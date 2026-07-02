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Kepa Arrizabalaga Arsenal 2025-26Getty

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レプッブリカ紙によると、ラツィオのロティート会長はプロヴェデルへのオファーを拒否し移籍金を引き上げたため、インテルはケパ獲得に切り替える可能性が出てきた。

ラツィオ
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インテル

ビアンコチェーリの会長は補償金を要求し、ネラッズーリ側は苛立ち、獲得候補を変更する構えだ。

イヴァン・プロヴェデルのインテル移籍が破談寸前だ。ラツィオのGKは加入間近とされていたが、『レプッブリカ』紙によると交渉は暗礁に乗り上げた。火曜日、インテルはアチェルビ、ダルミアン、デ・フライそして特にゾマーの退団を発表した。



  • あと一歩で

    ここ数年正ゴールキーパーを務めてきた選手の退団で空いた穴を、インテル首脳陣は埋めようとしてきた。正GKにはホセップ・マルティネスが就任する一方、第一候補として最有力視されているのはラツィオを退団しインテルとの契約締結が目前にあるイヴァン・プロヴェデル彼の代理人もこれを確認している。



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  • KEPAの代替案

    インテルとラツィオは数週間、移籍交渉の条件を探ってきた。しかし『レプッブリカ』紙によると、交渉は複雑化の兆し。クラウディオ・ロティート会長がプロヴェデルの移籍金300万ユーロを拒否し、500万ユーロを要求しているからだ。そのためインテルは、アーセナルで出場機会が少ないケパ・アリサバラガに切り替える可能性もある。