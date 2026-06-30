レブロン・ジェームズがレイカーズを去り、カリーとの合流か。

「キング」の現役続行が決まり、41歳の彼が今オフどこへ移籍するか注目されている。クリーブランド・キャバリアーズ復帰は低確率とされていたが、ゴールデンステート・ウォリアーズがステフィン・カリー、アンソニー・デイビスとレブロン・ジェームズを揃える計画が浮上している。

YahooのNBAインサイダー、ケビン・オコナー氏によると、その計画とはまずADをトレードで獲得し、その後フリーエージェントのレブロンを加えるというものだ。レブロンはすでに獲得可能で、最初のドミノは倒れた。

月曜日、チーム象徴ドレイモンド・グリーンが2800万ドルのプレイヤーオプションを破棄しFAとなったことで、ウォリアーズにレブロンを獲得する財政的余裕が生まれた。報道では、ウォリアーズはグリーンに1500万ドル以上を提示できるという。

マックス契約には及ばないものの、安月給でプレーすることはないだろう。ESPNのインサイダー、ブライアン・ウィンドホルスト氏は、レブロンがキャバリアーズに復帰する場合、金銭的な譲歩は期待できないと伝えている。