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ロイ・キーンは、プレミアリーグアシスト記録を狙っていたブルーノ・フェルナンデスを批判した後、彼と「大人としての話し合い」を行ったと明かした。
キーンとフェルナンデスが和解した
マンチェスター・ユナイテッドの2人の間の緊張は、フェルナンデスが元アイルランド代表に連絡したことで解消された。スカイ・ベットのポッドキャスト『Stick to Football』でキーンは、2人が最近の不和を乗り越えるため長時間話したと明かした。
キーンは「数週間前、私のポッドキャストでの発言を受けて反響があった。そこで彼から『話したい』と連絡があり、電話で本当に素晴らしい会話を交わした」と語った。 あれこれ話した。ポッドキャストや試合解説では伝えたいことがうまく伝わらず、相手を不快にすることがあるが、今回は大人として良い会話ができた。」さらにキーンは冗談交じりに続けた。「彼が謝り、僕は許した。何の問題もない。本当に良い会話だった。」
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確執の火種となった「嘘」
両者の確執は、フェルナンデスが『The Diary of a CEO』に出演し、クラブのレジェンドであるキーンが自身の発言について虚偽を述べていると公然と批判したことで頂点に達した。キーンは以前『The Overlap』で、フェルナンデスが個人記録を優先しシュートを打たずパスを選択したと認めたと主張したが、このポルトガル人司令塔はそれを強く否定した。
フェルナンデスは「批判は構わない。だが、事実と違うことを言われるのは嫌だ。ロイ・キーンについて君が言った件は、彼の発言が嘘だからだ。別のインタビューを見たか、私が言っていないことを言ったと主張している」と語った。
SNSでの炎上とロバに例えられる騒動
「和やかな会話」の前、騒動はSNSに拡大。非難を受けたキーンはインスタグラムにロバの画像を投稿し、反撃した。これはユナイテッド主将のリーダーシップを皮肉ったものと受け止められた。
それでもキーンは、直接話すのが一番だと認めた。「選手とは適度に距離を置きたい。頻繁に連絡は取らないが、今回ブルーノと話ができてよかった。お互いに本音を共有でき、僕は楽しかったし、彼もそうだっただろう」 あれこれと気さくな会話ができたし、話した後、気分がすっきりしたよ。」
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アシスト記録は依然として基準だ
騒動は収束したが、今シーズンのフェルナンデスは歴史的な活躍を見せている。マンチェスター・ユナイテッドの主将は21アシストを記録し、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネの記録を更新した。この記録挑戦を巡り、キーンはチームが個人記録に注力しすぎていると批判した。
それでもフェルナンデスは「勝利が最優先」と主張し続けた。 now、31歳の彼は確執の重荷なく、来季チャンピオンズリーグへ復帰するマイケル・キャリック率いるチームを率いることに専念できる。