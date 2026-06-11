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Jonas Rütten

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レンタル移籍は失敗に見えたが、バイエルンはこの忘れ去られた才能で巨利を得るのか？

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ヨナ・ダニエル・クシ＝アサレ
マルコ・シウバ
ヴァンサン・コンパニ
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ジョナ・クシ＝アサレのFCフルハムでの期間は成功とは言えなかった。それでもFCバイエルンには巨額の移籍金が入るのだろうか？

スカイによると、フルハムは18歳のFWを完全移籍で獲得するため、ドイツの最多優勝クラブへオファーを準備している。 

  • フルハムはクシ＝アサレに買い取りオプションを持つが、レンタル中のパフォーマンスを考えるとプレミアリーグクラブには高すぎる。スカイによると移籍金は1200万ユーロ。しかし彼はトップチームで9回の途中出場と1回の先発のみ、合計122分しかプレーせず、得点はなかった。 

    トップチームでの出場は合計122分（得点関与なし）にとどまり、冬にはレンタル契約の中途解約も噂された。マルコ・シルバ監督（現ベンフィカ）率いるチームでの不運を象徴するのが10月のAFCボーンマス戦だ。

    その試合でシルバは、負傷したラウル・ヒメネスとロドリゴ・ムニスの代役として、18歳のMFジョシュ・キングを「偽9番」で起用。クシ＝アサレに途中出場すらさせず、ファンから批判を受けた。

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  • バイエルンの若手クシ＝アサレが批判を受けている。「大人のサッカーを十分に経験していない」

    「経験の有無にかかわらず、フォワードなしでプレーすることはできない」とフラムのポッドキャスター、ドリュー・ヒートリーはBBCへの寄稿で指摘した。「問題がある。マルコ・シルバ監督は彼を評価していないようだ」。シルバ監督はクシ＝アサレへの批判が高まる中でも冷静だ。 

    「彼はまだ若く、適応期間が必要だ」と述べ、11月には「獲得時に一定の資質を見出した。彼はストライカーとして重要な能力を持つが、ビッグクラブ出身でも、加入前にプロとしての試合経験を十分に積んでいなかった」と付け加えた。 

    当時、この196cmの長身スウェーデン人FWがクラブに残る可能性はほとんどないと見られていた。移籍金300万ユーロの回収も見込めなかった。 2月から4月末まではプレミアリーグの招集外となり、U-21チームでプレー。そこで6試合5得点を挙げ、出場時間と自信を積み上げた。

  • Kusi AsareGetty Images

    クシ＝アサレ：買い戻し条項付きでバイエルンを完全移籍か？

    シーズン終盤、トップチームで2試合に出場したが、アーセナル戦（0-3）とボーンマス戦（0-1）の計20分弱では得点を奪えなかった。 それでもU-21での活躍が評価され、マルコ・シルバ監督のベンフィカ移籍も影響して、フルハムは彼の残留を希望している。また『The Athletic』によると、レアル・マドリードで失敗したアルバロ・アルベオラが新監督候補に浮上している。 

    1年足らず前に合意された買い取りオプションとは別に、バイエルンが提示する移籍金は不明だが、ミュンヘン側は買い戻し条項の再設定を目指すだろう。 2024年にAIKソルナから350万ユーロで獲得したこの攻撃の若手は、ヴィンセント・コンパニ監督の下でのプレシーズンで高い評価を得ていた。

    トッテナムとの親善試合（4-0）で得点し、シーズン開幕直前のグラスホッパーズ・チューリッヒ戦でも先発して得点を挙げた。だがニコラス・ジャクソン加入により、結局はイングランドへ移った。 

  • ジョナ・クシ＝アサレのプロ成績

    クラブ試合出場時間得点アシスト
    FCバイエルン・ミュンヘンII1382622
    FCフラム1012200
    FCフルハム U21646150
    AIKソルナ（スウェーデン）46200
    FCバイエルン・ミュンヘン2600