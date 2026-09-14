Eibner
翻訳者：
レンナルト・カール、バイエルン・ミュンヘン勝利時の物議を醸した「シーッ」パフォーマンスを受け、SVエルフェアスベルクのサポーターに謝罪
10代選手がスタジアムに緊張感をもたらす
カールが26分、イスマエル・サイバリの低いクロスがハリー・ケインに当たってコースが変わったボールをファーで押し込み、均衡を破った。だが、人さし指を唇に当てる仕草でホームスタンドの怒りに火をつけ、その後は試合終了まで大きなブーイングを浴び続けた。最終的には終盤のケインの決勝点がこの若手の失態を救い、勝ち点3獲得を決定づけた。さらに、ヨシュア・キミッヒがバイエルンで公式戦500試合出場という歴史的な節目に花を添えた。
- Eibner
ウインガーが感情的な反応について説明
昇格組の本拠地で行われた試合後インタビューで、この10代のFWは自身のジェスチャーの意図を説明し、緊張を和らげようとした。ホームのサポーターを意図的に挑発しようとしたとの主張を退けたこのウイングは、こう説明した。「感情が出ただけだ。誤解させてしまったのなら申し訳ない。そういうつもりではなかった」
ホームサポーターに謝罪した彼は、さらにこう付け加えた。「ほとんどのサッカーファンは、あれが感情によるもので、単にサッカーの一部だと分かっている。申し訳ない」
若手が飛躍を振り返る
先制点は、後半にモーリス・クラッテンマッハーの見事なカーブシュートで一時同点に追いついていた気迫あふれるホームチームを動揺させるうえで決定的だった。そのチャンスがどのように生まれたかを振り返り、この若手は「ええ、運良くファーポストにいました。ボールが自分のところに来て、抜けてきたのは少しラッキーでしたし、その後のフィニッシュは良かったです」と認めた。
この活躍により、ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームはブンデスリーガ順位表で4位に浮上。リーグ開幕から3試合で勝ち点7とした。
- Sven Simon
首都のクラブがミュンヘンを訪問
バイエルンはここからバイエルン州へ戻り、金曜夜にアリアンツ・アレーナで行われるウニオン・ベルリン戦に向けて準備を進める。この一戦は、現王者にとって勝利の流れを維持し、ブンデスリーガ首位争いにいるチームへプレッシャーをかけ続けるための絶好の舞台となる。注目は間違いなくケインで、ドイツ1部リーグ史上最速で通算100ゴールに到達するまで、あと1ゴールに迫っている。
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