エメリ監督は、今後のチャンピオンズリーグのリーグフェーズに向けたアストン・ヴィラの25人登録メンバーから、DFハーウッド＝ベリスを外すという大胆な決断を下した。この衝撃的な落選は、同センターバックが移籍期限日にサウサンプトンから2500万ポンドでの移籍を完了させてから、わずか48時間後のことだった。

ヴィラは、プレミアリーグ王者アーセナルへ5500万ポンドで移籍したエズリ・コンサの退団を受け、守備陣強化のために24歳の同選手を獲得した。この夏の初めにはマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、キーンの娘リアと結婚していた。しかし、ハーウッド＝ベリスは新加入のモドゥ・ケバ・シセとともに欧州カップ戦の登録メンバーから外れ、さらにパリ・サンジェルマンとの最近のスーパーカップ敗戦で得点した10代のFWブライアン・マジョも同様に外れた。

一方で、エメリ監督はそのほか9人の新戦力をメンバーに組み込み、アーロン・ワン＝ビサカ、レオン・ゴレツカ、ニコラス・ジャクソン、アレハンドロ・ガルナチョ、ジョアン・ゴメスといった注目補強組も選出した。



