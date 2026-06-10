ロイ・キーンは、プレミアリーグアシスト記録を狙うブルーノ・フェルナンデスを批判した後、彼と「大人としての話し合い」を行ったと明かした。

フェルナンデスが元アイルランド代表のキーンに連絡し、マンチェスター・ユナイテッドの2人の間の緊張は解消された。スカイ・ベットのポッドキャスト「Stick to Football」でキーンは、2人が最近の不和を乗り越えるためによく話したと語った。

「数週間前、私のポッドキャストでの発言に反響があったが、彼から『話したい』と連絡があった。電話で本当に良い話し合いができた。 あれこれと話した。ポッドキャストや試合の解説では伝えたいことがうまく伝わらず、相手を怒らせてしまうこともある。今回は大人として良い会話ができた」と説明した。キーンは最後に冗談交じりにこう語った。「彼が謝って、僕が許した。問題なし。本当に良い会話だったよ」