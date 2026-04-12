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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

翻訳者：

レモントーダを脅かす窮地…アトレティコ戦でのバルセロナの夢が風前の灯

アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
チャンピオンズ リーグ
ハンジ・フリック
パウ・クバルシ
G. Martin
ロナルド・アラウホ
ジュール・クンデ
スペイン
ドイツ
ウルグアイ
フランス

バルサにとって、準々決勝第2戦は厳しい戦いとなる

バルセロナは来週火曜、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でアトレティコ・マドリードのホーム「アエロリヤド・メトロポリターノ」に乗り込む。

ホームの第1戦では0-2で敗れたため、今回はリモンターダ（逆転勝利）を狙う。

準決勝進出には3点差以上の勝利が必要だ。

しかし、ハンス・フリック監督は、この大一番を前に深刻な難題に直面している。

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    バルセロナ守備の危機

    フリック監督は、第1戦とエスパニョール戦で生じた深刻な問題を早急に解決しなければならない。

    土曜のホームでのエスパニョール戦を4-1で制し首位を固めたバルセロナだが、ハーフタイムにジェラール・マルティンが途中交代したのは不安材料だ。

    クラブは「負傷ではない」と強調したが、後半開始時にピッチを離れたことで、アトレティコ・マドリード戦を前に懸念が生じた。特に、守備の選択肢が限られる現状では尚更だ。 

    ただ、フリック監督は「重傷ではなく火曜のアトレティコ戦に出場できる」と説明し、ファンに安心感をを与えた。

     今後のコンディションと先発出場可否は不明で、ベンチスタートの可能性もある。

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  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    クバルシとクリステンセンの不在

    ハンス・フリック監督は、すべてのディフェンダーを起用できない。アンドレアス・クリステンセンは負傷中で今シーズン内の復帰は難しい。さらに、アトレティコ・マドリードとの第1戦で退場したパウ・コバシも欠場する。

    コパルシの不在は守備陣に大きな穴を開ける。彼はチームに欠かせない主力だ。

    今季は公式戦43試合に出場し、1得点を挙げていた。

  • رونالد أراوخوAFP

    アラウホとエリック・ガルシアの連携不足

    アトレティコ・マドリード戦のセンターバックは、ロナルド・アラウホとエリック・ガルシアが先発する可能性が高い。フリック監督がジェラール・マルティンを起用しない場合、その可能性はさらに高まる。

    ただし問題は、フリック監督がこの2人をセンターバック以外で起用してきたこと。

    アラウホは今季33試合に出場しているが、最近は右サイドバックで起用され、第1戦でもそのポジションで途中出場した。

    一方のガルシアも直近のアウェー戦では守備的MFとして起用され、センターバックから離れたポジションを務めた。

    今季、2人がセンターバックで同時に起用されたのは少なく、連携面が不安だ。

     素早いカウンターが武器のアトレティコ・マドリードを相手に、これは大きなリスクだ。

  • コンディはセンターバックとしてプレーするのか？

    ハンス・フリックにはもう一つの選択肢があるが、それは難しい。今シーズン42試合中4試合でセンターバックを務めたジュリス・コンデを起用する方法だ。

    その場合、右SBの穴を埋める必要があり、フリックはアラウホを起用するかもしれないが、ウルグアイ人選手はフランス人選手とは比べ物にならない。

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