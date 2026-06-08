「レロイの今シーズンは私とよく似ていて、波乱に満ち、浮き沈みがあった。重要なのは、彼が好調なスタートを切っただけでなく、シーズンを良い形で締めくくり、困難な状況から何度も立ち直ったことだ。彼がどれほど懸命に努力しているか私は知っているし、彼がこの舞台に立つことは完全にふさわしい」とギュンドアンは語った。

ただ、ギュンドアンは「レロイの唯一の問題」にも言及した。サネは「試合で100％うまくいかないとき、苛立ちを露骨に出してしまう」と。しかし、それは「むしろポジティブな証拠」とも語った。 「なぜなら、それは人々が彼について言うこととは正反対の感情を表しているからだ。彼はよくレッテルを貼られる。だが、それは彼が物事を気にかけている証であり、何よりも自分自身に対して最も苛立っているということだと思う」

サネの代表招集は、ドイツのファンや一部専門家に疑問視された。30歳の彼はガラタサライで波乱のシーズンを送り、公式戦43試合で16ゴールに関与した。 だが、ナゲルスマン監督が期待した「低レベルなスーペル・リグでの得点力向上」は果たせなかった。さらに、一時はレギュラーからも外れている。