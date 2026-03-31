アレクサンダル・パブロヴィッチ、そしてとりわけフェリックス・ンメチャが間に合うようにコンディションを回復し、維持できれば、アンジェロ・スティラーについても、好むと好まざるとにかかわらず同様のことが言えるだろう。パブロヴィッチはすでに練習に復帰しているが、ンメチャに関しては時間との戦いが予想される。

追加招集されたスティラーは、その結果として2試合のテストマッチに先発出場し、総じてまずまずの働きを見せた。しかし、それ以上の活躍はなかった。彼は、現時点でパブロヴィッチが一歩リードしているというナゲルスマンの評価を裏付ける結果となった。ネメチャが欠場する場合のみ、彼が招集される唯一のチャンスとなるだろう。

特に、パスカル・グロスは、ガーナ戦では必ずしも説得力のあるプレーを見せられなかったものの、チーム内での「つなぎ役」かつナゲルスマンの「右腕」として、ある種の特別な地位を享受している。そのため、アントン・スタフが再びアピールする機会を与えられなかったことも、驚くことではなかった。とはいえ、リーズ・ユナイテッドのこの守備的ミッドフィールダーは、スイス戦での途中出場後、確かに良いプレーで好印象を残し、4-3の決勝ゴールをアシストさえしていた。 また、彼はジョシュア・キミッヒのために求められるカウンター時の守備や雑用もこなせるはずだが、ナゲルスマンは明らかに別の計画を持っているようだ。

そこで登場するのがレオン・ゴレツカだ。決して目立った活躍をしたわけではないが、パブロヴィッチやンメチャの隣でプレーするポジションとして、ナゲルスマンが求めていた選手像に明らかに合致している。 試合前に『キッカー』誌で予告されていた通り、ゴレツカは最前線でラインを崩す役割を担っている。その突破力を武器に、一種のフリーラジカルとして相手選手を引きつけ、パスを受ける拠点となることを期待されており、ガーナ戦の終盤、アシストを記録したサネへのパスで見せたように、彼はその役割をしっかりと果たした。

キミッヒが右サイドと中央を行き来するため、中盤でボール支配率が高い試合においても、ゴレツカの存在感は決して欠けていない。 キャプテンは、FCバイエルンでのプレーと比べても、試合への関与度がほとんど遜色なく、ボールを持った際の能力も同様に発揮した。守備面でも悪くない働きを見せたが、背後にスペースが空くことが多く、スイス戦での先制失点については、彼にも責任がないわけではない。 とはいえ、ナゲルスマン監督には右サイドバックの有力な代役がそもそもいないのが実情だ。3年間の代表離脱を経て復帰したジョシャ・ヴァグノマンは、ガーナ戦での同点ゴール前での弱い1対1の対応により、自身とチームメイトの失望を招く結果となってしまった。そのため、ベンジャミン・ヘンリヒスやリドル・バク（いずれもRBライプツィヒ）が代表に復帰する可能性も十分にある。