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Wrexham AFC v Middlesbrough - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

レンジャーズがレックサムの得点王獲得へ移籍オファー。実現すれば、チャンピオンシップの同チームには大きな打撃だ。

移籍情報
レンジャーズ
レクサム
ジョシュ・ウィンダス
プレミアシップ
EFL チャンピオンシップ

スコットランドの強豪レンジャーズが、レックサムで得点王のジョシュ・ウィンダス獲得へ今夏アプローチを開始した。32歳のフォワードは以前レンジャーズを断りレックサムを選んだが、イブロックス首脳陣の執拗な誘いでチャンピオンシップの同クラブのプレミアリーグ昇格が危ぶまれている。

  • ゲルスが元FWの獲得を目指す

    talkSPORTによると、レンジャーズは夏の移籍市場を控え、レックサムのFWウィンダスへの関心を正式に表明した。 ウィンダスは2016～2018年にレンジャーズで73試合出場しており、今回が3度目の獲得 시도だ。ダニー・ロール監督が主導しており、彼はシェフィールド・ウェンズデイ時代、ウィンダスを起用して50得点をマークした。

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    ウィンダスが移籍の噂を否定

    スコットランドからの関心が高まる中、新たにレックサム「シーズン最優秀選手」に選ばれたウィンダスは、ハリウッド資本のプロジェクトに献身すると表明した。今月初め、talkSPORTの取材に「夏に3年契約を結んだ。今年は良い1年だった。来年はさらに上を目指す」と語った。

  • レッド・ドラゴンズが優位に立つ

    レックサムは1月、レンジャーズからのシーズン途中の正式オファーを拒否し、この貴重な戦力を守ると決めた。ウィンダスは今シーズン、リーグ戦41試合でクラブ記録の16得点と5アシストを記録した。契約は2028年まで残っており、レッド・ドラゴンズは交渉で有利だ。移籍専門家のベン・ジェイコブス氏によると、クラブ間の正式交渉はまだ始まっていない。


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    アイブロックスの首脳陣が組織改革を計画

    スコットランド・プレミアシップで3位に終わったレンジャーズは、攻撃陣の再編を計画。ウィンダス獲得の動きが進む一方、ハーツのFWローレンス・シャンクランドの交渉は最終段階だ。レックサムは来季のチャンピオンシップ・プレーオフを狙える戦力を維持するため、安値オファーを拒む見込み。