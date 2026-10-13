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レニー・ヨロ、マンチェスター・ユナイテッドの危機を巡る話し合いを明かす。重要なアトレティコ・マドリー戦を前にプレッシャーも意に介さず
内部での話し合いとチームの結束
スペインでの重要な欧州での一戦を控え、マンチェスター・ユナイテッドの本拠地オールド・トラッフォードを取り巻く空気は緊張を増している。週末には10人となったトッテナム・ホットスパーを相手に、終盤に決まった悔しい引き分けに終わった。クラブは1986年以来最悪のシーズンスタートを記録した。ヨロは、チームの不安定な出だしへの懸念を一蹴し、立て直すだけの精神的な強さがチームにはあると強調した。
「チームを、そして自分たちを信じている。これからの試合で改善し、前進し続けられると確信している。この状況を特に心配してはいない。どのチームもシーズン序盤に困難に直面することはある。僕たちはそれに向き合い、取り組み続ける準備ができている」とヨロは語った。『マルカ』が伝えている。
ヨロは、現在の苦境を克服する責任をチーム全体で引き受けており、問題の解決に向けて内部で率直に話し合っていることを明かした。「チームにとって本当に大切なことだと思う。時には、ありのままを言わなければならない。僕たちはそうしてきたし、これからも続ける。現実と向き合い、改善しなければならない」と付け加えた。
- AFP
新たな守備的役割への適応
ここ数週間で注目すべき戦術上の変化があった。ヨロは本来の中央のポジションではなく、慣れない右サイドバックで起用されている。強いプレッシャーの中でのポジション変更に苦しむ若手選手もいるだろうが、20歳のヨロは、どんな形でもチームに貢献するという挑戦を受け入れている。その成熟ぶりはコーチ陣に感銘を与えている。
「プレーできるポジションだ。そこでプレーする必要があるなら、準備はできているし、プレーするのも好きだ。もちろん、違うところはあるけど、適応しなければならない。常に準備しておく必要があると思う。ピッチ上のどのポジションでも、プレーする準備はできている」とヨロは語った。
ベテランのチームメイトによる指導
ヨロは、先輩DFのハリー・マグワイアとリサンドロ・マルティネスが与えた影響も称賛した。先発の座を争う間柄でありながら、フランス人DFによると、経験豊富な2人は世界有数のビッグクラブでプレーするために求められることに慣れる上で、大きな助けとなったという。ヨロは、加入後最初の数カ月でマンチェスター・ユナイテッドの文化に素早く溶け込めたのは、2人の助言のおかげだと語った。
「2人は毎日、特に練習で、僕が上達するのを大いに助けてくれます。よく話しますし、成長を支えてくれます。ここでの3シーズン目になりますが、初日からマンチェスター・ユナイテッドの選手だと感じていました。今シーズンの出だしにはとても満足していますが、まだ成長できるとも分かっています。その過程でも2人は大いに力になってくれています」とヨロは説明した。
- Getty Images Sport
アトレティコ・マドリーとの一戦に挑む
アトレティコとの欧州での重要な一戦を前に、ヨロはスペインの首都で予想される敵対的な雰囲気にも動じていないようだ。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは攻撃的なプレースタイルと熱狂的なホームの声援で知られるが、マンチェスター・ユナイテッドの若手選手は、相手の格や試合の重要性にかかわらず、準備の仕方は変わらないと強調した。
「もちろんプレッシャーはある。でも、特に影響を受けるものではない。ほかのどの試合ともまったく同じように準備するつもりだ」とヨロは締めくくった。
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