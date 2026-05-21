レンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードの去就が不透明な中、フレンキー・デ・ヨングは彼を「真の脅威」と称え、「バルセロナに残る資格はある」と語った。

28歳の彼はスペインで大きな影響を与え、フリック監督の攻撃陣に待望のスピードと突破力をもたらした。全大会で14ゴール14アシストを記録し、バルササポーターの記憶に残る一撃も放った。レアル・マドリードの挑戦を退け、スペインリーグ連覇に不可欠な存在だった。

優勝を決定づけたクラシコ（2-0）では、メッシを思わせるフリーキックを沈めた。このゴールで彼は40年ぶりにバルサでリーグ制した初のイングランド人となり、今季の主役としての地位を確固たるものにした。



