レックサムは1月、レンジャーズからのシーズン途中の正式オファーを拒否し、この貴重な戦力を守ると決めた。ウィンダスは今シーズン、リーグ戦41試合でクラブ記録の16得点と5アシストを記録した。契約は2028年まで残っており、レッド・ドラゴンズは交渉で有利だ。移籍専門家のベン・ジェイコブス氏によると、クラブ間の正式交渉はまだ始まっていない。



