ZUMA Press Wire
翻訳者：
レバンテのFWロジェル・ブルゲ、バルセロナのラ・リーガ完璧スタート阻止に自信
主将、弱者扱いを一蹴
レバンテのキャプテン、ブルゲは、バルセロナの勢いを止められると考えている。リーガ首位チームは今週末、バレンシアを訪れる。ルイス・カストロ監督率いるチームは、カタルーニャの強豪バルセロナを9月13日（日）、リーガ第5節でエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアに迎える。FWは、チームの強固なホーム成績を踏まえれば、番狂わせを起こす土台は整っていると強調した。
- SOPA Images
ブルーグ、ホームでの強さを後押し
敵チームが国内では非の打ちどころのない好調ぶりで乗り込んでくることを認めつつも、ブルゲは、自分たちのホームアドバンテージが激しい挑戦を可能にすると考えている。レバンテのキャプテンはクラブの公式メディアに対し、揺るぎない姿勢を強調してこう語った。「バルセロナは素晴らしい相手で、この試合にも良い状態で入ってくる。それでも、僕たちもホームでは強いことを分かっている。ホームでは6連勝中で、恐れることなく、劣等感も持たずに臨む」
レバンテが本拠地での強さに頼る
主将はさらに、リーグ首位チームの勢いを止めるには、戦術面の規律と周到な準備が鍵になると付け加えた。クラブメディアのインタビューを続けたブルグエは、「しっかり取り組み、良いゲームプランを立てる。そうなれば可能性はある」と語った。
その楽観論を支えているのが、2026年2月から続くリーグ戦ホーム無敗記録である。カストロ率いるチームは直近のラ・リーガホーム9試合で8勝を挙げており、2026-27シーズンのホーム開幕戦ではレアル・ベティスに5-2で快勝。さらに直近の試合ではマラガとスコアレスドローを演じている。
- AOP.Press
過密日程が強豪を試す
ハンジ・フリック率いるバルセロナは、2026-27シーズンの開幕から衝撃的なスタートを切っている。リーグ開幕4試合を全勝し、17得点を挙げる一方で失点はわずか2だ。レバンテ戦に向かう前に、バルセロナは水曜日にホームでフェイエノールトとのチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦を戦わなければならない。アウェー側の過密日程は、ホームチームに大番狂わせを起こす絶好のチャンスをもたらすかもしれない。
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