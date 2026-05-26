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レンジャーズとカラム・ドイルは、レックサムが次の移籍市場の開幕を待つ間に、ライアン・レイノルズとロブ・マックにとって未曽有の難題となっている。
チャンピオンシップ制覇の代償
ハリウッド資本の買収後、レックサムは初めて主力選手の引き留めに苦戦する夏を迎える。昇格争いの中でスター選手への関心は絶えなかったが、今やプレミアや欧州強豪が魅力的な舞台と報酬を提示できるレベルに達した。
フィル・パーキンソン監督は「戦力を強化しなければならない」と述べ、来季チャンピオンシップの厳しさに備える構えだ。
プレミアリーグから降格したウルブズ、バーンリー、ウェストハムは多額の降格補償金を受け取る。そのため、Wrexhamは新戦力を補強しつつ、現有戦力を軸にチームを強化する必要がある。
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カラム・ドイルの難題
今シーズン、レックサムの堅い守備の要だったのはカラム・ドイルだ。マンチェスター・シティから加入した22歳は、最優秀若手選手賞と選手投票による最優秀選手賞などクラブの主要タイトルを独占した。チャンピオンシップのベストイレブンにも選ばれ、複数のトップリーグクラブが注目している。
シーズン最終戦のミドルズブラ戦後、キャプテンのドム・ハイアムは、今夏ドイルを残留させるのは難しいと語った。 「彼は質が高く、技術も落ち着きもタフさも若さも備えている」 残念ながら、それがいくつかのビッグクラブの関心を引くことになるだろう。我々の力ではどうにもならないことだが、彼には輝かしい未来が待っている」
レンジャーズがジョシュ・ウィンダスに関心を示している
注目されているのは若手だけではない。ベテランFWジョシュ・ウィンダスも移籍の噂が絶えない。今季は公式戦17得点6アシストをマークし、32歳の彼はクラブの「シーズン最優秀選手」に選ばれた。
この活躍は、ウィンダスがシェフィールド・ウェンズデイ時代に師事したダニー・ロール監督率いるスコットランドの強豪レンジャーズの注目を集めているという。
昨年夏にフリーで加入したため、売却すればクラブには純利益をもたらす。だが、経験豊富な得点源を失うのはパーキンソン監督にとって痛手だ。現時点ではアイブロックス（レンジャーズの本拠地）から正式オファーはないとされるが、両者のつながりは依然として話題になっている。
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移籍ラッシュへの対応
注目はドイルとウィンダスだけではない。2025年にノッティンガム・フォレストから加入したMFルイス・オブライエンもハル・シティへの移籍が噂されている。来月、ハル・シティの移籍禁止処分が解除されるため、レックサムは初期投資を回収できる、あるいは利益を出せるオファーを断りにくいだろう。