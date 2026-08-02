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レニー・ヨロがプレミアリーグ優勝へ大胆な主張 マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドで初のフルシーズンに向けて新たな挑戦へ
ヨロ、プレミアリーグ制覇を目標に据える
ヨロは、アレックス・ファーガソン氏の退任以降、マンチェスター・ユナイテッドが安定感を欠いてきたにもかかわらず、今季のプレミアリーグ優勝は可能だと大胆な主張をした。伝説的なスコットランド人指揮官は、2013年に革新的な監督キャリアに幕を下ろすまで、イングランド1部で実に13回のタイトルを獲得した。その後の年月で、ユナイテッドは7人の常勤監督を経験してきたが、いずれもファーギーの偉業、つまりマンチェスター・ユナイテッドに栄光をもたらすことを再現できずにいる。
来季のプレミアリーグ優勝の可能性について問われたヨロは、13年続くプレミアリーグ無冠を終わらせるというクラブの目標について、力強く言い切った。「僕たちはマンチェスター・ユナイテッドなんだ。だからそう考えなければならない。そして、僕はそれを成し遂げる力が自分たちにあると分かっている。だからやらないといけない」とヨロは語った。「雰囲気は本当にいい。すごくハードに取り組んでいるし、ピッチ外でもいい空気感があるし、ムードもいい。だから今季の目標は、正直に言えば全試合に勝つことだ。チームとして最高であること、自分自身も毎回いい試合をすること、タイトルを勝ち取ること、そして頂点に立つことだ」
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ファーガソン退任後の無冠期間
2013年以降の歩みは、オールド・トラッフォードに集うファンにとってジェットコースターのようなものだった。デイヴィッド・モイーズは精彩を欠いた1シーズンの指揮でコミュニティ・シールドを獲得し、ルイス・ファン・ハールはFAカップ制覇を成し遂げた。ジョゼ・モウリーニョは自身の2年間の在任期間でヨーロッパリーグ、FAカップ、リーグカップのタイトルを加え、エリック・テン・ハフも在任中にユナイテッドをリーグカップとFAカップ制覇へ導いた。
実際、ヘッドコーチとしてグレーター・マンチェスターで過ごしたそれぞれの時間において、良くも悪くも思い出以外に何も残せないままユナイテッドを去ったのは、オーレ・グンナー・スールシャールとルベン・アモリムだけだった。そして、アモリムが2024-25シーズンにクラブを屈辱的な15位フィニッシュに導いたにもかかわらず。
マイケル・キャリック革命
キャリックは1月にオールド・トラッフォードへ到着して以来、新風を吹き込んできた。アモリムが残した状況を立て直し、プレミアリーグを3位で終えたことが評価され、今夏に正式続投の座を手にした。この45歳の指揮官は、目の前の課題について語る中で、クラブとの深い結びつきと、現在自らが担う役割の重みを振り返った。
「20年前にここへ来た瞬間から、マンチェスター・ユナイテッドの魔法を感じていた。この特別なフットボールクラブを率いる責任を担うことに、計り知れない誇りを感じている。この5カ月間を通じて、この選手たちは、ここで求められる粘り強さ、結束力、そして決意という基準に到達できることを示してくれた」とキャリックは説明した。
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マンチェスター・ユナイテッドを頂点へ戻す
キャリックに課された課題は、前季終盤に築いた勢いを維持することだ。プレミアリーグの勢力図は依然として非常に競争が激しいが、キャリントン周辺では、文化面の再構築がついに根付き始めているとの感覚がある。キャリック自身も、自らに課される期待の大きさを十分に理解しており、クラブは歴史ある本来の地位を取り戻さなければならないと強調した。「今こそ、再び一体となって前進するときだ。野心と明確な目的意識を持って進まなければならない。マンチェスター・ユナイテッド、そして素晴らしいサポーターは、再び最大のタイトルを争うに値する」と指揮官は締めくくった。
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