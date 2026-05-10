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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「レナート・カールの足跡をたどって」：サミ・ケディラがクラシコでバルセロナのスター、ラミン・ヤマルに皮肉

ラ・リーガ
バルセロナ 対 レアル・マドリー
バルセロナ
レアル・マドリー
ラミン・ヤマル
レナート・カール

ラミネ・ヤマルはエル・クラシコに出場できなかったが、それでも話題の的だった。

ワールドカップ優勝経験のあるサミ・ケディラは、DAZNの解説者として日曜夜にカンプ・ノウでヤマルと彼の服装を皮肉った。

  • 18分、フェラン・トーレスがバルセロナの2点目を決めた瞬間、スタンドで喜ぶ負傷中のヤマルの姿が映し出された。元レアル・マドリードのケディラは「ラミン・ヤマルは気に入ったようだ。服装はレナート・カールを意識しているか」と皮肉った。

    ヤマルはピンクのフーディーに目立つバッグを掛けていた。ケディラがカールに例えたのは、バイエルンの若手が奇抜な服装で話題になったからだ。 4月中旬、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でレアル・マドリードを戦った際（カールは負傷欠場）、彼は観客席と後のピッチで全身ピンクの装いを見せ、クラシコでのヤマルのそれよりさらに派手だった。バイエルン名誉会長ウリ・ヘーネスはこれを厳しく批判した。

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    ラミン・ヤマルがいてもいなくても、バルセロナは優勝へ一直線。

    ヤマルは4月、奇妙な形で負傷し、それ以来ベンチに。18歳の攻撃的選手は今季バルサの残る試合をすべて欠場するが、スペイン代表として夏のワールドカップに出場することは可能と見込まれている。

    ヤマルの不在にもかかわらず、バルセロナはラ・リーガ連覇へ王手をかけている。日曜に宿敵マドリードに勝てば、優勝が確定する。ヤマルは負傷するまで公式戦45試合で24ゴール18アシストを記録していた。

  • ラミネ・ヤマル：バルセロナでの成績


    ゲーム

    151

    ゴール

    49

    アシスト

    52


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