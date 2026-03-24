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レンズは、リヴァプールとのチャンピオンズリーグ決戦に向けた準備を万全にするため、リーグ1首位対決の延期を求めたPSGの提案を拒否した
フェアプレーを求める闘い
リーグ・アンの優勝争いはピッチから役員室へと舞台を移した。2位のランスが、PSGによる第29節の試合日程変更の要請を正式に拒否したためだ。現在、首位とわずか1ポイント差で首位に立つPSGは、リヴァプールとの過酷な欧州カップ戦の2連戦に集中するため、国内リーグの日程を空けたいと考えていた。 しかし、ランス側は、提案された日程変更により、15日間の試合がない期間を余儀なくされ、その後、1週間に3試合という過酷な日程を強いられることになるとしている。クラブ首脳陣はこの提案をスポーツの公平性に対する脅威だと指摘し、欧州での試合の有無にかかわらず、国内リーグ戦を尊重すべきだと主張している。
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ランスからの公式声明全文
ランスはX上で公式声明を発表し、次のように述べた。「3月6日、レーシング・クラブ・ド・ランス対パリ・サンジェルマンの試合日程が確定し、関係者全員が遵守すべき枠組みが確立された。 責任と節度を重んじる姿勢のもと、レーシング・クラブ・ド・ランスは、最初の打診の段階から、この日程を変更しない意向をパリ・サンジェルマンに伝えてきました。スポーツの安定性という原則を重視する当クラブは、この件に関して公の場での発言を控えることを選択しました。しかし、近頃、公の声明や介入、様々な提案が相次いでいることから、本日、この沈黙を破ることにしました。
「我々の目には、懸念すべき気運が芽生えつつあるように思われます。それは、フランスリーグが、ごく一部の欧州の要請に翻弄される単なる『調整変数』へと徐々に格下げされつつあるという気運です。これはスポーツの公平性に対する特異な解釈であり、他の主要な大陸大会では見られないものです。 現時点でこの試合の日程を変更することは、レーシング・クラブ・ド・ランスに対し、15日間の試合休止を強いることになり、その後、3日おきに試合をこなすという過密日程を強いられることを意味します。これは、シーズン開始時に定められたスケジュールにも合致せず、また、そのような新たな制約を何の支障もなく吸収できると期待されるクラブの資源にも見合わないリズムです。
「つまり、リーグ10位の予算規模を持つクラブが、もはや国内の枠組みを明らかに超えた利益の名の下に、最強クラブの要求に適応しなければならないということになる。その国内の枠組みは、ここ数シーズンで既に縮小されている（リーグ1の18チーム制への縮小、リーグカップの廃止など）。この具体的な事例を超えて、より本質的な問題が提起されている。それは、大会そのものに対する敬意の問題である。 自国の土壌において、リーグ戦が、いかに正当なものであれ、他の野心に後回しにされているように見えることがあるのは、いつからなのかと問わざるを得ない。レーシング・クラブ・ド・ランスは、公平性、規則の明確さ、そしてすべての関係者への敬意を堅持し続ける。これらは、公正で尊敬されるフランスサッカーのための、単純明快な原則である。」
PSGの欧州制覇への執念
PSGの要請は、4月14日にアンフィールドで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を控え、同クラブがさらなる成功を収めなければならないという多大なプレッシャーに直面していることを浮き彫りにしている。前ラウンドでチェルシーを破ったこのフランスの強豪は、リヴァプールの激しいプレッシャーに打ち勝つためには、回復時間を少しでも確保することが不可欠だと考えている。 しかし、LFP（フランスプロサッカーリーグ）の理事会は今週木曜日、難しい決断を迫られている。欧州の舞台でフランスを代表したいというPSGの願いと、ここ数年で最も接戦となっている国内リーグ優勝争いの公正さを、天秤にかけなければならないのだ。
- GOAL
LFPによる決定的な裁定
現在、すべての注目はLFP（フランスプロサッカーリーグ）の運営委員会に集まっている。同委員会には、レンズの異議を覆し、試合を5月中旬に延期する最終決定権がある。もし延期が認められれば、レンズはシーズン終盤の4日間でPSGとリヨンの両チームと対戦する可能性があり、悪夢のような終盤戦を強いられることになる。