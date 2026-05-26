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レンジャーズがレックサムの得点王獲得へ移籍オファー。実現すれば、チャンピオンシップの同チームには大きな打撃だ。
ゲルスが元FWの獲得を目指す
talkSPORTによると、レンジャーズは夏の移籍市場を控え、レックサムのFWウィンダスへの関心を正式に表明した。 ウィンダスは2016～2018年にレンジャーズで73試合出場しており、今回が3度目の獲得 시도だ。ダニー・ロール監督が主導しており、彼はシェフィールド・ウェンズデイ時代、ウィンダスを起用して50得点をマークした。
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ウィンダスが移籍の噂を否定
スコットランドからの関心が高まる中、新たにレックサム「シーズン最優秀選手」に選ばれたウィンダスは、ハリウッド資本のプロジェクトに献身すると表明した。今月初め、talkSPORTの取材に「夏に3年契約を結んだ。今年は良い1年だった。来年はさらに上を目指す」と語った。
レッド・ドラゴンズが優位に立つ
レックサムは1月、レンジャーズからのシーズン途中の正式オファーを拒否し、この貴重な戦力を守ると決めた。ウィンダスは今シーズン、リーグ戦41試合でクラブ記録の16得点と5アシストを記録した。契約は2028年まで残っており、レッド・ドラゴンズは交渉で有利だ。移籍専門家のベン・ジェイコブス氏によると、クラブ間の正式交渉はまだ始まっていない。
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アイブロックスの首脳陣が組織改革を計画
スコットランド・プレミアシップで3位に終わったレンジャーズは、攻撃陣の再編を計画。ウィンダス獲得の動きが進む一方、ハーツのFWローレンス・シャンクランドの交渉は最終段階だ。レックサムは来季のチャンピオンシップ・プレーオフを狙える戦力を維持するため、安値オファーを拒む見込み。