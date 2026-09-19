Russian Look
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ロシアに国際サッカー復帰の一部容認、FIFAがU-15ワールドカップの組み合わせ抽選にユース代表を含める
ユースチームが大会に出場へ
ロシアが、アゼルバイジャンで開催されるU-15ワールドカップのグループステージ組み合わせ抽選に含まれたことで、ユース年代において国際サッカーの枠組みに正式復帰した。トルコ、アフガニスタン、ジブチ、シエラレオネ、スーダンと同じ6チームの組に入ったこの決定は、2022年2月のウクライナ侵攻以降、同国に科されてきたスポーツ制裁が初めて緩和されたことを意味する。ただし、この緩和はあくまで育成年代に厳格に限定されたものであり、211の全加盟協会に昨年12月、正式招待状が送られた後のことだった。
- AFP
統括団体がビジョンを示す
世界サッカーの統括団体は、このフェスティバル形式の大会が、世界中の加盟国間にある競技力の格差を埋めることを意図して設計されたものだと強調した。FIFAは、この試験的大会の創設にある中心的な目的について説明し、次のように述べた。「FIFA U-15ワールドカップ＆フェスティバルは、国際サッカーにおける根本的な課題に対処するものである。すなわち、FIFA主催大会への出場権獲得が依然として極めて大きな挑戦である国々に、意義ある競争の機会を提供することだ。」
ベテランへの出場停止処分は依然として絶対的だ
育成年代における制限緩和は、欧州選手権やチャンピオンズリーグといった主要大会からロシアのフル代表やクラブを締め出している措置を変更するものではない。これらの制限はこれまで、欧州各連盟による広範な試合ボイコットを防ぐため、スポーツ仲裁裁判所によって支持されてきた。UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は、ウクライナでの紛争が続く限り、ロシアのフル代表チームに対して扉は固く閉ざされたままだとあらためて強調した。
- Pius Koller
アゼルバイジャンがフェスティバルマッチを開催
191チームが参加するこの大会は、10月24日から10月30日までアゼルバイジャンで開催される。試合は小型ピッチで、20分ハーフの8人制で行われる。ウクライナ、ドイツ、オランダ、アメリカ合衆国を含む注目国の不参加は、根深い地政学的緊張が引き続き大会に影を落としていることを浮き彫りにしている。今後を見据え、FIFAは来年に女子版を立ち上げ、その後は2028年から両方のグラスルーツ・フェスティバルを毎年開催する計画だ。
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