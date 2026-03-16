レニー・ヨロ、マンチェスター・ユナイテッドにハリー・マグワイアの契約延長を強く求める

2024年にリールから6200万ユーロで加入したヨロは、今シーズンプレミアリーグで27試合に出場し、マンチェスター・ユナイテッドをリーグ3位に押し上げる原動力となった。チャンピオンズリーグ出場権獲得を目前に控え、ヨロはチームがこの挑戦に向けて意気込みを燃やしていると語った。

「どの選手もチャンピオンズリーグに出場したいと思っている。特にユナイテッドでプレーしているならなおさらだ」と彼は語った。

「このクラブはチャンピオンズリーグに出場しなければならない。来シーズンは出場権を獲得できることを願っている。

「どの試合も重要だと分かっているが、今回の試合は特に重要だった。なぜなら、彼ら（アストン・ヴィラ）が我々のすぐ後ろに迫っているからだ。この結果には本当に満足している」