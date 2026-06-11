スカイによると、フルハムは18歳のFWを完全移籍で獲得するため、ドイツの最多優勝クラブへオファーを準備している。
翻訳者：
レンタル移籍は失敗に見えたが、バイエルンはこの忘れ去られた才能で巨利を得るのか？
フルハムはクシ＝アサレに買い取りオプションを持つが、レンタル中のパフォーマンスを考えるとプレミアリーグクラブには高すぎる。スカイによると移籍金は1200万ユーロ。しかし彼はトップチームで9回の途中出場と1回の先発のみ、合計122分しかプレーせず、得点はなかった。
トップチームでの出場は合計122分（得点関与なし）にとどまり、冬にはレンタル契約の中途解約も噂された。マルコ・シルバ監督（現ベンフィカ）率いるチームでの不運を象徴するのが10月のAFCボーンマス戦だ。
その試合でシルバは、負傷したラウル・ヒメネスとロドリゴ・ムニスの代役として、18歳のMFジョシュ・キングを「偽9番」で起用。クシ＝アサレに途中出場すらさせず、ファンから批判を受けた。
バイエルンの若手クシ＝アサレが批判を受けている。「大人のサッカーを十分に経験していない」
「経験の有無にかかわらず、フォワードなしでプレーすることはできない」とフラムのポッドキャスター、ドリュー・ヒートリーはBBCへの寄稿で指摘した。「問題がある。マルコ・シルバ監督は彼を評価していないようだ」。シルバ監督はクシ＝アサレへの批判が高まる中でも冷静だ。
「彼はまだ若く、適応期間が必要だ」と述べ、11月には「獲得時に一定の資質を見出した。彼はストライカーとして重要な能力を持つが、ビッグクラブ出身でも、加入前にプロとしての試合経験を十分に積んでいなかった」と付け加えた。
当時、この196cmの長身スウェーデン人FWがクラブに残る可能性はほとんどないと見られていた。移籍金300万ユーロの回収も見込めなかった。 2月から4月末まではプレミアリーグの招集外となり、U-21チームでプレー。そこで6試合5得点を挙げ、出場時間と自信を積み上げた。
- Getty Images
クシ＝アサレ：買い戻し条項付きでバイエルンを完全移籍か？
シーズン終盤、トップチームで2試合に出場したが、アーセナル戦（0-3）とボーンマス戦（0-1）の計20分弱では得点を奪えなかった。 それでもU-21での活躍が評価され、マルコ・シルバ監督のベンフィカ移籍も影響して、フルハムは彼の残留を希望している。また『The Athletic』によると、レアル・マドリードで失敗したアルバロ・アルベオラが新監督候補に浮上している。
1年足らず前に合意された買い取りオプションとは別に、バイエルンが提示する移籍金は不明だが、ミュンヘン側は買い戻し条項の再設定を目指すだろう。 2024年にAIKソルナから350万ユーロで獲得したこの攻撃の若手は、ヴィンセント・コンパニ監督の下でのプレシーズンで高い評価を得ていた。
トッテナムとの親善試合（4-0）で得点し、シーズン開幕直前のグラスホッパーズ・チューリッヒ戦でも先発して得点を挙げた。だがニコラス・ジャクソン加入により、結局はイングランドへ移った。
ジョナ・クシ＝アサレのプロ成績
クラブ 試合 出場時間 得点 アシスト FCバイエルン・ミュンヘンII 13 826 2 2 FCフラム 10 122 0 0 FCフルハム U21 6 461 5 0 AIKソルナ（スウェーデン） 4 62 0 0 FCバイエルン・ミュンヘン 2 6 0 0