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ロイ・キーンが激怒。ノッティンガム・フォレスト戦で「サーカスのような振る舞い」をしたブルーノ・フェルナンデスとマンチェスター・ユナイテッドのチームメイトを痛烈に批判した。
キーン、フェルナンデスのアシスト記録への注目に怒り
元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンが、フォレスト戦（3-2で勝利）でチームがフェルナンデスの個人成績にばかり注目していると批判した。この試合でフェルナンデスは2025-26シーズンプレミアリーグ20アシスト目記録し、ティエリ・アンリとケビン・デ・ブライネのシーズン最多記録に並んだ。
「それには腹が立って仕方なかった」
キーンは節目の記録への反応に怒りを示した。番組『The Overlap』で、彼はブライアン・ムベウモの得点後にもフェルナンデスの記録に注目が集まったことを批判。コメンテーターのゲイリー・ネヴィルがその記録を「偉大な功績」と称えたことにも不満を露わにした。
「週末のユナイテッド戦で耳にした話には、正直言って腹が立ったよ」とキーンは語った。「彼のアシストに関する話題ばかりだし、選手たちもアシストのことばかり話している。試合後に彼がインタビューを受けていたんだけど――僕はそれを見ていたんだ――誰もが彼のアシストについて話していて、選手たちでさえそうだった。まるで試合全体が彼のアシストばかりに焦点が当てられていたような感じだった。」
キーンが「サーカスのような」考え方を痛烈に批判
キーンは、フェルナンデスの個人成績に注目が集まる現状を「チーム全体のメンタリティに問題がある」と指摘した。彼は、そのアシストに対する選手たちの反応を批判し、ゴールを決めた選手にもっと称賛が寄せられるべきだと主張した。
「試合後、インタビューでユナイテッドのキャプテンは『シュートを打つべき場面もあったが、パスを選んだ』と言った」と付け加えた。「驚いた。選手なのに個人の記録を気に掛けるとは。記録は自然に生まれるものだ。それが週末のユナイテッドのパフォーマンスの主な話題になるなんて」
「彼らの姿を見て、私は身震いした。 アシストを決めた瞬間、選手たちは彼を取り囲んだ。では得点を挙げた選手は？あの姿勢では、チームはトロフィーを手にできない。2失点しながらも、アシスト記録に並んだだけで浮かれるなんて。信じられない。サーカスのようだ。
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次は何があるのでしょうか？
議論はあっても、フェルナンデスはピッチに集中する。マンチェスター・ユナイテッドは5月24日にアウェイでブライトンとプレミア最終戦を戦う。そのあと、代表に選ばれた彼は北米開催のワールドカップに集中する。