プレミアリーグは公式に、マンチェスター・シティが財務諸表を操作したとして非難した。2024年12月に審理を終えた独立委員会は、9シーズンにわたる期間に関連する115件の告発のうち114件で同クラブに有罪判断を下した。この不正行為があったとされる時代に、シティは8つの主要タイトルを獲得した。

プレミアリーグの声明によると、エティハドを本拠とする同クラブは、商業パートナーとの「見せかけ」の契約を利用し、収益を人為的に押し上げ、運営コストを引き下げていた。これらの契約は、推定9億ポンド規模でクラブの財務状況を虚偽に改変していた。

統括団体は、スポンサーが合意された契約料の一部しか支払っていなかったと明らかにした。残りの金額はクラブのオーナーであるアブダビ・ユナイテッド・グループ（ADUG）が秘密裏に負担しており、その結果、シティは支出制限を回避し、不法な競技上の優位性を得ていたという。



