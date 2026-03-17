ロイス・オペンダは6月にユヴェントスを去る可能性がある。現時点ではあくまで推測に過ぎないが、次回の移籍市場で予期せぬ事態が起きない限り、これは現実のものとなるだろう。というのも、すべての関係者が「あまり後悔することなく、かつ大きな損失を出さずに別れる」という同じ見解を持っているからだ。 ユヴェントスがルチアーノ・スパレッティ監督との契約を更新したことで、驚くような変化は起こらないだろう。元イタリア代表監督の下、オペンダは攻撃陣の序列で最下位から2番目の位置に転落しており、ウディネ戦で招集リストに復帰したミリクだけが、彼よりもさらに厳しい状況にある。 オペンダは控え選手であり、2026年の初めから先発出場したのは、ホームでのコモ戦での敗戦時の1試合のみ。ユヴェントスの直近2試合、ホームでのピサ戦（4-0）とウディネーゼ戦（1-0）の勝利では、ベンチから試合を見守っていた。
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ロイス・オペンダはユヴェントスを離れ、レンヌに復帰する可能性がある。ただし、ある条件付きで
今シーズンはわずか2ゴール
ユヴェントスでの彼の成績は惨憺たるもので、2025年の移籍市場最終日に加入し、コロ・ムアニ（パリ・サンジェルマンが最後まで放出を拒否した選手）の代替として、まさに土壇場で獲得された。 2000年生まれのこのFWは、リーグ戦とカップ戦を合わせた公式戦33試合でわずか2ゴールしか記録していない。リーグ戦ではローマ戦、チャンピオンズリーグのグループステージではボーデ/グリムト戦での得点のみだ。ユヴェントスにとって彼は現在と未来を担う存在であり、ピッチ上でドゥシャン・ヴラホヴィッチの後継者の一人となるはずだったが、トリノではチームメイトのデビッド以上に期待を裏切る結果となった。 わずか数ヶ月で、彼は主力候補から控え選手へと転落し、自身の能力への自信を失っただけでなく、ベルギー代表の招集メンバーからも外れてしまった。驚くべき展開がない限り、彼はメキシコ、アメリカ、カナダで開催されるワールドカップには出場できないだろう。
ユヴェントスにはいくらかかったのか
ユヴェントスは、ライプツィヒからオペンダを、一定の条件を満たした場合に買い取り義務が発生する有償レンタル契約で獲得した。 移籍金として、ユヴェントスは有償レンタルに330万ユーロを投じた。夏には、4,060万ユーロの買い取り金を分割払いで支払いを開始することになる。買い取りは、リーグ戦での上位10位以内入りが数学的に確定した時点で正式に成立する。 以下は、この移籍に関する公式発表である。「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、RBライプツィヒと合意に達し、2026年6月30日までの期限付き移籍として、選手イコマ＝ロイス・オペンダの競技権を330万ユーロで獲得したことを発表する。 さらに、特定のスポーツ目標を達成した場合、最大80万ユーロのボーナスが支払われることになっている。また、本契約には、2025/2026シーズン中に特定の条件が満たされた場合、ユヴェントスが当該選手の移籍権を完全移籍で取得する義務が定められている。 完全移籍に伴う合意された移籍金は4,060万ユーロで、4年間にわたり分割払いされるほか、付随費用として170万ユーロが支払われることになっている。」
含み損を回避するには何が必要か
ユヴェントスが評価損を回避するためには、彼を約3500万ユーロで放出する必要がある。彼を売却すれば、給与面で大幅な節約になる。オペンダは2030年まで総額740万ユーロの給与を受け取ることになっており、手取りは年間約400万ユーロとなる。
レンズオプション
フランスでは、オペンダが今夏にユヴェントスを離れ、新たなクラブと契約する可能性が高いと確信している。その相手は、2022-23シーズンに彼がすでにプレーし、公式戦42試合で21ゴールを記録した（この素晴らしい活躍がライプツィヒへの移籍につながった）レンヌである可能性もある。 このフランスクラブは、一定の条件を満たした場合に買い取り義務付きのレンタル移籍を模索している可能性があるが、そのためには来季のチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、それに伴うUEFAからの収入を確保する必要がある。その可能性は極めて高い。リーグ・アン残り8節の時点で、「サン・エ・オール」は56ポイントを獲得しており、首位のPSGに1ポイント差、4位のリヨンに9ポイント差をつけている。