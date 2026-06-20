「本当に悲しく、恥ずかしい。国民の皆様に深くお詫びする。ロッカールームで涙を流した。失態を挽回するため全力を尽くす」とレアル・マドリードのアルダ・ギュラーは語った。

「チーム内に問題があるわけではない。ピッチ上で結果を出せなかっただけだ。掲げた目標を達成できず、チャンスを生かせなかった。この大会を忘れるため、全力を尽くす」とTRT Sporの取材に語った。

主将のハカン・チャルハノグルは「今は言葉が見つからない。 24年ぶりにこの舞台に立ったが、2試合とも全力で挑み、シュートは打ったもののゴールならず。不運としか言えない。国民の皆さんに謝罪したい」