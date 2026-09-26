ロイ・キーン、「不正を働いた」マンチェスター・シティにプレミアリーグの告発で有罪評決を受け「処分を受け入れろ」と要求

キーンはさらに、このチームは今こそその結果を受け入れなければならないと付け加えた。「ここ数年で彼らが何を勝ち取ってきたとしても、処罰されるに値する。どこから始めて、どこで線を引くのかは難しいが、彼らは不正をしていた。その件で有罪と認定されており、今はその報いを受けなければならない。これほど多くの容疑で有罪と判断されたのは衝撃だった」とキーンは述べた。

イアン・ライトもこれに同調し、ライバルチームへの影響に疑問を呈した。ライトは「その件については処罰されるべきだ。彼らはそうした記憶や素晴らしい時間をともに味わえたのかもしれない。だが、彼らを追っていたチームに目を向ければ、正しいやり方でやっていたわけで、それは正しくない。リヴァプールとクロップのレガシー、そしてあのチームから、私たちは何を奪ったのか。彼らは何を経験できたはずだったのか。彼らは成し遂げるために不正をし、そのことで他の選手たちは機会を奪われた」と語った。