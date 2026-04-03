ロイ・ホジソンが44年ぶりにブリストル・シティ戦で勝利を収め、ベテラン監督がサー・アレックス・ファーガソンからの特別なメッセージを明かす

ホジソンは、クリスタル・パレスを去ってから2年以上も現場から離れていたため、監督としてのキャリアは終わったと思っていたかもしれない。しかし、ロビンズ（ブリストル・シティ）から7試合限定の指揮を依頼され、1982年に最初の指揮を終えてから実に44年ぶりに、アシュトン・ゲートでの再任を果たした。

ブリストル・シティはチャンピオンシップで中位にとどまり、今シーズンの目標はほぼ残されていないが、この2-1の激闘を制した勝利は、間違いなくチームに活気を取り戻すことになるだろう。この結果により、6試合中5敗という不振の連鎖が断ち切られ、ベテラン指揮官にとって短期的な救済ミッションの完璧なスタートを切ることとなった。

驚くべき節目を迎えたホジソンは、ブリストル・シティの指揮官として44年35日ぶりに初勝利を挙げた。同クラブでの前回の勝利は、1982年2月のプレストン戦での3-1の勝利に遡る。