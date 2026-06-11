フルハムはクシ＝アサレに買い取りオプションを持つが、レンタル中のパフォーマンスを考えるとプレミアリーグクラブには高すぎる。スカイによると移籍金は1200万ユーロ。しかし彼はトップチームで9回の途中出場と1回の先発のみ、合計122分しかプレーせず、得点はなかった。

トップチームでの出場は合計122分（得点関与なし）にとどまり、冬にはレンタル契約の中途解約も噂された。マルコ・シルバ監督（現ベンフィカ）率いるチームでの不運を象徴するのが10月のAFCボーンマス戦だ。

その試合でシルバは、負傷したラウル・ヒメネスとロドリゴ・ムニスの代役として、18歳のMFジョシュ・キングを「偽9番」で起用。クシ＝アサレに途中出場すらさせず、ファンから批判を受けた。