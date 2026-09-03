ディナモ・モスクワは、メディカルチェックで両選手を不合格としたことを受け、ボタフォゴのFWマテウス・マルティンスとフラメンゴのウインガー、ゴンサロ・プラタの移籍を取りやめた。2人は週末の時点ですでにロシアに到着しており、急転直下の破談に至る前には空港でクラブのスカーフを手にポーズも取っていた。

マルティンスの破談となった移籍は、基本移籍金700万ユーロに加え、ボーナス100万ユーロと評価されていた。プラタの移籍では、フラメンゴが基本額として6000万レアルを受け取り、さらに出来高として1200万レアルを得る見込みだった。

この決定はリオデジャネイロで広範な怒りを引き起こしており、ボタフォゴとフラメンゴはいずれもロシアのクラブに対して法的措置を取る方針を示している。