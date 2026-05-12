シーズン開幕からボルシア・ドルトムントからVfLボーフムへ1年間の期限付き移籍しているこのMFは、BVBでのデビュー戦をこう振り返った。プロ経験がなかったヴェーテンは2年前の第32節FCアウクスブルク戦でテルジッチ監督に突然起用された。

彼はその役割を見事に果たした。ボルシアのアイコン、マルコ・ロイスにとってホームでの最後の2試合目の試合で、彼はダブルボランチの攻撃的役割を担い、一時4-1とするゴールをアシストした。その相手はまさかのロイスだった！「子供の頃、彼と一緒にウォーミングアップをしたことがあります」と、ヴェートイェンは試合後にスカイのインタビューで明かした。「合宿中に、その時の写真を見せたばかりでした」。

U-10からBVBで育った彼は、その翌週もテルジッチ監督から15分間の出場機会を得て称賛を浴びた。ロイスは「キェルは信じられないほどクールな選手だ」と絶賛。スポーツディレクターのケールも「これ以上のデビューはあり得ない」と語った。 テルジッチ監督も「非常に勇敢で、すぐに試合に馴染み、ピンチを救った」と絶賛した。