ロシアが、アゼルバイジャンで開催されるU-15ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選に含まれたことで、ユース年代において国際サッカーの枠組みに正式復帰した。トルコ、アフガニスタン、ジブチ、シエラレオネ、スーダンと同じ6チームの組に入ったこの決定は、2022年2月のウクライナ侵攻以降、同国に科されてきたスポーツ制裁が初めて緩和されたことを意味する。ただし、この緩和はあくまで育成年代に厳格に限定されたものであり、211の全加盟協会に昨年12月、正式招待状が送られた後のことだった。