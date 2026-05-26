ハリウッド資本の買収後、レックサムは初めて主力選手の引き留めに苦戦する夏を迎える。昇格争いの中でスター選手への関心は絶えなかったが、今やプレミアや欧州強豪が魅力的な舞台と報酬を提示できるレベルに達した。

フィル・パーキンソン監督は「戦力を強化しなければならない」と述べ、来季チャンピオンシップの厳しさに備える構えだ。

プレミアリーグから降格したウルブズ、バーンリー、ウェストハムは多額の降格補償金を受け取る。そのため、Wrexhamは新戦力を補強しつつ、現有戦力を軸にチームを強化する必要がある。



