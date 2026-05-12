この年齢でそんな言葉を口にできるのは、成熟と内省の表れだ。キェル・ヴェーテンも自分は深く考えるタイプだと語る。 「ときどき、ここまでうまくいかなかったらよかったのにと思う。自分への期待を少し抑えたいからだ。でも、僕の場合はすべてが早すぎた」とこの20歳の選手は10月中旬、Sport1のインタビューで語った。
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レンタル市場はニーズを見誤っている。「凄腕のキッカー」の活躍が停滞しているのは、BVB自身にも責任がある。
シーズン開幕からボルシア・ドルトムントからVfLボーフムへ1年間の期限付き移籍しているこのMFは、BVBでのデビュー戦をこう振り返った。プロ経験がなかったヴェーテンは2年前の第32節FCアウクスブルク戦でテルジッチ監督に突然起用された。
彼はその役割を見事に果たした。ボルシアのアイコン、マルコ・ロイスにとってホームでの最後の2試合目の試合で、彼はダブルボランチの攻撃的役割を担い、一時4-1とするゴールをアシストした。その相手はまさかのロイスだった！「子供の頃、彼と一緒にウォーミングアップをしたことがあります」と、ヴェートイェンは試合後にスカイのインタビューで明かした。「合宿中に、その時の写真を見せたばかりでした」。
U-10からBVBで育った彼は、その翌週もテルジッチ監督から15分間の出場機会を得て称賛を浴びた。ロイスは「キェルは信じられないほどクールな選手だ」と絶賛。スポーツディレクターのケールも「これ以上のデビューはあり得ない」と語った。 テルジッチ監督も「非常に勇敢で、すぐに試合に馴染み、ピンチを救った」と絶賛した。
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ヌリ・シャヒンはキェル・ヴェーテンに自分を見出した。
1試合の好パフォーマンスだけで、若きワートジェンに複雑な感情が湧くのは、プロサッカーとメディアの現状を映している。彼はスランプに陥り2部へ落ちたわけではない。
「キェルには、私がプロ2年目で抱えたのと同じ問題が見える」と、数週間後、ヴェートイェンを高く評価していたテルジッチの後任、ヌリ・サヒスは語った。「1年目は誰も君を知らない。新星として熱狂的に愛される。だが2年目には結果を出さねばならない」
サヒンはその後2試合でワートジェンを起用したが、次のステップは3部のU-23での出場となった。やがてチームは低迷し、ニコ・コヴァチが監督に就任すると、未熟さを許容する余地は消えた。ワートジェンはセカンドチームへ戻り、軽度の怪我も回復を遅らせた。
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BVBはボーフムの要望を退け、ヴェーテンをレンタル移籍させた。
シーズン終盤は調子を上げ、3部20試合で5得点を挙げた。しかしU23の地域リーグ降格を受け、ワートイェンには「中間ステップ」が必要だった。
彼は隣町のブンデスリーガから降格したボーフムへ移り、レンタル移籍は早期に合意されていた。故郷愛が強く、30キロ離れた実家を初めて離れた彼にとって、ボーフムは理想的な移籍先に見えた。
ただしBVBは、ボーフムで「8番」のポジション需要が低かったことを把握していなかった。2週間足らずの休暇後、彼はU-19代表で欧州選手権（ルーマニア）に出場し、その後VfLの練習に合流した。
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VfLボーフムでキェル・ヴェーテン、苦戦するスタート
ディーター・ヘッキング監督率いるボーフムは8試合中7敗。ヴェートイェンは半数の試合で先発したが、攻撃的ウイングとしての起用だった。プレシーズンでは若手カエタン・レンツが6番のポジションをすぐに確保し、レギュラーに定着した。 さらに背番号8のマッツ・パネヴィグもヴェートイェンを上回っていた。主将マトゥス・ベロは当然ながら絶対的な存在で、攻撃的ポジションではフランシス・オニエカもVfLにとって欠かせなかった。
後任のウヴェ・レスラー体制では状況が好転。秋には調子を上げ、マグデブルク戦（ホーム）で唯一の得点を挙げて2-0の勝利に貢献した。 この得点は、負傷したゲリット・ホルトマンの代役として攻撃的ウイングでプレーした際のもの。ヴェートイェンは一定のスプリント能力を示したが、ホルトマンほどの最高速度はなく、それでも走力を証明した。
しかし短い冬休み明け、ヴェートイェンはスランプに陥った。一方、ホルトマンは後半戦の開幕に合わせて完全復活した。 レスラー監督が戦術を修正して以降は出番が激減。現在は、前線へロングボールを蹴り、セカンドボールを拾ってホルトマンやファリド・アルファ＝ルプレヒトへ速く展開するサッカーが主流だ。
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キェル・ヴェーテンにとって、2026年は厳しい年となった。
「彼のポジションには多くの選択肢があり、実績主義は全員に適用される。彼は少しパフォーマンスが落ち込んだ時期があったが、それは若い選手にとってはごく普通のことだ」とロースラー監督は2月中旬、Sport1で語った。 同時に、監督はヴェートイェンの意欲を評価した。「練習では非常に熱心だ。先ほども長く話したが、メンタルも良い状態にある。 私は彼に『その調子で頑張れ、チャンスは必ず来る。君は重要な選手だ。可能ならシーズン後も一緒に働きたい』と伝えた」
しかし2026年は先発2試合、出場時間ゼロが7試合と結果がついていない。2028年までBVBと契約する彼のボーフムでの契約延長は、ほぼ難しいだろう。
本人には残留の意思があるが、ボーフムに完全移籍の資金はなく、レンタル選手を減らす方針とも矛盾する。クラブは今後、若手に出場機会を与え、移籍価値を高める方針だ。
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BVBはキェル・ヴェーテンを再びレンタル移籍させる見込みだ
トップタレントであるレンツのケースが好例だ。まもなく19歳の彼はTSGホッフェンハイムに加入し、VfLは1000万ユーロ超の移籍金を得る。 ユース部門では、ヴェーテンスのポジションを争うモリッツ・ゲッティヒャー（18）、ラッセ・イスブルッフ（17）、トム・マイヤー（18）が台頭。3人とも若いが、近い将来トップチームで重要な役割を担うと期待される。
選手本人にとっては成長の1年となったが、本拠地クラブの期待には応えられなかった。その責任はBVBにもある。ドルトムントは今、ヴェートイェンについてより良い解決策を探している。
移籍金が合わない場合は再レンタルとなる見込みだ。確かなのは、新天地が野心と知性を備えた模範的なプロ、ヴェートイェンを得られるということ。彼はいつも笑顔でプレーし、ボーフムでは練習場を最後に後にしていた。
8番のポジションで定期的に出場できる見込みがあれば、選手にもクラブにもメリットがある。オファーは多いが、今回は早期に最適な選択をする必要がある。
キェル・ヴェーテン：経歴概要
チーム 公式戦 ゴール アシスト ボルシア・ドルトムントU-17 29 8 12 ボルシア・ドルトムント U19 43 14 11 ボルシア・ドルトムントII 20 5 0 ボルシア・ドルトムント 4 0 0 VfLボーフム 28 1 1