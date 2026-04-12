レモントーダを脅かす窮地…アトレティコ戦でのバルセロナの夢が風前の灯

フリック監督は、第1戦とエスパニョール戦で生じた深刻な問題を早急に解決しなければならない。

土曜のホームでのエスパニョール戦を4-1で制し首位を固めたバルセロナだが、ハーフタイムにジェラール・マルティンが途中交代したのは不安材料だ。

クラブは「負傷ではない」と強調したが、後半開始時にピッチを離れたことで、アトレティコ・マドリード戦を前に懸念が生じた。特に、守備の選択肢が限られる現状では尚更だ。

ただ、フリック監督は「重傷ではなく火曜のアトレティコ戦に出場できる」と説明し、ファンに安心感をを与えた。

今後のコンディションと先発出場可否は不明で、ベンチスタートの可能性もある。