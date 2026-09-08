主将はさらに、リーグ首位チームの勢いを止めるには、戦術面の規律と周到な準備が鍵になると付け加えた。クラブメディアのインタビューを続けたブルグエは、「しっかり取り組み、良いゲームプランを立てる。そうなれば可能性はある」と語った。

その楽観論を支えているのが、2026年2月から続くリーグ戦ホーム無敗記録である。カストロ率いるチームは直近のラ・リーガホーム9試合で8勝を挙げており、2026-27シーズンのホーム開幕戦ではレアル・ベティスに5-2で快勝。さらに直近の試合ではマラガとスコアレスドローを演じている。