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レニー・ヨロ、マンチェスター・ユナイテッドにハリー・マグワイアの契約延長を強く求める
ヨロがマグワイアの契約延長を推進
マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、ヨロは、アストン・ヴィラに3-1で勝利した試合後、クラブがマグワイアの契約延長に動くことを強く望んでいる。契約交渉が続く中、オールド・トラッフォードでの33歳選手の先行きが不透明であることについて問われると、20歳のヨロは力強く語った。チームメイトの価値に焦点を当て、ヨロは次のように述べた。「もし彼が来シーズンも残留できれば、我々にとって本当に良いことだ。 だから、彼が契約を延長して、チームに残ってくれることを願っている。どうなるかは分からない。いずれにせよ、様子を見よう」
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ピッチ上での指導
この若手ディフェンダーは、イングランドのサッカーの世界に順応する上で、マグワイアが大きな助けになったと語った。チームメイトとプレーすることの影響について純粋に語ると、ヨロは次のように付け加えた。「ハリーは豊富な経験を持っていて、一緒にプレーすることでたくさんのアドバイスをくれ、ピッチ上でもよく話しかけてくれる。 だから、これは僕にとって大きな助けになっている」と語った。彼はさらに、二人のコミュニケーションについて詳しく説明した。「彼はいつも『ストライカーはどこだ？』といった具合に声をかけてくれる。時には試合前やハーフタイムに、どうポジションを取ればいいのかについて話し合うこともある。だから、彼と一緒にプレーするのは僕にとって本当に良いことだ」
カゼミーロをめぐる難題
ヨロはまた、2022年に7000万ポンドで加入したカゼミーロの去就について、クラブが再考することを望んでいる。このブラジル人選手が今夏の退団意向を明らかにしているにもかかわらず、ヨロは彼の存在感はかけがえのないものだと主張する。彼は次のように説明した。「誰もが彼（カゼミーロ）に残ってほしかったと思う。 彼は我々にとって本当に重要な選手だ。彼は（アストン・ヴィラ戦で）それを改めて示してくれた。ロッカールームでも、彼はチーム内の誰にもない経験を持っている。彼はあらゆるタイトルを勝ち取ってきた。だから、試合中はもちろん、ピッチ外でも、それが我々の大きな助けになっている。」
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注目はチャンピオンズリーグに集まっている
2024年にリールから6200万ユーロで加入したヨロは、今シーズンプレミアリーグで27試合に出場し、マンチェスター・ユナイテッドをリーグ3位に押し上げる原動力となった。チャンピオンズリーグ出場権獲得を目前に控え、ヨロはチームがこの挑戦に向けて意気込みを燃やしていると語った。
「どの選手もチャンピオンズリーグに出場したいと思っている。特にユナイテッドでプレーしているならなおさらだ」と彼は語った。
「このクラブはチャンピオンズリーグに出場しなければならない。来シーズンは出場権を獲得できることを願っている。
「どの試合も重要だと分かっているが、今回の試合は特に重要だった。なぜなら、彼ら（アストン・ヴィラ）が我々のすぐ後ろに迫っているからだ。この結果には本当に満足している」
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