ある審判が好まれているかを見極め、承認を得る必要があった。『レプッブリカ』紙によると、ミラノ検察は、3か月足らず前に傍受された通話記録を提示した。相手は現在もセリエAとBの審判を任命するジャンルーカ・ロッキ氏だ。 たとえば4月26日のトリノ対インテル戦を前に、ロッキは関係者とマウリツィオ・マリアーニを主審に起用する可能性を話し合った。「状況を確認し、問題がなければ承認する」とロッキは伝えた。 マリアーニは最終的にこの試合の主審を務めたが、インテルが了承した後のことだった。インテルは彼を好ましく思っていなかったからだ。現在開催中のワールドカップに選ばれた唯一のイタリア人主審である彼は、2025年10月25日のナポリ対インテル戦（3-1）でも審判を巡って物議を醸した。
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翻訳者：
『レプッブリカ』紙 - 「マリアーニ？ インテルに合うか見てみる」。ロッキ氏に関する調査、新たな試合
新たな盗聴記録
『レプッブリカ』紙によると、ミラノ検察が捜査記録に審判指名の不正操作疑惑を示す新たな盗聴記録を追加した。ロッキはスポーツ詐欺容疑で捜査中。記録は圧力や干渉の疑いを示している。 起訴状によると、先週検察に長時間事情聴取された当時の審判指名責任者は、インテル関係者らと共謀し、当時イタリアサッカー連盟（FIGC）会長だったガブリエレ・グラヴィーナ氏との「優遇関係」を利用して審判指名を操作したとされる。 グラヴィーナ氏は捜査対象ではないが、外部から影響力を与えたとみられる。
「不運をもたらす」審判たち
疑惑の圧力は、既報の2試合に関連する。2025年4月23日のコッパ・イタリア準決勝インテル対ミランは、インテルにとって「好ましくない」ダニエレ・ドヴェリが割り当てられた。検察は、これにより彼が今後インテルにとって重要な試合を審判することを回避したとしている。また、2025年4月20日のボローニャ対インテルは、「好ましい」アンドレア・コロンボが担当した。 さらに、5月3日のインテル対ヴェローナ戦では「好ましくない」とされていたシモーネ・ソッツァを避け、ジャンルーカ・マンガニエッロが割り当てられた。4月26日のトリノ対インテル戦では「マリアーニ事件」が起きた。 録音では「不運をもたらす」審判にも言及があり、これはコッパ・イタリアのインテル対ミラン戦でドヴェリが担当した試合を指すようだ。
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