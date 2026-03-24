レンズは、リヴァプールとのチャンピオンズリーグ決戦に向けた準備を万全にするため、リーグ1首位対決の延期を求めたPSGの提案を拒否した

ランスはX上で公式声明を発表し、次のように述べた。「3月6日、レーシング・クラブ・ド・ランス対パリ・サンジェルマンの試合日程が確定し、関係者全員が遵守すべき枠組みが確立された。 責任と節度を重んじる姿勢のもと、レーシング・クラブ・ド・ランスは、最初の打診の段階から、この日程を変更しない意向をパリ・サンジェルマンに伝えてきました。スポーツの安定性という原則を重視する当クラブは、この件に関して公の場での発言を控えることを選択しました。しかし、近頃、公の声明や介入、様々な提案が相次いでいることから、本日、この沈黙を破ることにしました。

「我々の目には、懸念すべき気運が芽生えつつあるように思われます。それは、フランスリーグが、ごく一部の欧州の要請に翻弄される単なる『調整変数』へと徐々に格下げされつつあるという気運です。これはスポーツの公平性に対する特異な解釈であり、他の主要な大陸大会では見られないものです。 現時点でこの試合の日程を変更することは、レーシング・クラブ・ド・ランスに対し、15日間の試合休止を強いることになり、その後、3日おきに試合をこなすという過密日程を強いられることを意味します。これは、シーズン開始時に定められたスケジュールにも合致せず、また、そのような新たな制約を何の支障もなく吸収できると期待されるクラブの資源にも見合わないリズムです。

「つまり、リーグ10位の予算規模を持つクラブが、もはや国内の枠組みを明らかに超えた利益の名の下に、最強クラブの要求に適応しなければならないということになる。その国内の枠組みは、ここ数シーズンで既に縮小されている（リーグ1の18チーム制への縮小、リーグカップの廃止など）。この具体的な事例を超えて、より本質的な問題が提起されている。それは、大会そのものに対する敬意の問題である。 自国の土壌において、リーグ戦が、いかに正当なものであれ、他の野心に後回しにされているように見えることがあるのは、いつからなのかと問わざるを得ない。レーシング・クラブ・ド・ランスは、公平性、規則の明確さ、そしてすべての関係者への敬意を堅持し続ける。これらは、公正で尊敬されるフランスサッカーのための、単純明快な原則である。」