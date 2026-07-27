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ロタール・マテウスは、ユルゲン・クロップのカリスマ性だけではドイツを危機から救えないと警告している。
古くからの問題に新たな人物
ワールドカップでのまたしても期待外れの成績を受け、ユリアン・ナーゲルスマンが退任。クロップが後任となった。2018年ロシア大会でのグループリーグ敗退以来、代表チームの苦境は続いている。 ヨアヒム・レーヴの後任ハンス・フリックも、ナゲルスマンも、強豪国としての期待に応えられなかった。クロップは、未解決の問題を抱えたチームを引き継ぐ。
ドイツサッカー界では、彼の就任はかねてより形式的なものと見なされていたが、タイミングが合わず実現していなかった。クロップは、溢れるエネルギー、ドイツサッカー連盟（DFB）内の人脈、国内サッカーへの深い理解を携えて就任する。これらの要素が、監督のポストが空いた時点で、彼を当然の候補者たらしめていた。
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マテウスはスカイ・スポーツの取材に、クロップのような名将でも戦術転換が国内リーグの成績向上につながらなければ、厳しいドイツメディアから長期の「ハネムーン期間」は得られないと語った。
「今は、それがどのように実行されるかにかかっている」とマテウスは率直に指摘した。「彼のカリスマ性や人柄、成功にもかかわらず、結果がすべてだ。クロップはナーゲルスマンより20歳上で、経験も豊富だ。 コミュニケーション能力は彼の最大の強みだ。選手たちとの関わり方でも前任者より1つか2つ優れた対応ができるはずだ。しかし、彼でさえドイツ国籍を持つ11人の選手だけでプレーすることしか許されていない。」
部隊要員の課題
クロップが直面する最大課題の一つは、代表メンバーの停滞だ。近年、批評家はクラブで好調でも代表で結果を出せないベテランに依存しすぎると指摘してきた。
マテウスは、クロップが選手層の薄さを一朝一夕に解決できるわけではないと指摘する。「以前、前任者が十分なパフォーマンスのない選手に依存し、才能ある若手が取り残されたかもしれない」
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一晩で革命は起こらない
マテウス氏は、新監督の下で即座にチームが刷新されるという期待を和らげた。才能の発掘は一朝一夕にはできないと指摘した。 「クロップ監督が新しい選手を生み出すことはできないが、スタッフとともに全選手を評価し、チームを本来の位置へ導くだろう」と付け加え、選手層を広く見極める重要性を強調した。
クロップには、国際舞台で落ち着いて指揮を始める余裕はない。秋から始まる国際試合期間では、すぐにハイステークスな過密日程が待ち受ける。ドイツ代表は、オランダ、ギリシャ、セルビアといった規律と戦術に優れた強豪と、過酷なUEFAネーションズリーグのグループステージで戦う。
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