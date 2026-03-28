Getty Images Sport
翻訳者：
レネ・スレガースが、ハットトリックを達成したヒーローがどのようにリーダーシップを発揮する存在へと成長したかを解説する中、アレッシア・ルッソがアーセナルで存在感を増している
北ロンドン・ダービーで奮起
スパーズ戦での5-2の勝利は、ルッソの冷徹な決定力のおかげで、試合開始30分も経たないうちに事実上決着がついた。ピンポイントのヘディングシュートで先制すると、続いてGKをかわして2点目を決め、さらに相手のミスを突いて3点目を奪い、2023年にマンチェスター・ユナイテッドから大々的な移籍を果たして以来、アーセナルでの初ハットトリックを達成した。
スレガース監督は勝利後、このフォワードが示した成熟ぶりを即座に称賛した。 「練習では、より多くコミュニケーションを取り、指示を出し、声を出してチームを引っ張っている。彼女がステップアップしているのが見て取れる」とスレガース監督はスカイ・スポーツに語った。「彼女は今やアーセナルのリーダーシップグループの一員でもある。常に自分らしさを保ち、最高のパフォーマンスを発揮しようとしており、とても謙虚だ。彼女は間違いなくその資質を伸ばしており、我々もそれを嬉しく思っている」
- Getty Images Sport
ロッカールームの新たなリーダー
ルッソの変貌に気づいているのはコーチ陣だけではない。ベテラン選手たちも彼女の成長を称えている。スパーズ戦での勝利で通算400試合出場という節目を迎えたクラブのレジェンド、キム・リトルは、2023年にマンチェスター・ユナイテッドから大々的な移籍を果たして以来、ルッソがチームの重要な柱となっていると確信している。
「今年はリーダーシップの面でも一段と成長した。それ自体が、彼女のプレーをさらに引き立てている」とリトルは語った。「彼女は常に素晴らしいプレーを見せ、いつでもゴールを決めることができるが、私は彼女が自らをアピールし、リーダーとしての責任を果たす姿勢が大好きだ」。リトルのような重鎮がこの変化を認めていることは、アーセナルというプロジェクトにおいてルッソの重要性が高まっていることを如実に物語っている。
汎用性と技術力の向上
ルッソは本来、9番として攻撃の要となる存在だが、今シーズンはより深い位置での役割に適応する時間を費やしてきた。その戦術的な柔軟性は、ゴールを決めることが第一の目的であることに変わりはないものの、彼女のプレーに新たな一面を加えている。トッテナム戦では、ピンポイントのヘディング、GKをかわしての冷静なフィニッシュ、そして守備のミスを突いた直感的なゴールラッシュと、あらゆるプレーができることを証明した。
自身のベストポジションをめぐる議論について、ルッソは次のように語った。「今は10番（の役割）の詳細をもう少し理解できたので、少しやりやすくなった。ボールを持っていない時の役割を理解することは非常に重要で、チームにおいて大きな役割を担っている。ボールを持った時は、どちらの役割も好きだ。それぞれが私のプレーの異なる側面を引き出してくれるから。どこでプレーしても構わない。場所なんて気にしない。」
- Getty Images Sport
絶好のタイミングで調子を上げている
ルッソの絶好調ぶりは、アーセナルにとってこれ以上ないほど絶好のタイミングだ。今シーズン、WSLでは18試合に出場して9ゴール4アシストを記録しているが、その影響力は欧州の舞台ではさらに際立っており、チャンピオンズリーグではわずか9試合で8ゴールを挙げ、得点ランキングのトップに立っている。
ダービーでの活躍を振り返りながらも、この試合のMVPに選ばれた彼女は、より大きな目標を見据えている。 「できるだけ多くのゴールを決めるのが大好きだし、ここエミレーツでのノース・ロンドン・ダービーでそれができたのは本当に嬉しい」とルッソは語った。「シーズン後半に向けて、貴重な勝ち点3を獲得できた」残り3試合を残し、ガナーズが2位につける中、ルッソの決定力が、来季も欧州トップレベルの舞台に立つための鍵となるだろう。