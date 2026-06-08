レナート・カール選手の負傷と、アメリカ戦で得点を挙げたサネの活躍を受け、ドイツ代表でのレギュラー入りが有力視されている。この選出を巡る議論について、DFBキャプテンは『キッカー』のインタビューで、ユリアン・ナーゲルスマン監督率いる代表チームへの招集は「当然の結果」と語った。
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「レロイの唯一の問題は、むしろプラスに働いている！」 イルカイ・ギュンドアン、W杯開幕を前に批判を浴びるサネを擁護
「レロイの今シーズンは私とよく似ていて、波乱に満ち、浮き沈みがあった。重要なのは、彼が好調なスタートを切っただけでなく、シーズンを良い形で締めくくり、困難な状況から何度も立ち直ったことだ。彼がどれほど懸命に努力しているか私は知っているし、彼がこの舞台に立つことは完全にふさわしい」とギュンドアンは語った。
ただ、ギュンドアンは「レロイの唯一の問題」にも言及した。サネは「試合で100％うまくいかないとき、苛立ちを露骨に出してしまう」と。しかし、それは「むしろポジティブな証拠」とも語った。 「なぜなら、それは人々が彼について言うこととは正反対の感情を表しているからだ。彼はよくレッテルを貼られる。だが、それは彼が物事を気にかけている証であり、何よりも自分自身に対して最も苛立っているということだと思う」
サネの代表招集は、ドイツのファンや一部専門家に疑問視された。30歳の彼はガラタサライで波乱のシーズンを送り、公式戦43試合で16ゴールに関与した。 だが、ナゲルスマン監督が期待した「低レベルなスーペル・リグでの得点力向上」は果たせなかった。さらに、一時はレギュラーからも外れている。
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ドイツ代表：サネがキュラソー戦で先発予定
統計を見ると、サネが「シーズンを良い形で締めくくった」とは言えない。 第25節のイスタンブール・ダービーで退場した後、7試合で2得点のみだった。それでもほとんどの試合でフル出場した。3月のガーナ戦では途中出場し、デニズ・ウンダフの決勝点をアシストした。
対アメリカ戦では前半は精彩を欠いたが、後半に決勝点を奪った。カール離脱により、日曜のキュラソー戦では先発が濃厚だ。 右翼の代役は、本職が中央MFのウエドラオゴではなく、シュトゥットガルトのレウェリングが有力だ。また、先発が確実視されるハヴェルツを右に回し、ウンダフやウォルテマデをセンターフォワードに入れる選択肢もある。
レロイ・サネ：ドイツ代表の成績データと統計
ゲーム 76 ゴール 17 アシスト 11