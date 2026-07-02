ここ数年正ゴールキーパーを務めてきた選手の退団で空いた穴を、インテル首脳陣は埋めようとしてきた。正GKにはホセップ・マルティネスが就任する一方、第一候補として最有力視されているのは、ラツィオを退団しインテルとの契約締結が目前にあるイヴァン・プロヴェデルだ。彼の代理人もこれを確認している。







