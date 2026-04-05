ロッカールームはカンセロを擁護…バルセロナはアル・ヒラルの好意を待つ

バルセロナの選手団とハンス・フリック監督は、ポルトガル人選手ジョアン・カンセロが来シーズンもカタルーニャのクラブに残留すべきであるという点で一致した。
これは、同選手が冬の移籍市場での加入以来、見せた卓越したパフォーマンスを受けてのことだ。
バルセロナの選手団とハンス・フリック監督は、ポルトガル人選手ジョアン・カンセロが来シーズンもカタルーニャのクラブに残留すべきであるという点で一致した。
これは、同選手が冬の移籍市場での加入以来、見せた卓越したパフォーマンスを受けてのことだ。
スペイン紙『スポルト』によると、アトレティコとの直近の試合終了時の光景は極めて象徴的だった。カンセロは筋肉の痙攣が次々と襲い、完全に疲れ果てて地面に座り込んでいたが、チームメイトたちが次々と彼のもとへ駆け寄り、チームにリーグ優勝への「半分」をもたらした勝利を祝福し、祝賀の輪を作った。 これは、チームに驚異的な戦力をもたらした冬の移籍市場の成功をチーム全体が認めたものであり、フリック監督と選手たちから、彼の残留を求める声が一致して上がっている。
ジョアン・カンセロは昨年1月、一時的な補強としてバルセロナに加入した。当時、フリック監督はクリステンセンの欠場を補うためにセンターバックの獲得を希望していたが、候補となる選手たちに納得がいかなかったため、スポーツディレクターのデコが、予算内に収まるこの移籍を提案したのだ。
ポルトガル人選手はサイドバックのローテーションを補うために加入したが、バルデの出場時間の減少とそれに続く負傷を好機と捉え、結果的に左サイドバックのレギュラーとして定着することになった。
カンセロはアトレティコ・マドリード戦で完璧なプレーを披露した。それは卓越した攻撃技術によるアシストにとどまらず、際立った守備の規律と高い集中力にも及んでいた。これらは、これまでのビッグマッチで彼に欠けていた要素であったが、 しかし、彼は身体的・技術的に極めて過酷な要求が課されるこの一戦で、それらを見事にコントロールすることに成功した。
数字で言えば、カンセロはこの試合で3つの決定的な得点チャンスを作り出し、 5本の決定的なパスを供給し、70本以上のパスに関与した。守備面では7回のボール奪取に成功し、レアル・マドリードの攻撃を阻止する5回の決定的なタックルを決め、試合に強烈な存在感を刻んだ。
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フリック監督は、このポルトガル人選手の活躍に非常に満足しており、今シーズン終了まで彼を左サイドバックの定位置として起用することを最終決定した。この決定は将来に影を落とす可能性もある。 第一に、来年6月にサウジアラビアのアル・ヒラルからフリーで移籍許可が下りるのを待って、バルサとの契約更新を目指すこと。第二に、バルディの役割が縮小されることで、彼の退団への道が開かれる可能性があるためだ。バルセロナは、金銭的に魅力的なオファーがあれば、それを検討する用意があることを示している。
一方、カンセロは数日前に、ポルトガルの古巣ベンフィカへの愛着から将来はそこでプレーしたいと語ったが、同時に少なくともあと1年はバルセロナでプレーしたいという意向も強調した。
双方の意向が一致している以上、残るはアル・ヒラルとの移籍条件について合意に達することのみであり、それによって、現在のバルサの戦力の中で最も即戦力となる選手の一人をチームに残すことが保証されることになる。