ベリンガムは、リエカでイングランドがクロアチアに7-0の大勝を収めた一戦で、トーマス・トゥヘル監督のチームの中心だった。1ゴールを決め、さらに3得点をお膳立てし、その驚異的な好調ぶりを継続した。

試合後にITVで語ったロイ・キーンは、ベリンガムの完成度の高いパフォーマンスを絶賛した。この圧勝ではブカヨ・サカとハリー・ケインがそれぞれ2ゴールを挙げ、アンソニー・ゴードンとモーガン・ロジャーズも得点。精彩を欠いたクロアチア守備陣を完全に圧倒した。ベリンガムはまだ23歳ながら、デビュー以来59試合で14ゴール13アシストを記録しており、すでにイングランドの偉大な選手の一人となっている。