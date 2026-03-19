レテギがミラン移籍の噂に、バデリは「40ゴールは決めないだろうが、スクデット獲得には欠かせない15ゴールを確実に決めてくれるだろう」と語った

2023/24シーズンにジェノアでマテオ・レテギとプレーした元ジェノアMFのミラン・バデリは、来夏のミラン移籍が噂されている元ティグレのFWについて、『トゥットスポルト』の取材に応じ、次のように語った。
「彼のような選手は、ロッソネーラのような強力なチームで、ストライカーをペナルティエリア内に送り込む役割を担えば、自身の特長を最大限に発揮できるだろう。私としては、彼が間違いなくミランのナンバー9になれると思う。彼には得点への本能が備わっている」
2023/24シーズンにジェノアでマテオ・レテギとプレーした元ジェノアMFのミラン・バデリは、来夏のミラン移籍が噂されている元ティグレのFWについて、『トゥットスポルト』の取材に応じ、次のように語った。
「彼のような選手は、ロッソネーラのような強力なチームで、ストライカーをペナルティエリア内に送り込む役割を担えば、自身の特長を最大限に発揮できるだろう。私としては、彼が間違いなくミランのナンバー9になれると思う。彼には得点への本能が備わっている」
「サッカーの面では、他の選手たちと同じように、セリエAの環境や、サッカーへの取り組み方、生活様式、トレーニング方法に慣れるために、少しの適応期間が必要でした。実際、彼はクラブと代表チームの試合を休みなく1年半続けてきた状態で加入しました。また、軽い怪我で数週間離脱を余儀なくされました。 怪我から回復すると、パフォーマンスの面でも違いを見せ始めた。スター選手として登場したわけではなかったが、彼には重要な個性があることが伝わってきた。私が思うに、それはストライカーが持つべき資質だ。彼は試合で違いを生み出し、チームを勝利に導く選手だ。ピッチ外では謙虚で、プレーする時は責任を果たすタイプだった」。
「正直なところ、彼の成長はアタランタでの翌シーズンに顕著に表れたと思います。我々のチームでの彼の能力に疑問の余地はありませんでしたが、それでも我々はセリエBからセリエAに昇格したばかりのチームでした。強さはありましたが、その実力を完全に自覚していたわけではありませんでした。 リーグ戦への当初のアプローチは、ゴールを決めることよりも、まず失点を防ぐことに重点が置かれていました。だからこそ、レテギにとっては少し難しい状況だったのです。彼自身は、ペナルティエリア内でより存在感を発揮できることを期待していたかもしれません。あのエリアでは、彼はまさに破壊的な存在ですから。しかし実際には、特に序盤は、相手DFに追いついたり、ボールの後方に位置したり、守備面で大きく貢献したりしなければなりませんでした。この経験が、翌シーズンに彼がさらに強くなるための助けとなったのです」。
「そう、彼はミランで即戦力になるだろう。彼にはゴールを決める感覚がある。試合が膠着し、何も起こっていないような状況でも、突然試合の流れを一変させることができるストライカーだ。その確実性で試合を主導するタイプだ。得点への飢えと決定力によって、試合の行方を左右することができる。 再び得点王になる可能性もあるが、重要なのは、決定的な勝ち点をもたらすような、あの15本の「重みのあるゴール」を決められるという点だ。アタランタでは得点面で大活躍し、大量得点を挙げた。 ミランは、おそらくより守備的なスタイルで戦うことになるだろうが、拮抗した膠着状態の試合で、決定的なプレーが求められる場面において、彼は決定的な存在となり得る。これこそがサッカーの素晴らしさでもある。勝利への道は、様々な方法やプレースタイルがあるからだ。ミランでのレテギは40ゴールは決めないかもしれないが、チームにとって計り知れない価値を持つ、あの15の極めて重要なゴールによって、スクデットを勝ち取る可能性はある。 その点について、一つ明かしておこう。マテオは、得点しないと落ち込むような典型的なストライカーではない。彼は個人の栄光よりも、チームの勝利を優先する。もし自分が得点してもチームが負ければ、やはり悲しむ。逆に、自分が得点できなくても、ライバルに勝てれば喜ぶのだ」。