昇格組の本拠地で行われた試合後インタビューで、この10代のFWは自身のジェスチャーの意図を説明し、緊張を和らげようとした。ホームのサポーターを意図的に挑発しようとしたとの主張を退けたこのウイングは、こう説明した。「感情が出ただけだ。誤解させてしまったのなら申し訳ない。そういうつもりではなかった」

ホームサポーターに謝罪した彼は、さらにこう付け加えた。「ほとんどのサッカーファンは、あれが感情によるもので、単にサッカーの一部だと分かっている。申し訳ない」