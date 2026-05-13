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Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

ロイ・キーンの将来の義理の息子が、サウサンプトンのチャンピオンシップ・プレーオフ準決勝勝利時に、ミドルズブラの選手に「差別的発言」をしたとして非難されている。

テイラー・ハーウッド＝ベリス
サウサンプトン
ミドルズブラ
EFL チャンピオンシップ
R. Keane
サウサンプトン 対 ミドルズブラ
マンチェスター・ユナイテッド

サウサンプトンの主将テイラー・ハーウッド＝ベリスは、チャンピオンシップ・プレーオフ準決勝ミドルズブラ戦で相手選手に「差別的発言」をしたとして非難されている。前半に疑惑が浮上したが、ホームチームは後半の逆転でウェンブリー進出を決めた。

  • 疑惑がセント・メアリーズを揺るがす

    火曜日のチャンピオンシップ・プレーオフで、サウサンプトンはミドルズブラを2-1で下したが、試合はピッチ上で起きた騒動で台無しになった。 38分には、サウサンプトンの主将ハーウッド＝ベリスとミドルズブラDFルーク・エイリングが衝突。直前にエイリングがレオ・シエンツァへの悪質ファウルで警告を受けたことが発端だった。

    『ミラー』紙によると、スカイ・スポーツのジョナサン・オークス記者は、エイリングがハーウッド＝ベリスが「差別的な言葉」を発したと主張し、他の選手もそれを耳にしたと伝えた。この一件で審判団と両監督は激しく意見を交わした。

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  • Taylor Harwood-Bellis Roy Keane Southampton 2025-26Getty/GOAL

    キーンの将来の婿が注目されている。

    騒動の渦中にあるのは、24歳のセインツ所属DFで、サッカー界の伝説的人物と親交が深い選手だ。ピッチを離れると彼はマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンの娘リアと今夏結婚する予定で、5年間の交際を経て2024年にプロポーズしていた。しかしミドルズブラの申し立てにより、結婚式の準備に暗雲が漂っている。 マドリー主審は両ベンチに報告書の記載を通知。数日以内にFAが調査する見込みだ。


  • タッチライン沿いで監督が口論

    この疑惑でピッチ外は激高。ミドルズブラのキム・ヘルベリ監督とサウサンプトンのトンダ・エッカート監督は第4審判に引き離された。騒動は、ライリー・マクグリーの早期ゴールでボロが1－0とリードしていた際に発生。今週初めの「スパイゲート」スキャンダルで既に緊張が高まっていた一戦にさらに火を注いだ。

  • Southampton v Middlesbrough - Sky Bet Championship Play-Off Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    セインツ、ウェンブリーへ突き進む

    熱狂的な雰囲気の中、サウサンプトンは冷静さを保った。前半終了間際、ロス・スチュワートが同点ゴール。マクグリーの先制点を帳消しにした。試合は延長戦へ。シェイ・チャールズが決勝点となるクロスをゴールに流し込み、ホームのファンを熱狂させ、決勝進出を決めた。 サウサンプトンは5月23日、ウェンブリーでハル・シティと対戦しプレミアリーグ残留を懸けて戦う。選手たちが首都での試合を祝う一方、試合中に差別的発言があったとの証拠を当局が調べるため、ハーウッド＝ベリスへの注目は続く。