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ロイ・キーンの将来の義理の息子が、サウサンプトンのチャンピオンシップ・プレーオフ準決勝勝利時に、ミドルズブラの選手に「差別的発言」をしたとして非難されている。
疑惑がセント・メアリーズを揺るがす
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キーンの将来の婿が注目されている。
騒動の渦中にあるのは、24歳のセインツ所属DFで、サッカー界の伝説的人物と親交が深い選手だ。ピッチを離れると彼はマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンの娘リアと今夏結婚する予定で、5年間の交際を経て2024年にプロポーズしていた。しかしミドルズブラの申し立てにより、結婚式の準備に暗雲が漂っている。 マドリー主審は両ベンチに報告書の記載を通知。数日以内にFAが調査する見込みだ。
タッチライン沿いで監督が口論
この疑惑でピッチ外は激高。ミドルズブラのキム・ヘルベリ監督とサウサンプトンのトンダ・エッカート監督は第4審判に引き離された。騒動は、ライリー・マクグリーの早期ゴールでボロが1－0とリードしていた際に発生。今週初めの「スパイゲート」スキャンダルで既に緊張が高まっていた一戦にさらに火を注いだ。
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セインツ、ウェンブリーへ突き進む
熱狂的な雰囲気の中、サウサンプトンは冷静さを保った。前半終了間際、ロス・スチュワートが同点ゴール。マクグリーの先制点を帳消しにした。試合は延長戦へ。シェイ・チャールズが決勝点となるクロスをゴールに流し込み、ホームのファンを熱狂させ、決勝進出を決めた。 サウサンプトンは5月23日、ウェンブリーでハル・シティと対戦しプレミアリーグ残留を懸けて戦う。選手たちが首都での試合を祝う一方、試合中に差別的発言があったとの証拠を当局が調べるため、ハーウッド＝ベリスへの注目は続く。