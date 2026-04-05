ロッカールームはカンセロを擁護…バルセロナはアル・ヒラルの好意を待つ

スペイン紙『スポルト』によると、アトレティコとの直近の試合終了時の光景は極めて象徴的だった。カンセロは筋肉の痙攣が次々と襲い、完全に疲れ果てて地面に座り込んでいたが、チームメイトたちが次々と彼のもとへ駆け寄り、チームにリーグ優勝への「半分」をもたらした勝利を祝福し、祝賀の輪を作った。 これは、チームに驚異的な戦力をもたらした冬の移籍市場の成功をチーム全体が認めたものであり、フリック監督と選手たちから、彼の残留を求める声が一致して上がっている。

ジョアン・カンセロは昨年1月、一時的な補強としてバルセロナに加入した。当時、フリック監督はクリステンセンの欠場を補うためにセンターバックの獲得を希望していたが、候補となる選手たちに納得がいかなかったため、スポーツディレクターのデコが、予算内に収まるこの移籍を提案したのだ。

ポルトガル人選手はサイドバックのローテーションを補うために加入したが、バルデの出場時間の減少とそれに続く負傷を好機と捉え、結果的に左サイドバックのレギュラーとして定着することになった。