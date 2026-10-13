スペインでの重要な欧州での一戦を控え、マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラッフォードを取り巻く空気は緊張を増している。週末には10人となったトッテナム・ホットスパーを相手に、終盤に決まった悔しい引き分けに終わった。クラブは1986年以来最悪のシーズンスタートを記録した。ヨロは、チームの不安定な出だしへの懸念を一蹴し、立て直すだけの精神的な強さがチームにはあると強調した。

「チームを、そして自分たちを信じている。これからの試合で改善し、前進し続けられると確信している。この状況を特に心配してはいない。どのチームもシーズン序盤に困難に直面することはある。僕たちはそれに向き合い、取り組み続ける準備ができている」とヨロは語った。『マルカ』が伝えている。

ヨロは、現在の苦境を克服する責任をチーム全体で引き受けており、問題の解決に向けて内部で率直に話し合っていることを明かした。「チームにとって本当に大切なことだと思う。時には、ありのままを言わなければならない。僕たちはそうしてきたし、これからも続ける。現実と向き合い、改善しなければならない」と付け加えた。