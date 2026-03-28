レネ・スレガースが、ハットトリックを達成したヒーローがどのようにリーダーシップを発揮する存在へと成長したかを解説する中、アレッシア・ルッソがアーセナルで存在感を増している

スパーズ戦での5-2の勝利は、ルッソの冷徹な決定力のおかげで、試合開始30分も経たないうちに事実上決着がついた。ピンポイントのヘディングシュートで先制すると、続いてGKをかわして2点目を決め、さらに相手のミスを突いて3点目を奪い、2023年にマンチェスター・ユナイテッドから大々的な移籍を果たして以来、アーセナルでの初ハットトリックを達成した。

スレガース監督は勝利後、このフォワードが示した成熟ぶりを即座に称賛した。 「練習では、より多くコミュニケーションを取り、指示を出し、声を出してチームを引っ張っている。彼女がステップアップしているのが見て取れる」とスレガース監督はスカイ・スポーツに語った。「彼女は今やアーセナルのリーダーシップグループの一員でもある。常に自分らしさを保ち、最高のパフォーマンスを発揮しようとしており、とても謙虚だ。彼女は間違いなくその資質を伸ばしており、我々もそれを嬉しく思っている」