ある審判が好まれているかを見極め、承認を得る必要があった。『レプッブリカ』紙によると、ミラノ検察は、3か月足らず前に傍受された通話記録を提示した。相手は現在もセリエAとBの審判を任命するジャンルーカ・ロッキ氏だ。 たとえば4月26日のトリノ対インテル戦を前に、ロッキは関係者とマウリツィオ・マリアーニを主審に起用する可能性を話し合った。「状況を確認し、問題がなければ承認する」とロッキは伝えた。 マリアーニは最終的にこの試合の主審を務めたが、インテルが了承した後のことだった。インテルは彼を好ましく思っていなかったからだ。現在開催中のワールドカップに選ばれた唯一のイタリア人主審である彼は、2025年10月25日のナポリ対インテル戦（3-1）でも審判を巡って物議を醸した。



