ロイ・キーンの将来の義理の息子が、サウサンプトンのチャンピオンシップ・プレーオフ準決勝勝利時に、ミドルズブラの選手に「差別的発言」をしたとして非難されている。

熱狂的な雰囲気の中、サウサンプトンは冷静さを保った。前半終了間際、ロス・スチュワートが同点ゴール。マクグリーの先制点を帳消しにした。試合は延長戦へ。シェイ・チャールズが決勝点となるクロスをゴールに流し込み、ホームのファンを熱狂させ、決勝進出を決めた。 サウサンプトンは5月23日、ウェンブリーでハル・シティと対戦しプレミアリーグ残留を懸けて戦う。選手たちが首都での試合を祝う一方、試合中に差別的発言があったとの証拠を当局が調べるため、ハーウッド＝ベリスへの注目は続く。



