レロイ・サネにブーイング：デニズ・ウンダフがドイツのファンに感情的な訴え――ナゲルスマン監督がVfBのスター選手の大きな希望を即座に打ち砕く

その後、彼はドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンからの指示を完璧に遂行した。というのも、ナーゲルスマンが試合前に改めて述べたように、ウンダフは「どちらかといえばフィニッシャー」だからだ。「デニズは、特に相手がすでに疲れている時に、多くの素晴らしいプレーを見せる。試合中に多くの仕事をこなさなければならないと、彼の長所が多少活かせなくなってしまうんだ。」

つまり、彼は「切り札」であり、DFBチームの激しいフィジカルを要するプレス戦術には必ずしも適しているわけではないが、疲れた相手にとどめを刺すことができる選手だ。

そして、まさにその役割をウンダフはこの夜、果たした。88分、同じく途中出場したレロイ・サネのヘディングパスを、長い脚を伸ばして合わせ、2-1の決勝ゴールを決めた。これは、7試合目の代表戦での4ゴール目となる。驚異的な得点率だ。つまり、ウンダフが出場すれば、代表チームでも大抵はゴールを決めるということだ。

それでも、決勝ゴールを決め、VfBでの驚異的な得点率を誇っているにもかかわらず、W杯での彼の役割は、おそらくこれ以上大きくなることはないだろう。ウンダフがそれを強く望んでいることは、ガーナ戦後のインタビューで率直に語っていた。 「代表監督と話をした。自分の役割は分かっているが、こうしたゴールによって、その役割は変わるかもしれない」とウンダフは語り、さらにこう付け加えた。「だが、その役割を受け入れている」

そして、その方がよいのかもしれない。なぜなら、ナゲルスマン監督は試合後、米国、カナダ、メキシコで開催される大会において、ウンダフの「切り札」としての役割は「おそらく」変わらないだろうと、かなり明確に語ったからだ。 「様子を見よう」と、ウンダフの役割について問われると、ナゲルスマン監督は少し歯ぎしりしながらこう答えた。「その可能性は低い。私は3月の試合のためではなく、ワールドカップに向けて役割について話し合っているのだから」