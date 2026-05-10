ワールドカップ優勝経験のあるサミ・ケディラは、DAZNの解説者として日曜夜にカンプ・ノウでヤマルと彼の服装を皮肉った。
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「レナート・カールの足跡をたどって」：サミ・ケディラがクラシコでバルセロナのスター、ラミン・ヤマルに皮肉
18分、フェラン・トーレスがバルセロナの2点目を決めた瞬間、スタンドで喜ぶ負傷中のヤマルの姿が映し出された。元レアル・マドリードのケディラは「ラミン・ヤマルは気に入ったようだ。服装はレナート・カールを意識しているか」と皮肉った。
ヤマルはピンクのフーディーに目立つバッグを掛けていた。ケディラがカールに例えたのは、バイエルンの若手が奇抜な服装で話題になったからだ。 4月中旬、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でレアル・マドリードを戦った際（カールは負傷欠場）、彼は観客席と後のピッチで全身ピンクの装いを見せ、クラシコでのヤマルのそれよりさらに派手だった。バイエルン名誉会長ウリ・ヘーネスはこれを厳しく批判した。
- AFP
ラミン・ヤマルがいてもいなくても、バルセロナは優勝へ一直線。
ヤマルは4月、奇妙な形で負傷し、それ以来ベンチに。18歳の攻撃的選手は今季バルサの残る試合をすべて欠場するが、スペイン代表として夏のワールドカップに出場することは可能と見込まれている。
ヤマルの不在にもかかわらず、バルセロナはラ・リーガ連覇へ王手をかけている。日曜に宿敵マドリードに勝てば、優勝が確定する。ヤマルは負傷するまで公式戦45試合で24ゴール18アシストを記録していた。
ラミネ・ヤマル：バルセロナでの成績
ゲーム
151
ゴール
49
アシスト
52