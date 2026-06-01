「レニーのせいではなかったと思う。でも、レニーも喜んでいたはずだ」とドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は試合後の会見で語った。
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レナート・カールが原因？ドイツ代表、フィンランド戦で珍事
フィンランド戦で輝いたバイエルン・ミュンヘンの攻撃的MFカールは、ピンク色を愛用している。4月中旬のチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ・レアル・マドリード戦では、負傷でベンチにいたが全身ピンクの装いで注目を集めた。
本人は、GKオリバー・バウマンを除くDFB先発全員がピンクのシューズを履いた理由をこう説明した。「これはナイキの新しいモデルなんだ。 アディダスも少しピンクを取り入れている。これらはワールドカップのトップカラーだ」と語った。この18歳は、デニズ・ウンダフの一時3-0のゴールを美しいスルーパスでアシストし、さらにショートコーナーからヨシュア・キミッヒへパスを出して1-0のゴールにも関与した。
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ユリアン・ナーゲルスマン、DFB代表選手たちのピンクのシューズを「すごくかっこいい」と評する
ナゲルスマン監督はウォーミングアップの時点で、選手たちがピンクのシューズを多く履いていることに「気づいた」と明かした。
「正直、とてもクールだ。ピンクはもともと好きで、親しみやすさと攻撃性を兼ね備えている。ライトブルーやダークブルー（ユニフォームとショーツの色）ともよく合っていた」とドイツ代表監督は語った。
日曜日のマインツでの試合では、フロリアン・ヴィルツ（2-0）とジャマル・ムシアラ（4-0）が追加点を奪った。意外にも代表チームは月曜午前、フィンランドと非公式戦を再戦。フランクフルトのDFBキャンパスで選ばれた観客の前で行われた。 試合時間は25分×2で、日曜に出場機会の少なかった選手にリズムを与える場となった。
火曜日に代表は米国へ移動し、シカゴで第2次合宿を実施。6月6日に共催国米国と最終テストを行い、2日後にウィンストン・セーラムの合宿地に合流する。大会は6月14日開幕で、ドイツは初戦でキュラソーと対戦する。
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日付
イベント
6月2日（火）
米国へ出発、シカゴで第2回W杯合宿開始
6月6日（土）
シカゴで米国と親善試合
6月8日（月）
ウィンストン・セーラムのW杯合宿地へ移動
6月11日（木）
ワールドカップ開幕戦（メキシコ対南アフリカ）
6月14日（日）
グループリーグ初戦：キュラソー戦
6月20日（土）
グループリーグ第2戦：コートジボワール戦
6月25日（木）
グループリーグ第3戦 エクアドル戦