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ロシアンルーレット！ディナモ、奇妙なメディカルテスト騒動の末にブラジル人2選手を放出へ
ロシア勢との2件の契約が破談に終わる
ディナモ・モスクワは、メディカルチェックで両選手を不合格としたことを受け、ボタフォゴのFWマテウス・マルティンスとフラメンゴのウインガー、ゴンサロ・プラタの移籍を取りやめた。2人は週末の時点ですでにロシアに到着しており、急転直下の破談に至る前には空港でクラブのスカーフを手にポーズも取っていた。
マルティンスの破談となった移籍は、基本移籍金700万ユーロに加え、ボーナス100万ユーロと評価されていた。プラタの移籍では、フラメンゴが基本額として6000万レアルを受け取り、さらに出来高として1200万レアルを得る見込みだった。
この決定はリオデジャネイロで広範な怒りを引き起こしており、ボタフォゴとフラメンゴはいずれもロシアのクラブに対して法的措置を取る方針を示している。
- Fotoarena
マルティンスがロシアのクラブに反論
『Globo』によれば、ボタフォゴに復帰したマルティンスは、メディカルチェックの結果に全面的な驚きを示した。FWはその主張を強く否定し、ブラジルで継続して試合に出場できていたコンディションを指摘した。
このウインガーは、今季38試合に出場した後、ロシアですべてのフィジカルチェックを問題なく終えたと述べた。
「私はロシアのクラブによるメディカルの判断に完全に反対する。しかも偶然にも、そのクラブは私と一緒にここへ来た別の選手に対しても同じ姿勢を取った」とマルティンスは述べた。「私はこれまでと同じようにキャリアを続ける。献身を持ち、常に最高の自分を追い求めながらだ」
ディナモ、突然の中止を擁護
ディナモ・モスクワは、両取引を断念する判断について説明する公式声明を発表した。クラブは、移籍を最終決定しないという判断は長期的な戦略計画に沿って下したものだと述べた。
ディナモの声明によると、両クラブ間で合意に達した後、「一連の理由」により、この2件の取引は中止されたという。
ロシアのクラブは「ブラジルの各クラブとディナモの間で確立された了解事項に従い、プラタとマルティンスはそれぞれのチームに合流するためブラジルへ戻る」と確認した。
- Getty Images Sport
ブラジルサッカー復帰へ
両選手は今後、国内シーズンの残りに向けてそれぞれのチームに再合流するため、南米へ戻ることになる。
マルティンスはボタフォゴの体制に再び加わり、プラタはフラメンゴでトップチームの任務に復帰する準備を進める。
移籍市場を巡る騒動が解決したことで、ボタフォゴとフラメンゴは両アタッカーをピッチに戻しつつ、ディナモ・モスクワに対する法的手続きに注力していく。
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