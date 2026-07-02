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Kepa Arrizabalaga Arsenal 2025-26Getty

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レプッブリカ紙によると、ラツィオのロティート会長はプロヴェデルへのオファーを拒否し移籍金を値上げ。インテルは代わりにケパ獲得へ？

ラツィオ
移籍情報
インテル

ビアンコチェーリの会長は補償金を要求し、ネラッズーリ側は苛立ち、獲得候補を変える構えだ。

イヴァン・プロヴェデルのインテル移籍が破談寸前だ。ラツィオのGKは加入間近とされていたが、『レプッブリカ』紙によると交渉が暗礁に乗り上げた。インテルは火曜日、アチェルビ、ダルミアン、デ・フライそして特にゾマーの退団を発表した。



  • あと一歩で

    ここ数年正GKを務めた選手の退団で空いた穴を埋めるため、インテル首脳陣は動いている。正GKにはホセップ・マルティネスが就任する一方、第1候補として最有力視されているのはラツィオを退団しインテルとの契約締結が目前に迫るイヴァン・プロヴェデル彼の代理人もこれを確認している。



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  • KEPAの代替案

    インテルとラツィオは数週間、移籍交渉の条件を探ってきたが『レプッブリカ』紙によると、現在は難航の恐れがある。クラウディオ・ロティート会長がプロヴェデルの移籍金300万ユーロに同意せず、500万ユーロ以上を要求しているためだ。このため、インテルはアーセナルで出場機会が少ないケパ・アリサバラガに切り替える可能性がある。



  • オーナーはいる

    右サイドバックとセンターバックの補強と並行して、クリスティアン・チヴ率いるチーム人員整備を進めている ヤン・ゾマーの契約満了が迫り、ゴールキーパーの序列を早急に確定する必要がある。正ゴールキーパーは元ジェノア所属の選手で、クラブは2024シーズンから多額の投資を行ってきた。