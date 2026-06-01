ナゲルスマン監督はウォーミングアップの時点で、選手たちがピンクのシューズを多く履いていることに「気づいた」と明かした。

「正直、とてもクールだ。ピンクはもともと好きで、親しみやすさと攻撃性を兼ね備えている。ライトブルーやダークブルー（ユニフォームとショーツの色）ともよく合っていた」とドイツ代表監督は語った。

日曜日のマインツでの試合では、フロリアン・ヴィルツ（2-0）とジャマル・ムシアラ（4-0）が追加点を奪った。意外にも代表チームは月曜午前、フィンランドと非公式戦を再戦。フランクフルトのDFBキャンパスで選ばれた観客の前で行われた。 試合時間は25分×2で、日曜に出場機会の少なかった選手にリズムを与える場となった。

火曜日に代表は米国へ移動し、シカゴで第2次合宿を実施。6月6日に共催国米国と最終テストを行い、2日後にウィンストン・セーラムの合宿地に合流する。大会は6月14日開幕で、ドイツは初戦でキュラソーと対戦する。