イヴァン・プロヴェデルのインテル移籍が破談寸前だ。ラツィオのGKは加入間近とされていたが、『レプッブリカ』紙によると交渉は暗礁に乗り上げた。火曜日、インテルはアチェルビ、ダルミアン、デ・フライ、そして特にゾマーの退団を発表した。
Getty
翻訳者：
レプッブリカ紙によると、ラツィオのロティート会長はプロヴェデルへのオファーを拒否し移籍金を引き上げたため、インテルはケパ獲得に切り替える可能性が出てきた。
あと一歩で
ここ数年正ゴールキーパーを務めてきた選手の退団で空いた穴を、インテル首脳陣は埋めようとしてきた。正GKにはホセップ・マルティネスが就任する一方、第一候補として最有力視されているのは、ラツィオを退団しインテルとの契約締結が目前にあるイヴァン・プロヴェデルだ。彼の代理人もこれを確認している。
KEPAの代替案
インテルとラツィオは数週間、移籍交渉の条件を探ってきた。しかし『レプッブリカ』紙によると、交渉は複雑化の兆し。クラウディオ・ロティート会長がプロヴェデルの移籍金300万ユーロを拒否し、500万ユーロを要求しているからだ。そのためインテルは、アーセナルで出場機会が少ないケパ・アリサバラガに切り替える可能性もある。