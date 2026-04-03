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ロイ・ホジソンが44年ぶりにブリストル・シティ戦で勝利を収め、ベテラン監督がサー・アレックス・ファーガソンからの特別なメッセージを明かす
ホジソンの待望の復帰
ホジソンは、クリスタル・パレスを去ってから2年以上も現場から離れていたため、監督としてのキャリアは終わったと思っていたかもしれない。しかし、ロビンズ（ブリストル・シティ）から7試合限定の指揮を依頼され、1982年に最初の指揮を終えてから実に44年ぶりに、アシュトン・ゲートでの再任を果たした。
ブリストル・シティはチャンピオンシップで中位にとどまり、今シーズンの目標はほぼ残されていないが、この2-1の激闘を制した勝利は、間違いなくチームに活気を取り戻すことになるだろう。この結果により、6試合中5敗という不振の連鎖が断ち切られ、ベテラン指揮官にとって短期的な救済ミッションの完璧なスタートを切ることとなった。
驚くべき節目を迎えたホジソンは、ブリストル・シティの指揮官として44年35日ぶりに初勝利を挙げた。同クラブでの前回の勝利は、1982年2月のプレストン戦での3-1の勝利に遡る。
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序盤の優勢が懐疑論を黙らせた
キックオフ時の雰囲気は緊張感に包まれていた。アウェイのファンは解任されたゲルハルト・ストルーバーの名前を唱和し、その不満を露わにしていた。しかし、ホジソン監督率いるロビンズが試合開始早々から猛攻を仕掛け、ホームチームを圧倒する一方的な展開となった最初の15分間で、ホームチームよりもはるかに脅威的なプレーを見せ、すぐに観客の心を掴んだ。
エミル・リースが完璧なパスを受けて抜け出したものの、1対1のチャンスを逃したにもかかわらず、彼らはより洗練されており、はるかに闘志に満ちていた。そして11分、マックス・バードがスコット・トワインにパスを通すと、トワインは落ち着いて右足でゴールを決め、アウェイ側のスタンドに歓喜の渦を巻き起こした。
チャールトンが反撃に出るが、ロビンズも応戦する
ブリストルの勢いがやや衰え始めた頃、チャールトンはようやく試合の流れを落ち着かせた。前半終了間際、リンドン・ダイクスとチャーリー・ケルマンの見事なワンツーからダイクスに決定的なチャンスが生まれ、彼がファーポストにボールを押し込んで同点ゴールを挙げた。
後半に入るとシティは再び脅威を見せ、ネト・ボルジェスが後方からの果敢なドリブルからシュートを放ったが、これは枠の上へと外れた。決定的な瞬間はノア・アイレに訪れた。ホジソン監督がスカンジナビアで伝説的な存在であることを考えれば、まさにふさわしいヒーローと言えるこのスウェーデン人選手は、トゥワインの放った低いフリーキックをGKウィル・マニオンが処理しきれなかった隙を突き、ボールを押し込んでゴールを決めた。
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ファーガソンからホジソンへのメッセージ
試合終盤は波乱の展開となり、シティは運に助けられてかろうじて勝利を守り抜いた。後半終了間際のチャールトンの猛攻では、途中出場のマット・ゴッデン、タイリース・キャンベル、ジョー・ランキン＝コステロが相次いで決定的なチャンスを演出したが、ホジソン監督の指揮する守備陣は試合終了の笛が鳴るまで堅守を貫いた。
この勝利は、イングランドサッカー界で今なお最も尊敬される人物の一人である78歳のホジソンにとって、感慨深い節目となった。試合前に同業者たちから祝福の言葉を贈られたホジソンは、暫定監督就任の決断をめぐり、サー・アレックス・ファーガソンとのユーモアあふれるやり取りを明かした。 「彼はただ『君は頭がおかしいと思うよ』と言っただけだ。おそらく彼の言う通りだろう」とホジソンは笑顔で認め、指揮官の座から離れていた期間にもかかわらず、その戦術眼と鋭い機知が衰えていないことを証明した。