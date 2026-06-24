ロサンゼルスでベルギー対イラン戦を現地観戦し、ロメル・ルカクやケヴィン・デ・ブライネのプレーを間近で見たナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長がイタリアへ帰国した。クラブ創立100周年記念行事の最終調整と、アントニオ・コンテ監督退任後の新体制構築が、今後数週間の急務だ。
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ロサンゼルスから帰国したナポリのデ・ラウレンティス会長は「アッレグリ？正式に決まるまでは話せない」とコメント。契約締結への課題とミランとの状況が残る。
待つ必要がある
新監督、特にマッシミリアーノ・アッレグリ氏の就任について、ナポリのトップはカポディキーノ空港で記者団に短く冗談で応えた。「監督発表？ ロサンゼルスから帰ったばかりだ。待ってくれ」 アッレグリ？正式に発表するまでは話せない。人事はいずれにしても継続性を重視する」と『イル・マッティーノ』紙が報じた。
ミランとの膠着状態
5月25日にレッド・バードから解任通告を受けたアッレグリ氏とミランは、今週初めに退職金で合意する見込みだった。 しかし、2027年6月30日までの契約解除について双方はまだ正式合意に至っておらず、手続きが完了するまでナポリはアッレグリの就任を発表できない。デ・ラウレンティス会長はすでにアッレグリと年俸450万ユーロ＋契約ボーナス付き3年契約で口頭合意している。