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ロイ・キーン、イングランドがワールドカップで優勝すればオーストラリアに移住すると表明
評論家がトーナメントへの不安を明かす
伝説的な元ミッドフィルダーはスカイ・ベットにこう語った。トゥヘル率いるチームは北米大会で60年の無冠に終止符を打ちたい。キーンは北米で解説を務め、自身が何としても避けたい歴史的悪夢を最前列で目撃するかもしれない。
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キーン、イングランドの決勝トーナメント進出を懸念
英国の大手放送局で働くアイルランド人男性は、大会の有力チームを支持しないことを躊躇しなかった。プレビュー番組で本音を明かしたキーンはこう語った。「イングランドには優勝してほしくない！でも、ITVの一員として、彼らには好成績を収めてほしい」。 それでも決勝トーナメントに進むのを見ると、やはりワクワクする」と語った。
移住計画が固まった
7月19日に大会が幕を閉じると、このコメンテーターの不安は高まるばかり。キーンは準決勝や決勝で感じるパニックについてこう語った。「この時期になると心配でたまらない。『もう終わってくれ、早く彼らを退場させてくれ』と祈るよ」
その後、スタジオの同僚アナリストであるマイカ・リチャーズから「イングランドが優勝したら喜ぶか」と問われると、キーンは「いや、オーストラリアに移住するよ」ときっぱり答えた。
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グループLでの試練が待ち受けている
トゥヘル監督率いるチームは水曜日のコスタリカ戦で調整を終え、グループL初戦のクロアチア戦へ臨む。その後ガーナ、パナマと戦い、決勝トーナメント進出を狙う。
キーンはグループの情勢についてこう指摘する。「イングランドにとっては奇妙だが、グループ内で最も難しい初戦がクロアチア戦だ。他のチームは徐々に調子を上げられるが、イングランドは最初から厳しい試合に臨むことになる」