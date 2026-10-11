一方のアル・ヒラルは、比較的与しやすい相手との対戦でAFCチャンピオンズリーグ・エリートの試合に戻ってくる。サウジアラビアの首都リヤドにあるホームスタジアムにアル・ワタンを迎える一戦だ。

アル・ヒラルはただ一つの目標を掲げてこの試合に臨む。それは勝利であり、立て直しを図るためのものだ。直近3試合で争った9ポイントのうち5ポイントを取りこぼしているからだ。

アル・ヒラルはアル・タアーウンに1-2で敗れ、その後ネオムを相手に4-0で勝利を収めたが、直近のアル・ジャブラインとの試合は3-3の打ち合いによる引き分けに終わった。

こうした不安定な結果により、「ザ・リーダー」は勝ち点10で順位表の4位につけており、首位のアル・イテハドとは勝ち点3差となっている。

アル・ヒラルには勝利のリズムを取り戻す絶好のチャンスがある。とりわけ対戦相手のアル・ワタンは、勝ち点3で順位表の19位に位置しており、その勝ち点は1勝と、アル・アハリに0-4で喫した大敗から得たものだからだ。