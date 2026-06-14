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レンジャーズは、ダニー・ロールの後任としてハーツのデレク・マッキネス監督を獲得した。ドイツ人監督はレッドブル・ザルツブルクへ移籍する。
マッキネスがレンジャーズの正ゴールキーパーに定着
『ザ・スコティッシュ・サン』紙によると、マッキネス氏がレンジャーズ新監督に復帰する見込みで、ロール氏の後任探しは幕を閉じそうだ。1995～2000年にアイブロックスでプレーした54歳の同氏は、グラスゴーの指揮官レースで圧倒的本命視されている。
スティーブン・ジェラードやケビン・マスカットも候補と報じられたが、いずれも的外れだった。マッキネスは常にレンジャーズ首脳陣の第一候補であり、クラブは国内ライバルのハーツから彼を確保するために迅速に動いた。
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ロール、レッドブル・ザルツブルクを退団へ
マッキンズの就任はロールの退団と直結している。ドイツ人監督はまもなくレッドブル・ザルツブルクの新監督として正式発表され、契約は間もなく締結される見込みだ。両クラブの交渉は難航したが、実りあった。
レンジャーズのアンドルー・キャベナ会長とジム・ギレスピーCEOは、ロールのオーストリア移籍を最終決定するため協議を続けてきた。この移籍でクラブは7桁の移籍金を得て、マッキネス体制への移行を後押しする。
ハーツとの補償金で合意
レンジャーズはマッキネス新監督の就任を決断し、ハーツと移籍金で合意した。キャベナ会長は6桁の移籍金を承認。ハーツは引き止めない見込みだ。
ハーツは過去24時間、レンジャーズが監督を引き抜くことを把握していた。ザルツブルクからロール移籍で得た資金を充当し、イブロックスの経営陣は予算を圧迫せず第1候補を確保できる。
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待望のアイブロックス復帰
マッキネスにとって、この移籍は選手として100試合以上出場した古巣を率いる絶好の機会だ。2017年にアバディーン在籍中にレンジャーズの監督就任を断ったが、今回は欧州屈指の難役への挑戦を決意した。
皮肉なことに、この交渉の当事者であるキャベナ、ギレスピー、マッキネスは現在、スコットランド代表としてワールドカップ予選ハイチ戦のためボストンにいる。大西洋を挟んで調整が進んでおり、ロール監督の退任が正式に確認され次第、マッキネスの就任が発表される見込みだ。