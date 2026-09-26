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ロイ・キーン、「不正を働いた」マンチェスター・シティにプレミアリーグの告発で有罪評決を受け「処分を受け入れろ」と要求
キーンが厳罰を要求
キーンは、プレミアリーグがクラブに科した115件の告発のうち主要な主張の立証に成功したことを受け、マンチェスター・シティは厳しい処分を受けるべきだと強く主張した。
キーンはこの状況についての評価でも一切手加減せず、ロドリの最近のコメントを全面的に退けた。キーンはITVで「もうその時だ」と語った。「明らかに、これはかなり長い間続いてきたことだ。あのロドリのメッセージには同意できない。これはクラブの選択だった。彼らは不正を働くことを選んだ」と述べた。
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アーセナルとリヴァプールのレジェンドが反応
キーンはさらに、このチームは今こそその結果を受け入れなければならないと付け加えた。「ここ数年で彼らが何を勝ち取ってきたとしても、処罰されるに値する。どこから始めて、どこで線を引くのかは難しいが、彼らは不正をしていた。その件で有罪と認定されており、今はその報いを受けなければならない。これほど多くの容疑で有罪と判断されたのは衝撃だった」とキーンは述べた。
イアン・ライトもこれに同調し、ライバルチームへの影響に疑問を呈した。ライトは「その件については処罰されるべきだ。彼らはそうした記憶や素晴らしい時間をともに味わえたのかもしれない。だが、彼らを追っていたチームに目を向ければ、正しいやり方でやっていたわけで、それは正しくない。リヴァプールとクロップのレガシー、そしてあのチームから、私たちは何を奪ったのか。彼らは何を経験できたはずだったのか。彼らは成し遂げるために不正をし、そのことで他の選手たちは機会を奪われた」と語った。
マンチェスター・シティが控訴の準備を進める
有罪評決が下されたにもかかわらず、シティは一切の不正行為を断固として否定しており、この決定に対して控訴する構えだ。土曜日には会長のハルドゥーン・アル・ムバラクがサポーターに向けて声明を出し、クラブの潔白を証明できるという強い確信を持っていると主張した。ファンへの書簡の中で、アル・ムバラクはプレミアリーグの手続きについて「まだ先は長い」と記し、さらに「クラブの潔白を証明することへの我々の自信は、この件が始まった時と変わらず揺るぎない」と付け加えた。また、「我々はこれまでも困難に直面してきたが、それを乗り越えてきた」とも述べている。
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マンチェスター・シティの次は何だ？
マンチェスター・シティを巡る法廷闘争は、まだ始まったばかりだ。プレミアリーグ側の勝利によって、多額の損害賠償請求が引き起こされる可能性が高く、その総額は最大8億ポンドに達する可能性がある。アーセナル、トッテナム、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドはいずれも、法的措置を取る権利を留保している。一部クラブは、それぞれ最大2億ポンドの支払いを受ける権利があると考えている。法的手続きが続く中、シティは降格処分、タイトル剥奪、あるいはリーグからの追放に直面するのかを見極めることになる。
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