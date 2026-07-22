レンジャーズの新監督は、ハーツ監督時代にセリッチのPKについて「不快極まりない」と発言し、すでに指導停止処分を受けた。

レンジャーズはマッキネス氏を擁護し、彼の発言は「審判団への広範な批判ではなく、判定そのものに向けられたもの」と主張した。

クラブは声明で、PK判定への懸念は多くの評論家も共有すると指摘。さらに「スコットランドでは同様の発言が他者からも出ているが、軽い処分や無処分にとどまっている」と主張した。

クラブは、信頼を維持するには率直な対話が必要だと固く信じている。声明は「審判への敬意と正当な検証は相反しない。スコットランドサッカーが水準向上と信頼維持を真剣に考えるなら、監督、選手、クラブは重要な判定について率直に意見を述べるべきだ。検証、透明性、説明責任は脅威ではなく、水準向上の過程と捉えられるべきだ」と結ばれている。