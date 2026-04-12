レモントーダを脅かす窮地…アトレティコ戦でのバルセロナの夢が風前の灯

バルセロナは来週火曜、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でアトレティコ・マドリードのホーム「アエロリヤド・メトロポリターノ」に乗り込む。
ホームの第1戦では0-2で敗れたため、今回はリモンターダ（逆転勝利）を狙う。
準決勝進出には3点差以上の勝利が必要だ。
しかし、ハンス・フリック監督は、この大一番を前に深刻な難題に直面している。
バルセロナは来週火曜、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でアトレティコ・マドリードのホーム「アエロリヤド・メトロポリターノ」に乗り込む。
ホームの第1戦では0-2で敗れたため、今回はリモンターダ（逆転勝利）を狙う。
準決勝進出には3点差以上の勝利が必要だ。
しかし、ハンス・フリック監督は、この大一番を前に深刻な難題に直面している。
フリック監督は、第1戦とエスパニョール戦で生じた深刻な問題を早急に解決しなければならない。
土曜のホームでのエスパニョール戦を4-1で制し首位を固めたバルセロナだが、ハーフタイムにジェラール・マルティンが途中交代したのは不安材料だ。
クラブは「負傷ではない」と強調したが、後半開始時にピッチを離れたことで、アトレティコ・マドリード戦を前に懸念が生じた。特に、守備の選択肢が限られる現状では尚更だ。
ただ、フリック監督は「重傷ではなく火曜のアトレティコ戦に出場できる」と説明し、ファンに安心感をを与えた。
今後のコンディションと先発出場可否は不明で、ベンチスタートの可能性もある。
ハンス・フリック監督は、すべてのディフェンダーを起用できない。アンドレアス・クリステンセンは負傷中で今シーズン内の復帰は難しい。さらに、アトレティコ・マドリードとの第1戦で退場したパウ・コバシも欠場する。
コパルシの不在は守備陣に大きな穴を開ける。彼はチームに欠かせない主力だ。
今季は公式戦43試合に出場し、1得点を挙げていた。
アトレティコ・マドリード戦のセンターバックは、ロナルド・アラウホとエリック・ガルシアが先発する可能性が高い。フリック監督がジェラール・マルティンを起用しない場合、その可能性はさらに高まる。
ただし問題は、フリック監督がこの2人をセンターバック以外で起用してきたこと。
アラウホは今季33試合に出場しているが、最近は右サイドバックで起用され、第1戦でもそのポジションで途中出場した。
一方のガルシアも直近のアウェー戦では守備的MFとして起用され、センターバックから離れたポジションを務めた。
今季、2人がセンターバックで同時に起用されたのは少なく、連携面が不安だ。
素早いカウンターが武器のアトレティコ・マドリードを相手に、これは大きなリスクだ。
ハンス・フリックにはもう一つの選択肢があるが、それは難しい。今シーズン42試合中4試合でセンターバックを務めたジュリス・コンデを起用する方法だ。
その場合、右SBの穴を埋める必要があり、フリックはアラウホを起用するかもしれないが、ウルグアイ人選手はフランス人選手とは比べ物にならない。
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