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ロイ・キーンは、プレミアリーグアシスト記録を狙うブルーノ・フェルナンデスを批判した後、彼と「大人としての話し合い」を行ったと明かした。
キーンとフェルナンデスが和解した
フェルナンデスが元アイルランド代表のキーンに連絡し、マンチェスター・ユナイテッドの2人の間の緊張は解消された。スカイ・ベットのポッドキャスト「Stick to Football」でキーンは、2人が最近の不和を乗り越えるためによく話したと語った。
「数週間前、私のポッドキャストでの発言に反響があったが、彼から『話したい』と連絡があった。電話で本当に良い話し合いができた。 あれこれと話した。ポッドキャストや試合の解説では伝えたいことがうまく伝わらず、相手を怒らせてしまうこともある。今回は大人として良い会話ができた」と説明した。キーンは最後に冗談交じりにこう語った。「彼が謝って、僕が許した。問題なし。本当に良い会話だったよ」
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確執の火種となった「嘘」
両者の確執は、フェルナンデスが『The Diary of a CEO』に出演し、クラブのレジェンドであるキーンが自身の発言について虚偽を述べていると公然と批判したことで頂点に達した。キーンは以前『The Overlap』で、フェルナンデスが個人記録を優先しシュートを打たずパスを選択したと認めたと主張したが、このポルトガル人プレイメーカーはそれを強く否定した。
フェルナンデスは「批判は構わない。だが、人々が事実と異なることを言うのは嫌だ。ロイ・キーンについて君が言った件は、基本的に彼の主張は嘘だ。彼は別のインタビューを見たか、私が言っていないことを私が言ったと主張している」と語った。
SNSでの炎上とロバに例えられる騒動
「和やかな会話」の前、騒動はSNSに波及。非難を受けたキーンはインスタグラムにロバの画像を投稿し、反撃した。これはユナイテッド主将のリーダーシップを皮肉ったと受け止められた。
それでもキーンは、直接話すのが一番だったと認める。「選手とは適度に距離を置きたい。定期的に話すつもりはないが、時々は連絡を取る。今回の報道を受けて、ブルーノと話ができてよかった。楽しい時間だったし、彼もそう思ってほしい。 あれこれと気さくな会話ができたし、話した後、気分がすっきりしたよ。」
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アシスト記録は依然として基準だ
騒動は収束したが、今シーズンのフェルナンデスは歴史的な活躍を見せている。マンチェスター・ユナイテッドの主将は21アシストを記録し、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネの記録を更新した。キーンはチームが個人記録に注力しすぎていると批判したが、フェルナンデスは勝利が最優先だと強調している。
それでもフェルナンデスは「勝利が最優先」と主張し続けた。 now、元主将との確執も解消され、31歳の彼は来季チャンピオンズリーグ復帰を目指すマイケル・キャリック率いるチームを率いることに集中できる。