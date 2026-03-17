ロイス・オペンダはユヴェントスを離れ、レンヌに復帰する可能性がある。ただし、ある条件付きで

ユヴェントスは、ライプツィヒからオペンダを、一定の条件を満たした場合に買い取り義務が発生する有償レンタル契約で獲得した。 移籍金として、ユヴェントスは有償レンタルに330万ユーロを投じた。夏には、4,060万ユーロの買い取り金を分割払いで支払いを開始することになる。買い取りは、リーグ戦での上位10位以内入りが数学的に確定した時点で正式に成立する。 以下は、この移籍に関する公式発表である。「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、RBライプツィヒと合意に達し、2026年6月30日までの期限付き移籍として、選手イコマ＝ロイス・オペンダの競技権を330万ユーロで獲得したことを発表する。 さらに、特定のスポーツ目標を達成した場合、最大80万ユーロのボーナスが支払われることになっている。また、本契約には、2025/2026シーズン中に特定の条件が満たされた場合、ユヴェントスが当該選手の移籍権を完全移籍で取得する義務が定められている。 完全移籍に伴う合意された移籍金は4,060万ユーロで、4年間にわたり分割払いされるほか、付随費用として170万ユーロが支払われることになっている。」