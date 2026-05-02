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「ロッカールームで起きたことはロッカールームに置く」――レアル・マドリードで高まる緊張の中、ダニ・セバロスとの“激しい口論”報道に、神経質なアルバロ・アルベロアが反応。
アルベロアはセバロスとの衝突について沈黙を保っている。
アルベロアとセバロスの「不愉快な直接対決」により、レアル・マドリードの内部は沸点に達している。29歳のMFセバロスは監督との意思疎通が断絶し、先週のレアル・ベティス戦でメンバーから外されたことで、クラブでの最後の試合となったもようだ。
問題について問われると、アルベロアは「選手について公で語ることはない」と強硬な姿勢を示した。さらに「私は20年間レアル・マドリードの選手として学んだ。ロッカールームで起きたことは外に出さない」と語った。
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ベテラン選手との摩擦への対処
セバロスが体制と対立しているという報道があるが、ラウル・アセンシオやベテランSBダニ・カルバハルにも不満の噂が絶えない。しかしアルベロアは、チームに失望したという憶測を即座に否定し、「内部の問題は内部で解決する」と強調した。
「もちろんそんなことはない。私は公の場で彼らを擁護している」と選手たちに失望しているかとの問いにアルベロアは答えた。「彼らが日々見せてくれる姿のおかげで、私は彼らを信頼している。それが監督のすべきことだ。我々は彼らの大半とかなりオープンな関係を築いてきた。解決すべきことはすべて我々の間での話だ。私はこの立場から、常に彼らを擁護し続けるつもりだ」
モウリーニョの噂が絶えない
ベルナベウでのアルベロアの将来が疑問視される中、内部対立が表面化している。チャンピオンズリーグ敗退の記憶はまだ新しく、リーガのタイトルも遠のく中、ジョゼ・モウリーニョが43歳のアルベロアに代わってマドリードに復帰するという噂が絶えない。
アルベロアは、こうした憶測が気にならないと断言している。 「いいえ、私は次の試合に集中しており、周囲の騒ぎは気になりません」と彼は説明した。「皆さんが尋ねる質問は理解していますが、私の答えは変わりません。私が気にしているのは明日の試合と勝ち点3です。私やチーム、選手、クラブにとって、それが重要なことなのです」
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チームにもっと闘志を見せるよう求める
リーガ・エスパニョーラは残り5試合。レアル・マドリードはバルセロナに11ポイント差をつけられ、2シーズン連続で優勝を逃しそうだ。直近ではレアル・ベティス戦で終了間際に同点弾を許し、悔しい引き分けに終わった。 アルベロアは気概はあると主張しつつ、最近のパフォーマンスがベルナベウの期待に及ばないと認めた。才能だけでは勝てない現代サッカーでは、意識改革と戦術規律が必要だと訴えた。
「それでもまだ試合は残っている。だが今の結果はレアル・マドリードとして許されない。ただピッチに立つだけでは勝てない。チームとして大きく変わらなければならない。才能だけでは足りない。ボールを保持し個人技に走るだけでは勝てない。必要なのは計画、組織、相手の流れを断つ方法だ」と語った。