ロタール・マテウスは、ユルゲン・クロップのカリスマ性だけではドイツを危機から救えないと警告している。

ワールドカップでのまたしても期待外れの成績を受け、ユリアン・ナーゲルスマンが退任。クロップが後任となった。2018年ロシア大会でのグループリーグ敗退以来、代表チームの苦境は続いている。 ヨアヒム・レーヴの後任ハンス・フリックも、ナゲルスマンも、強豪国としての期待に応えられなかった。クロップは、未解決の問題を抱えたチームを引き継ぐ。

ドイツサッカー界では、彼の就任はかねてより形式的なものと見なされていたが、タイミングが合わず実現していなかった。クロップは、溢れるエネルギー、ドイツサッカー連盟（DFB）内の人脈、国内サッカーへの深い理解を携えて就任する。これらの要素が、監督のポストが空いた時点で、彼を当然の候補者たらしめていた。