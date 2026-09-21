レプッブリカによれば、アッレグリはアウレリオ・デ・ラウレンティスが表舞台から姿を消していることに失望している。 会社に対する姿勢という面でも、クラブ第一のマックスは、補強の未到着について一度も不満を口にしなかった夏の移籍市場を終え、自分は確かな信用を勝ち取ったと強く信じていた。ところが会長は、マラドーナで行われたコモ、アーセナル、ボローニャとのホーム3試合を欠席し、この厄介な問題をリヴォルノ出身の指揮官に委ねた。その指揮官は、多くの負傷者と高まる選手たちの苛立ちによる非常事態への対応を、ただ一人で担うことになった。その苛立ちはカステル・ヴォルトゥルノでの練習中に2度の口論として噴出。1度目にはノア・ラングに対してあまりに軽い処分が科され、2度目は不問のままだった。