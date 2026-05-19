ロイ・キーンが激怒。ノッティンガム・フォレスト戦で「サーカスのような振る舞い」をしたブルーノ・フェルナンデスとマンチェスター・ユナイテッドのチームメイトを痛烈に批判した。

キーンは、フェルナンデスの個人成績に注目が集まる現状を「チーム全体のメンタリティに問題がある」と指摘した。彼は、そのアシストに対する選手たちの反応を批判し、ゴールを決めた選手にもっと称賛が寄せられるべきだと主張した。

「試合後、インタビューでユナイテッドのキャプテンは『シュートを打つべき場面もあったが、パスを選んだ』と言った」と付け加えた。「驚いた。選手なのに個人の記録を気に掛けるとは。記録は自然に生まれるものだ。それが週末のユナイテッドのパフォーマンスの主な話題になるなんて」

「彼らの姿を見て、私は身震いした。 アシストを決めた瞬間、選手たちは彼を取り囲んだ。では得点を挙げた選手は？あの姿勢では、チームはトロフィーを手にできない。2失点しながらも、アシスト記録に並んだだけで浮かれるなんて。信じられない。サーカスのようだ。