レテギがミラン移籍の噂に、バデリは「40ゴールは決めないだろうが、スクデット獲得には欠かせない15ゴールを確実に決めてくれるだろう」と語った

「サッカーの面では、他の選手たちと同じように、セリエAの環境や、サッカーへの取り組み方、生活様式、トレーニング方法に慣れるために、少しの適応期間が必要でした。実際、彼はクラブと代表チームの試合を休みなく1年半続けてきた状態で加入しました。また、軽い怪我で数週間離脱を余儀なくされました。 怪我から回復すると、パフォーマンスの面でも違いを見せ始めた。スター選手として登場したわけではなかったが、彼には重要な個性があることが伝わってきた。私が思うに、それはストライカーが持つべき資質だ。彼は試合で違いを生み出し、チームを勝利に導く選手だ。ピッチ外では謙虚で、プレーする時は責任を果たすタイプだった」。





「正直なところ、彼の成長はアタランタでの翌シーズンに顕著に表れたと思います。我々のチームでの彼の能力に疑問の余地はありませんでしたが、それでも我々はセリエBからセリエAに昇格したばかりのチームでした。強さはありましたが、その実力を完全に自覚していたわけではありませんでした。 リーグ戦への当初のアプローチは、ゴールを決めることよりも、まず失点を防ぐことに重点が置かれていました。だからこそ、レテギにとっては少し難しい状況だったのです。彼自身は、ペナルティエリア内でより存在感を発揮できることを期待していたかもしれません。あのエリアでは、彼はまさに破壊的な存在ですから。しかし実際には、特に序盤は、相手DFに追いついたり、ボールの後方に位置したり、守備面で大きく貢献したりしなければなりませんでした。この経験が、翌シーズンに彼がさらに強くなるための助けとなったのです」。