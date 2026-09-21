マッシミリアーノ・アッレグリとロッカールームの間に緊張が高まっている。これはレプッブリカが報じたもので、同紙によれば、フィオレンティーナ戦でチームは新指揮官の働きかけに反応できず、ギルモアのゴールによって優位に進められる展開となっていた一戦をものにすることができなかった。ミスが多く、いくつかの軽率さもあり、終盤には満足感と大きな疲労が入り交じった。そうした姿勢が、元ミラン指揮官を激怒させた。
レプッブリカ：ナポリとアッレグリの蜜月は終わった。ロッカールームで不満を爆発させ、デ・ブライネ問題も浮上。
アッレグリは裏切られたと感じた
アッレグリは今夏、ナポリのベテラン勢に対してこれまでとは違う、よりソフトなアプローチを試みた。厳しすぎるフィジカル調整のストレスから彼らを解放し、ディマーロとカステル・ディ・サングロでの夏合宿では、ピッチ内外、そしてロッカールームの雰囲気も和らげた。『レプッブリカ』によれば、ナポリはそうして和やかな雰囲気の中で取り組むことができ、指揮官はグループから勝ち得た感謝の念のもと、公式戦の最初の数試合からその成果を回収できると確信していた。だが、ピッチが示したのは別の答えだった（3敗、1分け、わずか2勝）そしてマックスは、ある意味で裏切られたとさえ感じていたに違いない。
デ・ラウレンティスとトレーニング中の2度の口論
レプッブリカによれば、アッレグリはアウレリオ・デ・ラウレンティスが表舞台から姿を消していることに失望している。 会社に対する姿勢という面でも、クラブ第一のマックスは、補強の未到着について一度も不満を口にしなかった夏の移籍市場を終え、自分は確かな信用を勝ち取ったと強く信じていた。ところが会長は、マラドーナで行われたコモ、アーセナル、ボローニャとのホーム3試合を欠席し、この厄介な問題をリヴォルノ出身の指揮官に委ねた。その指揮官は、多くの負傷者と高まる選手たちの苛立ちによる非常事態への対応を、ただ一人で担うことになった。その苛立ちはカステル・ヴォルトゥルノでの練習中に2度の口論として噴出。1度目にはノア・ラングに対してあまりに軽い処分が科され、2度目は不問のままだった。
デ・ブライネの問題
アッレグリにとって、もう一つの問題はデ・ブライネの扱いだ。KDBをプロジェクトの中心に戻すことは――Repubblica によれば――良い考えではなかったようだ。この場合も厄介な問題はアッレグリのもとに持ち込まれ、彼はクラブの意向に応え、不振にあえぐこのスターを再生させようと全力を尽くしている。フランキでは、彼の居場所をつくるため、つい最近代表に招集されたばかりのヴェルガラが再びベンチに回ることにまでなった。中断期間は現状を整理し、新たなバランスを見つけるための時間となる。確かなのは――Repubblica によれば――新体制の蜜月は終わったということだ。
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