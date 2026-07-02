イヴァン・プロヴェデルのインテル移籍が破談寸前だ。ラツィオのGKは加入間近とされていたが、『レプッブリカ』紙によると交渉が暗礁に乗り上げた。インテルは火曜日、アチェルビ、ダルミアン、デ・フライ、そして特にゾマーの退団を発表した。
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レプッブリカ紙によると、ラツィオのロティート会長はプロヴェデルへのオファーを拒否し移籍金を値上げ。インテルは代わりにケパ獲得へ？
あと一歩で
ここ数年正GKを務めた選手の退団で空いた穴を埋めるため、インテル首脳陣は動いている。正GKにはホセップ・マルティネスが就任する一方、第1候補として最有力視されているのは、ラツィオを退団しインテルとの契約締結が目前に迫るイヴァン・プロヴェデルだ。彼の代理人もこれを確認している。
KEPAの代替案
インテルとラツィオは数週間、移籍交渉の条件を探ってきたが、『レプッブリカ』紙によると、現在は難航の恐れがある。クラウディオ・ロティート会長がプロヴェデルの移籍金300万ユーロに同意せず、500万ユーロ以上を要求しているためだ。このため、インテルはアーセナルで出場機会が少ないケパ・アリサバラガに切り替える可能性がある。
オーナーはいる
右サイドバックとセンターバックの補強と並行して、クリスティアン・チヴ率いるチームは人員整備を進めている。 ヤン・ゾマーの契約満了が迫り、ゴールキーパーの序列を早急に確定する必要がある。正ゴールキーパーは元ジェノア所属の選手で、クラブは2024シーズンから多額の投資を行ってきた。