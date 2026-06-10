マンチェスター・ユナイテッドの2人の間の緊張は、フェルナンデスが元アイルランド代表に連絡したことで解消された。スカイ・ベットのポッドキャスト『Stick to Football』でキーンは、2人が最近の不和を乗り越えるため長時間話したと明かした。

キーンは「数週間前、私のポッドキャストでの発言を受けて反響があった。そこで彼から『話したい』と連絡があり、電話で本当に素晴らしい会話を交わした」と語った。 あれこれ話した。ポッドキャストや試合解説では伝えたいことがうまく伝わらず、相手を不快にすることがあるが、今回は大人として良い会話ができた。」さらにキーンは冗談交じりに続けた。「彼が謝り、僕は許した。何の問題もない。本当に良い会話だった。」