レブロン・ジェームズがレイカーズに、来季は「パープル・アンド・ゴールド」を着ない意向を伝えた。別のチームでプレーしたいという。ESPNのインサイダー、シャムス・チャラニアが報じた。
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レブロン・ジェームズがレイカーズを去り、カリーとの合流か。
「キング」の現役続行が決まり、41歳の彼が今オフどこへ移籍するか注目されている。クリーブランド・キャバリアーズ復帰は低確率とされていたが、ゴールデンステート・ウォリアーズがステフィン・カリー、アンソニー・デイビスとレブロン・ジェームズを揃える計画が浮上している。
YahooのNBAインサイダー、ケビン・オコナー氏によると、その計画とはまずADをトレードで獲得し、その後フリーエージェントのレブロンを加えるというものだ。レブロンはすでに獲得可能で、最初のドミノは倒れた。
月曜日、チーム象徴ドレイモンド・グリーンが2800万ドルのプレイヤーオプションを破棄しFAとなったことで、ウォリアーズにレブロンを獲得する財政的余裕が生まれた。報道では、ウォリアーズはグリーンに1500万ドル以上を提示できるという。マックス契約には及ばないものの、安月給でプレーすることはないだろう。ESPNのインサイダー、ブライアン・ウィンドホルスト氏は、レブロンがキャバリアーズに復帰する場合、金銭的な譲歩は期待できないと伝えている。
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ゴールデンステート・ウォリアーズは、アンソニー・デイビスとレブロン・ジェームズを軸とした計画を進めている。
昨夏、ウォリアーズは「キング」の獲得に動いており、2024年オリンピック前にも交渉があった。ESPNのブライアン・ウィンドホルストは数週間前、「レイカーズとの交渉が不調ならウォリアーズに注目する」と語った。
前十字靭帯断裂で離脱中のジミー・バトラーは、この「ドリームチーム」構想ではウォリアーズに残れない見込みだ。ワシントン・ウィザーズからデイビスを獲得するには、バトラーを首都へ放出する必要がある。オコナー氏によると、このトレードにはドラフト指名権も必要になるという。 ウォリアーズは将来の1巡目指名権2つと指名権交換権4つを保有しており、トレードに活用できる。
月曜夜（中央ヨーロッパ時間）、バトラーの代理人バーニー・リー氏はESPNを通じて「ウォリアーズはジミーがコートに戻り、タイトルを争えるようリハビリを全力で支援している」と声明を発表し、退団の意向はないと強調した。 ジミーはそれに全力を注いでおり、自分の役割を果たしたいと考えている――そして、それはウォリアーズで実現することになるだろう。」
さらに、ウィザーズがデイビス放出に同意するかも不透明だ。チームは先週末、ポイントガードのトレイ・ヤングと長期契約を延長し、ドラフトではトップ指名で有望株AJ・ディバンツァを獲得したばかり。 長年東地区の下位に甘んじていたが、ブライアン・キーフHC率いるチームは今、プレーオフ進出へ攻勢をかけている。そのためにヤングとデイビスを今年初めに獲得したのだ。