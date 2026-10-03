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ロイ・キーン、イングランドがクロアチアを圧倒した後、ジュード・ベリンガムは史上最高の選手の一人になれると断言
ベリンガムがクロアチア大勝で輝く
ベリンガムは、リエカでイングランドがクロアチアに7-0の大勝を収めた一戦で、トーマス・トゥヘル監督のチームの中心だった。1ゴールを決め、さらに3得点をお膳立てし、その驚異的な好調ぶりを継続した。
試合後にITVで語ったロイ・キーンは、ベリンガムの完成度の高いパフォーマンスを絶賛した。この圧勝ではブカヨ・サカとハリー・ケインがそれぞれ2ゴールを挙げ、アンソニー・ゴードンとモーガン・ロジャーズも得点。精彩を欠いたクロアチア守備陣を完全に圧倒した。ベリンガムはまだ23歳ながら、デビュー以来59試合で14ゴール13アシストを記録しており、すでにイングランドの偉大な選手の一人となっている。
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キーンが彼の偉大な成功を支持
キーンは、ベリンガムがキャリアで達成できることに限界はないと考えている。このパフォーマンスについて、キーンは「［ベリンガム］には、まだまだ伸びしろがあると思う」と語った。
さらに「ベリンガムは史上最高の選手の一人になれる」と付け加えた。キーンはベリンガムが見せた姿勢に強い感銘を受けており、その尽きることのないエネルギーが基準を示していると主張した。キーンは「最近のイングランドでの彼の姿勢は……ボール保持時の素晴らしさはこれまでも称賛してきたが、ボール非保持時にやっていることがある。それが他の選手全員を引き上げる」と述べた。
トゥヘル、チーム全体の完璧な働きを称賛
この勝利は、トゥヘル体制のイングランドが誇る強力な攻撃の層の厚さを示した。指揮官は流動的な4人の前線を採用し、ベリンガムをケインの後方に配置。その両脇をサカとゴードンが固めた。ベリンガムが国際舞台で残しているインパクトは疑いようがなく、ワールドカップと欧州選手権で通算10ゴールをすでに記録している。
さらに、彼は2度チームのキャプテンも務めており、そのリーダーシップの資質を証明している。トゥヘルはチーム全体の働きを称賛し、土曜日に早い時間帯の失点を許したクロアチアに試合へ戻る術を与えないため、自身の戦術的指示を選手たちが完璧に遂行したと述べた。
- AFP
イングランドの次戦は？
イングランドは今後、この驚異的な勢いを今後のネーションズリーグの試合につなげていくことになる。ベリンガムとチームメートたちは、リーグA3の有力候補としての地位を確固たるものにした。チームはこの高い水準を維持することを目指し、レアル・マドリーは彼が無傷で戻ってくることを願うはずだ。
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