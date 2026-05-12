レンタル移籍中のラスムス・ホイリュンドはナポリ戦でも得点を挙げられず、チームは敗北。アントニオ・コンテ監督は彼を擁護した。

月曜日のナポリでの試合でボローニャが劇的な勝利を収め、ナポリのトップ4入りの望みに大きな打撃を与えた。 ケヴィン・デ・ブライネやロメル・ルカクを欠いたパルテノーペイは、序盤に2点を失ったものの、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォとアリソン・サントスのゴールで追い上げた。しかし終盤、ジョナサン・ロウのアクロバティックなボレーが決まり、コンテ率いるチームは敗北。残り2節となり、CL出場権は依然として不透明だ。