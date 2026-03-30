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Deniz UndavIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

翻訳者：

レロイ・サネにブーイング：デニズ・ウンダフがファンに感情的な訴え――ナゲルスマン監督がVfBのスター選手の大きな希望を即座に打ち砕く

ワールドカップ
ドイツ 対 ガーナ
ドイツ
ガーナ
親善試合
デニス・ウンダフ
ユリアン・ナーゲルスマン
リロイ・サネ

最初はベンチスタート、その後決勝ゴールを決め、最後はチームの精神的支柱にまでなった。デニズ・ウンダヴは控え選手という立場を最大限に活かした。とはいえ、過度な期待は禁物だ。

ドイツ代表の国際試合開始時、デニズ・ウンダフが再び、しかもシュトゥットガルトのスタジアムという「ホームグラウンド」でベンチを温めていた時、この29歳の選手が2時間足らず後にARDの『Sportschau』で、自分にとって「完璧な夜」だったと語るなどとは、誰も予想していなかっただろう。しかし、現実はそうなった。 

今シーズン、23ゴール13アシストを記録し、ドイツの攻撃陣の中で断トツのトップに立つウンダフは、後半に入り、ついに実力を証明するチャンスを得た。シュトゥットガルトの観客は、前半を通して「デニス・ウンダフ」とチャントを唱え、彼の出場を求めていた。彼は「ファンが自分の後ろで声援を送ってくれているのを聞くのは、本当に凄かった」と語った。

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  • その後、彼はドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンからの指示を完璧に遂行した。ナーゲルスマンは試合前に改めてこう語っていた。「ウンダヴはどちらかといえば『フィニッシャー』だ」と。「デニズは、特に相手が疲れてきた時に多くの好プレーを見せる。試合中に動き回らなければならないと、彼の持ち味は少し活きてこなくなるんだ」

    つまり、彼は「切り札」であり、DFBチームの激しいフィジカルを要するプレス戦術には必ずしも適しているわけではないが、疲れた相手にトドメを刺すことができる選手だ。 

    そして、まさにその役割をウンダフはこの夜、果たした。88分、同じく途中出場したレロイ・サネのヘディングパスを、長い脚を伸ばして合わせ、2-1の決勝ゴールを決めた。これは、7試合目の代表戦での4ゴール目となる。驚異的な得点率だ。つまり、ウンダフが出場すれば、代表チームでも大抵はゴールを決めるということだ。

    それでも、決勝ゴールを決め、VfBでの驚異的な得点率を誇っているにもかかわらず、W杯での彼の役割は、おそらくこれ以上大きくなることはないだろう。ウンダフがそれを強く望んでいることは、ガーナ戦後のインタビューで率直に語っていた。 「代表監督と話をした。自分の役割は分かっているが、こうしたゴールによって、その役割は変わるかもしれない」とウンダフは語り、さらにこう付け加えた。「だが、その役割を受け入れている」

    そして、その方がよいのかもしれない。なぜなら、ナゲルスマン監督は試合後、米国、カナダ、メキシコで開催される大会において、ウンダフの「切り札」としての役割は「おそらく」変わらないだろうと、かなり明確に語ったからだ。 「様子を見よう」と、ウンダフの役割について問われると、ナゲルスマン監督は少し歯ぎしりしながらこう答えた。「その可能性は低い。私が役割について話し合っているのは、3月のことではなく、ワールドカップのためなのだから」

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  • Undav NagelsmannIMAGO / Sportfoto Rudel

    ウンダフを巡る議論について、ナゲルスマン監督は自身の「信頼性」を強調した

    これは信頼性の問題にも関係している。ナゲルスマン監督は試合前からこの件についてそう語っていた。「役割を明確にした以上、次の2試合でもそれに従わなければならない。そうでなければ、私の信頼性は失われる。もしそこで全てを覆すようなことをすれば、そもそも役割について話し合う必要すらないのだ」。

    これで、ウンダフをめぐる政治的な問題は、ついに決着がついたと言えるだろう。VfBのストライカーは、自身の「切り札」としての役割を受け入れざるを得ない。ナゲルスマン監督は、ガーナ戦において、その根拠を十分に示すことができた。一方で、ウンダフは途中出場後も目立った活躍はできなかったが、その一方で、それでも決勝ゴールを決めたのだ。 

    ちなみに、その決勝点をアシストしたのは別の「切り札」だった。スイス戦での先発出場時の精彩を欠いたプレーを受け、レロイ・サネも最初はベンチから観戦していたが、最終的に決定的な役割を果たした。78分にニック・ウォルテマデと交代でピッチに入った際、ガラタサライ・イスタンブール所属のこの賛否両論を呼ぶ攻撃的選手は、ブーイングを浴びることさえあった。

  • Undav DFBGetty Images

    レロイ・サネにブーイング：ナゲルスマンとウンダフが同情を示す

    これは絶対にあってはならないことだと、特にウンダフは自ら進んで明言した。決勝ゴールを決めた彼は、記者アレックス・シュリュターに「一言だけ話させてほしい」と頼み、ドイツのファンに向けて直接、感情を込めた訴えをかけた。 

    「ファンが僕を声援してくれたのは本当に嬉しかった。改めてありがとう！でも、レロイや他の選手がピッチに入ってきた時、どんなプレーをしようが、どんな選手であろうと、ブーイングはしないでほしいと、すべてのファンにお願いしたい。 チームを応援すべきです。チームとしてファンと一体となることが重要であり、大会では状況が変わることを願っています。私たちは一つのチームですから、あの状況は本当に残念でした。レロイも他の選手と同じように、私たちの一員です。次回は彼も応援されることを願っています。」

    少なくともこの点に関しては、この夜、ウンダフとナゲルスマンは珍しく意見が一致していた。ドイツ代表監督も、30歳の選手に対するブーイングについて明確な言葉を述べたからだ。「以前、ファンに向けて発言したところ、激しい批判を浴びたことがある。選手たちがブーイングされるのは、一般的に良いことではないと思う。 『胸に鷲のエンブレムを掲げている限り』」とナゲルスマンは述べ、ドイツのファンは選手たちを応援すべきだと主張した。クラブレベルでのブーイングはある程度理解できるが、「彼が最初のプレーをする前からブーイングするのは、あまりフェアではないと思う。レロイは今日、スイス戦よりも明らかに良いプレーを見せ、素晴らしい走り込みでゴールをアシストした」

  • デニズ・ウンダヴとニック・ウォルテマデ：2025/26シーズンの成績

    統計デニズ・ウンダヴニック・ウォルテメイド
    試合3848
    得点2311
    アシスト135