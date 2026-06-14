『ザ・スコティッシュ・サン』紙によると、マッキネス氏がレンジャーズ新監督に復帰する見込みで、ロール氏の後任探しは幕を閉じそうだ。1995～2000年にアイブロックスでプレーした54歳の同氏は、グラスゴーの指揮官レースで圧倒的本命視されている。

スティーブン・ジェラードやケビン・マスカットも候補と報じられたが、いずれも的外れだった。マッキネスは常にレンジャーズ首脳陣の第一候補であり、クラブは国内ライバルのハーツから彼を確保するために迅速に動いた。