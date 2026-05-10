「レナート・カールの足跡をたどって」：サミ・ケディラがクラシコでバルセロナのスター、ラミン・ヤマルに皮肉

18分、フェラン・トーレスがバルセロナの2点目を決めた瞬間、スタンドで喜ぶ負傷中のヤマルの姿が映し出された。元レアル・マドリードのケディラは「ラミン・ヤマルは気に入ったようだ。服装はレナート・カールを意識しているか」と皮肉った。

ヤマルはピンクのフーディーに目立つバッグを掛けていた。ケディラがカールに例えたのは、バイエルンの若手が奇抜な服装で話題になったからだ。 4月中旬、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でレアル・マドリードを戦った際（カールは負傷欠場）、彼は観客席と後のピッチで全身ピンクの装いを見せ、クラシコでのヤマルのそれよりさらに派手だった。バイエルン名誉会長ウリ・ヘーネスはこれを厳しく批判した。