前回のインターナショナルマッチウィークにより3週間以上に及ぶ長期の中断期間を経て、ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）の試合が再開される。
若き才能あふれるこの大会は第6節の試合をもって再開され、各順位をめぐる熾烈な争いのなか、数多くの好カードが繰り広げられる。
前回のインターナショナルマッチウィークにより3週間以上に及ぶ長期の中断期間を経て、ジョイ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）の試合が再開される。
若き才能あふれるこの大会は第6節の試合をもって再開され、各順位をめぐる熾烈な争いのなか、数多くの好カードが繰り広げられる。
ロシュン・プロ・リーグ第6節は、現地時間10月12日月曜日に開幕し、ハリージがシーハートでタアーウンをホームに迎え、イテファクはダンマームでファイサリと対戦する。
ヒラルはサウジアラビアの首都でワタンを迎え、ネオムはリヤドの地に乗り込み、アハリはジッダでワフダと対戦して初日の幕を閉じる。
2日目はリヤドでのナスルとタダモンによる好カードで幕を開け、アハドゥードはアブハーでジャブラインと、ハズムはラスでダムクと、オルーバはジャウフでファイハと対戦する。
カディシーヤはメディナでアンサールの地に乗り込み、ナジュマはウナイザの教育庁スタジアムでファトフと対戦、イテハドはジッダでフルードを迎えて今節を締めくくる。
一方のアル・ヒラルは、比較的与しやすい相手との対戦でAFCチャンピオンズリーグ・エリートの試合に戻ってくる。サウジアラビアの首都リヤドにあるホームスタジアムにアル・ワタンを迎える一戦だ。
アル・ヒラルはただ一つの目標を掲げてこの試合に臨む。それは勝利であり、立て直しを図るためのものだ。直近3試合で争った9ポイントのうち5ポイントを取りこぼしているからだ。
アル・ヒラルはアル・タアーウンに1-2で敗れ、その後ネオムを相手に4-0で勝利を収めたが、直近のアル・ジャブラインとの試合は3-3の打ち合いによる引き分けに終わった。
こうした不安定な結果により、「ザ・リーダー」は勝ち点10で順位表の4位につけており、首位のアル・イテハドとは勝ち点3差となっている。
アル・ヒラルには勝利のリズムを取り戻す絶好のチャンスがある。とりわけ対戦相手のアル・ワタンは、勝ち点3で順位表の19位に位置しており、その勝ち点は1勝と、アル・アハリに0-4で喫した大敗から得たものだからだ。
アル・アハリもまた、同じ目標を掲げてジッダでアル・ワフダと対戦する。ロシュン・プロリーグ（ジョイ・エリート・リーグ）の直近3試合のうち2試合で足踏みしているからだ。
アル・アハリはアル・ジャブラインと2対2で引き分け、続いてアル・ワタンに4対0で勝利したが、その後再びアル・カディシーヤと同じく2対2で引き分けた。
直近の足踏みにより、アル・アハリは首位の座をアル・イテハドに明け渡し、勝ち点11で3位に後退した。「ジ・ドゥアン（首領）」に勝ち点2差をつけられている。
アル・アハリにとって白星を取り戻す仕事は容易に見える。とりわけ、対戦相手のアル・ワフダは勝ち点4で順位表16位に位置しており、その勝ち点は1勝1分けで積み上げたものだからだ。一方で3度の敗戦を喫している。
なお、アル・アハリはアル・イテハドとともに、今季のロシュン・プロリーグ（ジョイ・エリート・リーグ）で一度も敗戦を喫していない唯一の2チームである。
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アル・ナスルもまた、第6節で容易な任務に臨む。サウジアラビアの首都リヤドでアル・タダムンをホームに迎えるのだ。
アル・ナスルは前節で復調を果たした上でこの試合を迎える。ダムクを相手に1点を守り切っての勝利を収めたもので、これはアル・ファトハに1－2、アル・ファイハに2－3と喫した2連敗の後のことだった。
確かにこの勝利でアル・ナスルの順位表における位置は変わらず、勝ち点6で14位にとどまっているが、勝利を重ねていくための弾みを与えるものではある。
そしてこの弾みが相手を考えればより大きなものになることは間違いない。アル・タダムンは順位表で24位、つまり最下位に位置するチームであり、4試合を戦ってそのすべてに敗れ、勝ち点はゼロなのだ。
アル・タダムンは今季のロシュン・サウジ・リーグで最悪の守備陣を抱えたままであり、ゴールネットを16回も揺らされており、最も近いライバルとの差は実に5失点にのぼる。
第6節の試合は、首位に立つアル・イテハドと、今季最大のサプライズを巻き起こしているアル・ホルードが激突する好カードで幕を閉じる。
アル・イテハドは、前節終了時点で単独首位に立った勢いを携えてこの一戦に臨む。前節では、開幕節で喫した唯一の引き分けを経て、4連勝を飾っていた。
勝ち点13のアル・イテハドは、アル・アハリとともに、今季のロシュン・サウジ・プロリーグでいまだ無敗を保つ唯一のチームである。
しかし「アル・アミード」は、過去3試合すべてで勝利を収めたアル・ホルードを相手に、その連続記録が途切れることを警戒している。アル・ホルードは開幕戦でアル・ヒラルに敗れた一度の黒星を除き、連勝を続けている。
アル・ホルードは前節で最も際立った結果を残した。アル・イテファクを3対1で破るという大番狂わせを演じ、首位争いから引きずり下ろしたのだ。
この連勝により、アル・ホルードの勝ち点は9に伸び、ロシュン・サウジ・プロリーグの順位表で7位につけている。つまり、勝利すればゴールデンゾーンへ飛躍する可能性があるということだ。