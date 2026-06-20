トルコは2026年ワールドカップの2戦目でパラグアイに0－1で敗れ、早期の帰国が決まった。後半に退場者を出して数的不利となった南米チームに敗れ、トルコ陣営の落胆は大きかった。
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「ロッカールームで泣いている！」W杯敗退で打ちひしがれるトルコ、選手たちは「国民全員に謝罪」
「本当に悲しく、恥ずかしい。国民の皆様に深くお詫びする。ロッカールームで涙を流した。失態を挽回するため全力を尽くす」とレアル・マドリードのアルダ・ギュラーは語った。
「チーム内に問題があるわけではない。ピッチ上で結果を出せなかっただけだ。掲げた目標を達成できず、チャンスを生かせなかった。この大会を忘れるため、全力を尽くす」とTRT Sporの取材に語った。
主将のハカン・チャルハノグルは「今は言葉が見つからない。 24年ぶりにこの舞台に立ったが、2試合とも全力で挑み、シュートは打ったもののゴールならず。不運としか言えない。国民の皆さんに謝罪したい」
2026年ワールドカップ：トルコ敗退、米国グループ首位
元代表のハリル・アルティントップも、この敗退を「まずは受け止める」必要があった。MagentaTVのインタビューでは「疑問点が非常に多い。個人技の高い選手や大手クラブでプレーする選手もいるだけに、失望は大きい」と語った。
初戦のオーストラリア戦（0-2）で敗れ、トルコの決勝トーナメント進出は消えた。勝ち点が並んだ場合、得失点差より直接対決の結果が優先される。トルコは3ポイント上回るパラグアイとオーストラリアにいずれも敗れている。一方、アメリカは勝ち点6でグループ首位を確定した。
トルコが敗退：国内メディアの反応はこうだ
失望したのは選手だけではない。国内メディアも批判的だった。紙『Fanatik』は「ワールドカップから敗退し、涙が流れた。代表チームは打ちのめされている」と報じた。
『ヒュリイェト』紙は『W杯に別れを告げる！』と伝え、『ポスト』紙は『10人になったパラグアイに代表チームが敗れ、W杯から敗退』と報じた。