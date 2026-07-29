ロイ・キーンがマルディーニとレオナルドを批判「幼稚な振る舞いだ。望んでいた監督を得られなかったからといって、プロジェクトを見捨てるものではない」

「マルディーニとレオナルドはサッカー界のレジェンドだ。選手として彼らが成し遂げてきたことに疑いを差し挟む者はいない。だが、これは評判の問題ではない。 これは責任の問題だ。 イタリアは長年の失望のあとで再建を目指しており、状況を安定させるためにサッカーを知る経験豊富な人材を必要としていた。わずか数週間で去ることは、関わるすべての人々に誤ったメッセージを送ることになる」