプに参加する可能性を示唆しているものの、火曜日に控えるスペイン戦への出場については、極めて不透明な状況となっている。

欧州大陸において、ラ・ロハ（スペイン代表）ほど恐ろしい攻撃陣は存在しない。この世界王者チームは、ユーロ2025で他を圧倒する得点を挙げた後、数ヶ月後にはスウェーデンとドイツを相次いで下し、ネイションズリーグのタイトルを再び獲得した。欧州のエリート2チームに対し、それぞれ合計スコア5-0、3-0で勝利を収めているのだ。いつものように、イングランドがその攻撃を封じ込めるには、並外れた努力が必要となるだろう。

幸いなことに、ライオネスのサリナ・ウィーグマン監督には、ウィリアムソンの代役として有力な選択肢が不足していない。センターバックはイングランド代表で最も層が厚いポジションの一つであり、アレックス・グリーンウッド、ジェス・カーター、エスメ・モーガン、マヤ・ル・ティシエらも招集されている。しかし、彼女の不在中に輝くチャンスに値するのは、ウィリアムソンのアーセナルでのチームメイトの一人だ。彼女はここ数週間、数ヶ月のクラブレベルでの活躍で、まさにその実力を証明している。

ロッテ・ウッベン＝モイにとって、イングランド代表での先発の座は必ずしも容易に手に入るものではなかったが、スペイン戦ではその座を勝ち取るに十分な活躍を見せている。

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal 2025-26Getty Images

    舞台裏で待機している

    ここ数年、ウッベン＝モイにとって出場機会を得ることは容易ではなかった。まずアーセナルでは、昨シーズンはリーグ戦での先発出場がわずか6試合にとどまり、今シーズンもウィリアムソンが怪我で開幕を欠場したにもかかわらず、再び序列の下位に甘んじていた。

    スレガース監督は、ウッベン＝モイやスペイン代表のライア・コディーナではなく、10代のケイティ・リードを左サイドのセンターバック、ステフ・キャトリーと並べて先発起用することを選んだ。リードは素晴らしいプレーを見せ、10月にはイングランド代表に初招集された。

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  • Grace Clinton Lotte Wubben-Moy England Women 2025Getty Images

    時機を待つ

    一方、イングランド代表では、2021年にウィーグマン監督が就任して以来、ウッベン＝モイはレギュラーとして定着しており、ユーロ2022と2025で優勝を果たしたチームや、2023年女子ワールドカップの決勝に進出したチームにも選出されている。 しかし、その実績は代表での出場16試合（うち14試合はウィーグマン監督下）にとどまっている。そのうち先発出場はわずか6試合で、主要大会での出場経験はない。

    実際、ウッベン＝モイのこれまでのイングランド代表でのキャリアには、一度に10試合以上連続でベンチ入りしたものの出場機会がなかった期間が3度ある。ユーロ2022期間中の13試合連続、2023年ワールドカップ期間中の14試合連続、そして直近のユーロ期間中の11試合連続である。

  • Kim Little Lotte Wubben-Moy Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    取り組みを強化する

    彼女がヴィーグマン監督率いるチームにおいて、貴重な存在であり、重要な役割を担っていることは明らかだ。しかし、イングランド代表のセンターバックのポジションは常に熾烈な競争が繰り広げられてきた。クラブレベルでの出場機会が安定していなければ、他の選手を抑えて代表に選ばれるのは決して容易なことではない。

    しかし、最近その状況は変わった。10月にリードが軽い怪我を負い、その直後に前十字靭帯の重傷を負った後、ウッベン＝モイはアーセナルの先発メンバーに定着し、その地位を確固たるものにした。彼女はアーセナルで一貫して印象的なプレーを見せ、自身にとって明らかに有益なリズムと流れを築き上げている。

    「サッカーを楽しんでいます」と彼女は先週語った。「結局のところ、笑顔でサッカーをプレーすれば、特に私にとっては、それに見合った成果が得られると思います。どれだけ楽しんでいるか、言葉では言い尽くせません。」

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    絶好調

    ウッベン＝モイのプレーを見れば、その実力は一目瞭然だ。アーセナルがシーズン序盤の不振から立ち直る中、この27歳の選手は守備陣で圧倒的な存在感を示している。チームは現在、独走する首位マンチェスター・シティに次ぐ2位で、チャンピオンズリーグでも準決勝に進出するなど、好位置につけている。

    彼女のプレーを見るだけで、このディフェンダーがどれほど好調であるかは明らかであり、数字もそれを裏付けている。ウッベン＝モイはWSLの地上でのデュエル勝率ランキングで11位につけており、彼女より上位にいるアーセナル選手はキャトリーただ一人だ。 90分あたりで見ると、アーセナルの守備的ミッドフィールダーの2人、キム・リトルとマリオナ・カルデンテイだけが、ウッベン＝モイよりも頻繁にボールを奪っている。また、チームメイトの中で彼女ほど頻繁にブロックを決めている選手はいない。

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    責任を負う

    しかし、注目を集めているのはウッベン＝モイの守備だけではない。特にウィリアムソンが不在の中、ボール保持時の彼女の役割も特筆すべきものだ。

    通常であれば、ライオネッシーズのキャプテンには、ボールを持った際の能力を発揮し、パスやドリブルで相手のラインを突破するよう大きな期待が寄せられるものだ。しかし、彼女が不在の間、ウッベン＝モイはその責任の一部を引き受けることに進んで応じてきた。

    「実は数ヶ月前、レネーと話をした時、『責任を負っている時、与えられた任務がある時、自分だけのためではなく、もっと多くを捧げる必要がある時こそ、私は最高のプレーができると思う』と伝えたんです」と、ウッベン＝モイは最近こう説明した。「このチームでの自分の役割は、行動で、会話で、そして連携において、チームをリードすることだと考えています。

    「キムやリア、ステフ、そしてアレッシア・ルッソと共に、ピッチ上のリーダーの一人になれたことを幸運に感じています。私はその中の一つのパズルのピースだと強く自覚しています。 フルバックたちがゴールキーパーや中盤をサポートしてくれなければ、私がこれほどボールを持ってプレーすることはできなかっただろう。私は自分の役割をパズルのピースだと捉えており、このアーセナルというパズルの構成要素になれたことを心から嬉しく思っている。そして、そのパズルを解こうと試みるのが、対戦相手となるのだ。」

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    チャンスに値する

    では、イングランドの立場から見てどうだろうか。火曜日の朝に代表チームがメンバー変更に関する最新情報を発表したにもかかわらず、ウィリアムソンは今週の「ライオネッス」代表メンバーから外れてはいないものの、ウェンブリーで行われるスペイン戦で彼女が先発出場するのは、かなり意外な展開となるだろう。試合開始時点で彼女はほぼ1ヶ月間試合から離れていることになるため、そのような重要な一戦でいきなり彼女を起用するのは、正しい選択とは言えないかもしれない。

    特に、イングランドには他にも多くのトップクラスのセンターバックが揃っていることを考えればなおさらだ。その中でも、ウッベン＝モイはこれまでウィーグマン監督の第一選択肢とはなっていなかったが、現在の好調ぶりを考えれば、このアーセナルのスター選手には、ライオネッスの一員として大舞台で実力を示すチャンスが与えられるべきだろう。

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