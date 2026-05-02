「ロッカールームで起きたことはロッカールームに置く」――レアル・マドリードで高まる緊張の中、ダニ・セバロスとの“激しい口論”報道に、神経質なアルバロ・アルベロアが反応。

セバロスが体制と対立しているという報道があるが、ラウル・アセンシオやベテランSBダニ・カルバハルにも不満の噂が絶えない。しかしアルベロアは、チームに失望したという憶測を即座に否定し、「内部の問題は内部で解決する」と強調した。

「もちろんそんなことはない。私は公の場で彼らを擁護している」と選手たちに失望しているかとの問いにアルベロアは答えた。「彼らが日々見せてくれる姿のおかげで、私は彼らを信頼している。それが監督のすべきことだ。我々は彼らの大半とかなりオープンな関係を築いてきた。解決すべきことはすべて我々の間での話だ。私はこの立場から、常に彼らを擁護し続けるつもりだ」