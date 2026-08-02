ヨロは、アレックス・ファーガソン氏の退任以降、マンチェスター・ユナイテッドが安定感を欠いてきたにもかかわらず、今季のプレミアリーグ優勝は可能だと大胆な主張をした。伝説的なスコットランド人指揮官は、2013年に革新的な監督キャリアに幕を下ろすまで、イングランド1部で実に13回のタイトルを獲得した。その後の年月で、ユナイテッドは7人の常勤監督を経験してきたが、いずれもファーギーの偉業、つまりマンチェスター・ユナイテッドに栄光をもたらすことを再現できずにいる。

来季のプレミアリーグ優勝の可能性について問われたヨロは、13年続くプレミアリーグ無冠を終わらせるというクラブの目標について、力強く言い切った。「僕たちはマンチェスター・ユナイテッドなんだ。だからそう考えなければならない。そして、僕はそれを成し遂げる力が自分たちにあると分かっている。だからやらないといけない」とヨロは語った。「雰囲気は本当にいい。すごくハードに取り組んでいるし、ピッチ外でもいい空気感があるし、ムードもいい。だから今季の目標は、正直に言えば全試合に勝つことだ。チームとして最高であること、自分自身も毎回いい試合をすること、タイトルを勝ち取ること、そして頂点に立つことだ」