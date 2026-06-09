ロイ・キーン、イングランドがワールドカップで優勝すればオーストラリアに移住すると表明

7月19日に大会が幕を閉じると、このコメンテーターの不安は高まるばかり。キーンは準決勝や決勝で感じるパニックについてこう語った。「この時期になると心配でたまらない。『もう終わってくれ、早く彼らを退場させてくれ』と祈るよ」

その後、スタジオの同僚アナリストであるマイカ・リチャーズから「イングランドが優勝したら喜ぶか」と問われると、キーンは「いや、オーストラリアに移住するよ」ときっぱり答えた。