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ロイ・キーンに痛手！ 欧州でのプレーへの興奮を語っていたマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドの義理の息子が、アストン・ヴィラのチャンピオンズリーグ登録メンバーから落選
ハーウッド＝ベリス、チャンピオンズリーグ登録メンバーから外れる
エメリ監督は、今後のチャンピオンズリーグのリーグフェーズに向けたアストン・ヴィラの25人登録メンバーから、DFハーウッド＝ベリスを外すという大胆な決断を下した。この衝撃的な落選は、同センターバックが移籍期限日にサウサンプトンから2500万ポンドでの移籍を完了させてから、わずか48時間後のことだった。
ヴィラは、プレミアリーグ王者アーセナルへ5500万ポンドで移籍したエズリ・コンサの退団を受け、守備陣強化のために24歳の同選手を獲得した。この夏の初めにはマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、キーンの娘リアと結婚していた。しかし、ハーウッド＝ベリスは新加入のモドゥ・ケバ・シセとともに欧州カップ戦の登録メンバーから外れ、さらにパリ・サンジェルマンとの最近のスーパーカップ敗戦で得点した10代のFWブライアン・マジョも同様に外れた。
一方で、エメリ監督はそのほか9人の新戦力をメンバーに組み込み、アーロン・ワン＝ビサカ、レオン・ゴレツカ、ニコラス・ジャクソン、アレハンドロ・ガルナチョ、ジョアン・ゴメスといった注目補強組も選出した。
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DFはヨーロッパ最高峰の舞台でプレーすることを熱望していた
このメンバー外は、火曜日の加入お披露目インタビューで欧州の舞台で自分を試すことへの大きな意欲を語っていたハーウッド＝ベリスにとって痛恨の打撃となった。
除外を知る前に、アストン・ビラの公式Xアカウントに投稿された動画で、このセンターバックはこう認めていた。「まず何より、クラブ全体として非常に名高いプレミアリーグのクラブだと分かった時、そしてそこにチャンピオンズリーグというさらなる魅力が加わる。それは興奮以外の何ものでもないと思った」
さらにこう付け加えた。「早くピッチに出て、自分が最高の舞台でもやれることを示したい。クラブがヨーロッパで収めてきた成功は見てきたし、ヨーロッパリーグで優勝し、チャンピオンズリーグでもあそこまで勝ち進み、そのシーズンのPSGにおそらく最も苦しい試合を強いたことは本当に大きかった。だからこそ、このクラブがヨーロッパで力を発揮できることは分かっているし、さらにその先へ進めればと思う」
登録人数の上限が厳しい決断を迫る
ヴィラはこの夏の移籍市場で大幅なスカッドの入れ替えを行い、エメリはUEFAへの最終登録メンバー提出にあたり、戦術面で難しい निर्णयを迫られた。新戦力9人は大会に無事登録された一方で、ハーウッド＝ベリスは登録枠の制限による最も大きな落選者となった。元サウサンプトンの同選手はコンサが残した穴を埋めるために獲得されたが、エメリの決断により、ヴィラは欧州最高峰の大会の序盤を彼抜きで戦うことになる。
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決勝トーナメントは欧州行きへ残された唯一の道をもたらす
アストン・ヴィラは来週火曜日、ベルギーのクラブ・ブルージュとのアウェー戦でチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦を迎える。ハーウッド＝ベリスはこの初期フェーズの間、ピッチ脇から見守ることを余儀なくされ、国内での戦いに専念することになる。
ただし、ヴィラ・パークでの欧州での夢が完全に絶たれたわけではない。エメリ監督のチームがノックアウトステージ進出を決めた場合、UEFAの規則によりクラブは最大3人の追加選手を登録できるため、ハーウッド＝ベリスには今大会の後半戦でメンバー入りする2度目のチャンスが与えられる。
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