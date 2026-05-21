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レンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードの去就が不透明な中、フレンキー・デ・ヨングは彼を「真の脅威」と称え、「バルセロナに残る資格はある」と語った。
デ・ヨングによる絶賛
デ・ヨングは、カンプ・ノウでプレーするラッシュフォードの将来について自身の見解を明確にした。イングランド代表FWはマンチェスター・ユナイテッドから1年間の期限付き移籍でバルセロナに加入し、ハンス・フリック監督の下ですぐにファンに愛された。オランダ人MFは、彼がピッチで示した貢献が完全移籍を十分に正当化すると考えている。
『SPORT』のインタビューでデ・ヨングは「彼は残留する権利を勝ち取った。出場時間の中でゴール、アシスト、攻撃的な走りを示し、スピードを生かして相手DFに脅威をもたらした。 彼がチームに残ってくれたらとても嬉しい。加入時に熱意を感じたし、最初から残留したいと伝えていた。彼は適応努力を続け、順調に結果を出している。」
- AFP
ラッシュフォードが優勝争いに与えた影響
28歳の彼はスペインで大きな影響を与え、フリック監督の攻撃陣に待望のスピードと突破力をもたらした。全大会で14ゴール14アシストを記録し、バルササポーターの記憶に残る一撃も放った。レアル・マドリードの挑戦を退け、スペインリーグ連覇に不可欠な存在だった。
優勝を決定づけたクラシコ（2-0）では、メッシを思わせるフリーキックを沈めた。このゴールで彼は40年ぶりにバルサでリーグ制した初のイングランド人となり、今季の主役としての地位を確固たるものにした。
バルセロナの財政課題
選手もチームメイトも残留を望んでいるが、完全移籍の金銭面は依然として複雑だ。マンチェスター・ユナイテッドは評価額で強硬姿勢を崩さず、バルセロナは給与負担を減らす方法を探している。
報道によると、バルサは義務付けられた買い取り条項付きのレンタル移籍で初期費用を先送りする方針で、ラッシュフォードもマンチェスターに戻らずにすむよう年俸調整に同意したという。
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スペインでの最後の舞台となるのか？
クラブに残りたいというピッチ外の決意は、公の姿勢と一致している。来シーズンもカタルーニャに残るかと問われたラッシュフォードは、「わからない。魔法使いなら残るだろう。だから、どうなるか見てみよう」と謎めいたが、希望もにじませた。
現在は、ラッシュフォードはシーズン最終戦となるバレンシア遠征に集中している。バルセロナにとって消化試合となるこの一戦には、彼とデ・ヨングの両方が出場すると見込まれている。スペインでの旅が終わるのか、新たな章が始まるのか――それが今夏の移籍市場の最大の疑問だ。