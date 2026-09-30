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ロイ・キーン、マンチェスター・シティが9億ポンド規模の財務不正で有罪とされたことを受け、同クラブのスター選手たちに「そのメダルをゴミ箱に捨てろ」と要求
マンチェスター・シティ、前例のない財務スキャンダルで有罪と認定
プレミアリーグは公式に、マンチェスター・シティが財務諸表を操作したとして非難した。2024年12月に審理を終えた独立委員会は、9シーズンにわたる期間に関連する115件の告発のうち114件で同クラブに有罪判断を下した。この不正行為があったとされる時代に、シティは8つの主要タイトルを獲得した。
プレミアリーグの声明によると、エティハドを本拠とする同クラブは、商業パートナーとの「見せかけ」の契約を利用し、収益を人為的に押し上げ、運営コストを引き下げていた。これらの契約は、推定9億ポンド規模でクラブの財務状況を虚偽に改変していた。
統括団体は、スポンサーが合意された契約料の一部しか支払っていなかったと明らかにした。残りの金額はクラブのオーナーであるアブダビ・ユナイテッド・グループ（ADUG）が秘密裏に負担しており、その結果、シティは支出制限を回避し、不法な競技上の優位性を得ていたという。
- Getty Images Sport
キーン氏とライト氏が「不正」を働くオーナー陣を痛烈批判
イングランドがネーションズリーグでチェコに勝利した後、『ITV Sport』で語ったキーンは、容赦がなかった。元マンチェスター・ユナイテッド主将は、シティのピッチ上での成果は、もはやフロントの行動によって永久に汚されたものだと主張した。
「彼らは多くの人を深く傷つけると分かっていながら、それでもやった」とキーンは断言した。「もし自分が選手なら、そのメダルは100パーセントごみ箱に捨てる。もちろんそうする。だって不正だからだ。彼らはピッチ上で勝ったが、その裏では不正が行われていた」
キーンはまた、現指揮官エンツォ・マレスカとそのチームが現体制の下でどう前に進めるのかについても疑問を呈した。「選手や監督、クラブ、その理念にとって、これは非常に難しいことになると思う。不正をいとわないオーナーがいるのだから。卓越したレベルを維持するのは難しい」と付け加えた。
アーセナルのレジェンド、イアン・ライトもこの見解に同調し、自分たちのロッカールームを欺いたクラブ上層部に対して直接いら立ちをぶつけた。「彼らは選手たちに、悪いことは何も起きていないと伝えていた。選手なら、何かがおかしいと感じるはずだ」とライトは語った。「極めて前例がなく、みんなにとって悲しいことだ。オーナーたちと、彼らがやったことはひどい」
プレミアリーグにとって大きな一日だ
この評決の余波は、シティの現代における支配に暗い影を落としている。収入を人為的に水増ししたことで、クラブはプレミアリーグの規定で認められる額を大幅に上回る支出が可能となり、財務ルールの範囲内で運営していた国内のライバルクラブに直接的な影響を及ぼした。
ライトはこの裁定の重大さを強調し、組織的な違反に対する厳しい処分を求めた。試合中継に先立って、アーセナルのレジェンドは「ここでは前例のない処罰が必要だ。プレミアリーグにとって非常に大きな日だ。非常に混乱している」と述べた。
- AFP
マレスカ、アンフィールドへの厳しい遠征に直面
シティはここから、極めて敵対的な環境を乗り切っていかなければならない。その始まりが、リヴァプールとの厳しいアウェー戦だ。ライトはこの一戦が持つ非常に大きな意味を強調し、ユルゲン・クロップのかつてのチームが、両者のライバル関係が最も激しかった時期において、シティの財務違反の最大の被害者だったと指摘した。「彼らにとって、リヴァプールに乗り込むのは問題だ」とライトは述べた。「当時、リヴァプールは彼らを追いかけるチームだった。ユルゲン・クロップが彼らを打ち破るためにどれほどのことを経験したか見てほしい。それはおそらく彼自身を壊した」
マレスカは、世界的に強い注目が注がれる中で、チームの集中を保たせるという極めて困難な任務に直面している。エティハドに前例のないスポーツ面での制裁が迫る可能性がある中、シティのピッチ内外における当面の将来は依然として極めて不透明だ。
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