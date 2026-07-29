元マンチェスター・ユナイテッドのMFが、マルディーニとレオナルドの辞任についてコメントを求められ、容赦のない言葉を口にした。「まったく気に入らなかった。幼稚な振る舞いだ。自分の望む監督を確保できなかったからといって、プロジェクトを見捨てるものではない。サッカーはそんなふうには成り立たない」
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翻訳者：
ロイ・キーンがマルディーニとレオナルドを批判「幼稚な振る舞いだ。望んでいた監督を得られなかったからといって、プロジェクトを見捨てるものではない」
マルディーニとレオナルドはリーダーではない
「人は今も忠誠心や信念について語り続けているし、それでいい。自分の意見を持ち、自分の立場を守ればいい。 だが、いったん決断を下したなら、やるべきことは前に進むことだ。それがリーダーのすることだ。 物事が自分の望み通りに進まなかったからといって、ベビーカーからおもちゃを投げ捨てたりはしない」
責任感が欠けている
「マルディーニとレオナルドはサッカー界のレジェンドだ。選手として彼らが成し遂げてきたことに疑いを差し挟む者はいない。だが、これは評判の問題ではない。 これは責任の問題だ。 イタリアは長年の失望のあとで再建を目指しており、状況を安定させるためにサッカーを知る経験豊富な人材を必要としていた。わずか数週間で去ることは、関わるすべての人々に誤ったメッセージを送ることになる」
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