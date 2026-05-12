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レンタル移籍中のラスムス・ホイリュンドはナポリ戦でも得点を挙げられず、チームは敗北。アントニオ・コンテ監督は彼を擁護した。
マラドーナに呆然とした
月曜日のナポリでの試合でボローニャが劇的な勝利を収め、ナポリのトップ4入りの望みに大きな打撃を与えた。 ケヴィン・デ・ブライネやロメル・ルカクを欠いたパルテノーペイは、序盤に2点を失ったものの、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォとアリソン・サントスのゴールで追い上げた。しかし終盤、ジョナサン・ロウのアクロバティックなボレーが決まり、コンテ率いるチームは敗北。残り2節となり、CL出場権は依然として不透明だ。
- AFP
コンテ監督が単独トップの布陣を支持
試合後、DAZNの取材に応じたコンテ監督は、リーグ31試合で10得点を挙げたホイルンドを擁護した。 「彼はいわば唯一のストライカーで、常にプレーしている。今季は途中出場させるなど、休ませる機会を作るべきだった。彼はエネルギーに満ちている」 時には相手陣深くまで攻め込む必要もあるし、時にはボールを守らなければならない時もある」と語った。
改善の余地がある
6試合連続無得点のホイールンドだが、サントスの同点ゴールをアシストし、今シーズン4つ目のセリエAアシストを記録した。コンテ監督は「彼は23歳と若く、負担も大きい。それでも大きな成長の可能性がある」と語り、年齢と負担量を考慮すべきだと強調した。
- AFP
重要なシーズンフィナーレ
ナポリは日曜、アウェイのピサ戦に勝利しトップ4入りを狙う。最終節ではホームにウディネーゼを迎え、欧州出場権がかかる一戦に臨む。3失点したコンテ監督は守備の安定を取り戻したいが、攻撃陣は依然としてホイユンドの得点に期待がかかる。