ここ数年正GKを務めた選手の退団で空いた穴を埋めるため、インテル首脳陣は動いている。正GKにはホセップ・マルティネスが就任する一方、第1候補として最有力視されているのは、ラツィオを退団しインテルとの契約締結が目前に迫るイヴァン・プロヴェデルだ。彼の代理人もこれを確認している。







