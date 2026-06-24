5月25日にレッド・バードから解任通告を受けたアッレグリ氏とミランは、今週初めに退職金で合意する見込みだった。 しかし、2027年6月30日までの契約解除について双方はまだ正式合意に至っておらず、手続きが完了するまでナポリはアッレグリの就任を発表できない。デ・ラウレンティス会長はすでにアッレグリと年俸450万ユーロ＋契約ボーナス付き3年契約で口頭合意している。